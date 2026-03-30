В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что случилось
В России в очередной раз предложили увеличить продолжительность майских праздников за счет январских каникул. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что на Новый год стоило бы отдыхать меньше, чем весной.
Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, [в мае будет] три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить.
По мнению политика, удлиненные майские праздники порадовали бы дачников, которым точно есть чем заняться в это время. А вот почти двухнедельные каникулы в январе он счел «перебором».
«Я много общаюсь с людьми, и многие говорят: "Ну зачем такие длинные праздники в новогодние каникулы". Не у всех есть деньги поехать на какой-нибудь горнолыжный курорт или еще куда-то», — пояснил парламентарий.
Сергей Миронов не в первый раз выступает с подобным предложением. Например, он озвучивал идею переноса части новогодних каникул на май в августе 2025-го.
Аргументы были те же: в мае россиян ждут дачи, а зимой делать особо нечего.
Какие майские праздники ждут россиян в 2026 году
Самые короткие за последние 8 лет. День труда (1 мая) выпал в 2026-м на пятницу, поэтому сначала россиян ждет трехдневный отдых с пятницы по воскресенье.
Следом идет почти полная рабочая неделя. Пятница, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем, поскольку сразу после россияне отметят День победы (9 мая).
Отдыхать будут тоже три дня, с 9 по 11 мая — понедельник станет дополнительным выходным.
Такие короткие майские праздники связаны с рекордно длинными новогодними каникулами — в 2026-м они продлились 12 дней (с 31 декабря по 11 января).
Что говорили в России о переносе новогодних выходных раньше
Не первый год в России обсуждают слишком длинные новогодние и слишком короткие майские праздники. Но к какому-то единому мнению россияне так и не пришли.
Еще в 2020 году опрос ВЦИОМ показал: каждый третий житель страны считает январские каникулы слишком длинными. При этом чуть больше (36% респондентов) тогда заявили, что их все устраивает.
Но даже противники длинных новогодних праздников не хотели их переноса на майские — такую идею поддерживали всего 3% опрошенных.
В конце 2021 года участники другого тематического опроса еще активнее высказались против длинных выходных в начале января — почти 50% респондентов заявили, что их следует сократить. Полностью устроила продолжительность праздников чуть более 42% опрошенных.
Схожий результат оказался у опроса от конца 2025 года по поводу рекордно длинных январских праздников в 2026-м. Тогда 46% заявили, что хотели бы отдыхать меньше ожидаемых 12 дней (в среднем 9). А 32% респондентов назвали длину каникул оптимальной.
Идея переноса «лишних» январских выходных на май все эти годы витала в воздухе, но парламентарии ее обычно не поддерживали.
В октябре 2025-го член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что производственный календарь в России уже приближен к идеалу.
«Для нас всегда остается что-то недоделанное, но это как раз тот случай, когда правительство хочется поддержать. Они действительно создали производственный календарь, на мой взгляд, абсолютно сбалансированный и с возможностью отдыхать достаточно длительный период времени», — утверждала она.
С позицией дать дачникам больше времени в мае она не согласилась.
Хотела бы обратить внимание тех, кто говорит, что на майские нужно сажать огороды и так далее, они не были практически в регионах. В мае сажать огороды — это так себе история. Поэтому, на мой взгляд, те, кто хочет отдыхать на майские праздники, вполне могут взять отгулы или дни в счет отпуска.
А в декабре 2025-го ее прямой руководитель, глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил: предпосылок к сокращению новогодних праздников в России нет.
«Заявления сократить новогодние праздники звучат на протяжении последних лет 20, и перед Новым годом, и после Нового года, перед майскими, после майских. Считаю, что система уже устоялась, каких-либо серьезных предпосылок для того, чтобы сейчас это было изменено, их просто нет», — говорил он.
По словам Нилова, он часто обсуждает эту тему с россиянами и приходит к выводу, что жители страны привыкли к длинным январским каникулам и сами не хотят их урезать.
Почему январские выходные не переносят на май
Здесь важную роль играют сразу несколько факторов, рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.
Во-первых, нет общественного консенсуса по этому поводу — голоса за перенос выходных с января на май действительно звучат, но не так часто и не так много, как кажется.
Сам факт того, что тема регулярно возвращается в публичную повестку, еще не означает единодушной поддержки конкретной модели переноса. Социология в разные годы показывала разную картину. Например, ВЦИОМ в 2020 году фиксировал очень слабую поддержку именно идеи переноса новогодних выходных на май, тогда как более поздние опросы чаще показывали лишь общее недовольство слишком длинными январскими каникулами. Иными словами, людям может не нравиться продолжительность зимнего отдыха, но это не всегда означает согласие на его перераспределение именно в пользу мая.
Социальный раскол в этом вопросе связан с разными увлечениями россиян. За май действительно «голосуют» дачники и огородники, отмечает Ирина Рогалева, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова. Но и сторонников январских каникул немало.
За январь — семья с детьми и любители путешествий. У школьников зимние каникулы совпадают с новогодними праздниками. Для родителей это возможность провести время с детьми, съездить в гости или в путешествие, не отпрашиваясь с работы. Кроме того, многие считают двухнедельный отдых зимой необходимой «перезагрузкой» .
Во-вторых, подобный перенос требовал бы крайне серьезных правовых изменений. Январские каникулы закреплены в Трудовом кодексе как федеральные нерабочие праздничные дни. Поэтому нельзя просто взять и перенести их на другой месяц. Понадобится менять федеральный закон, а это сложная политическая и законодательная процедура.
Третий аргумент — экономический. Для многих отраслей длинные новогодние каникулы не так чувствительны, как длинные майские праздники. Все дело в том, что бизнес уже привык к рабочей паузе в начале года, объясняет Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner.
Январские праздники давно встроены в рабочий календарь, и компании заранее выстраивают под них бюджеты, проекты и распределение нагрузки. К тому же начало года традиционно сопровождается замедлением многих процессов. Май, напротив, считается периодом высокой деловой активности: запускаются новые проекты, увеличивается число мероприятий, бизнес набирает темп.
Так что идея длинных майских выглядит привлекательной для людей (хотя и далеко не всех) на бытовом уровне: весной люди занимаются домом, активнее отдыхают вне дома, чаще путешествуют.
Но для экономики и организации труда она уже не так однозначна, особенно если речь идет не о точечной настройке календаря, а о полноценном переносе значительного числа дней, подчеркивает Кырлан Марчел из Финансового университета.
Что мешает переносу выходных с января на май
|Фактор
|Что значит
|Отсутствие общественного консенсуса
|Поддержка переноса пока слишком слабая
|Жесткие правовые рамки
|Перенос требует изменений федерального законодательства
|Отсутствие бесспорной экономической выгоды
|Бизнес привык «замедляться» в январе и активно работать в мае
В результате три фактора: отсутствие общественного консенсуса, жесткая правовая рамка и отсутствие бесспорной экономической выгоды — срабатывают одновременно и не позволяют перевести дискуссию о переносе праздничных дней с января на май в практическую плоскость. И, скорее всего, до системного решения еще далеко.