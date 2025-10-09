В России ответили на вопрос о возможности переноса новогодних выходных на майские

Депутат Бессараб заявила о длительном периоде отдыха в 2026 году

Сегодня ругать правительство за выходные дни в 2026 году — неправильная история, потому что производственный календарь сделан очень сбалансировано, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» депутат высказалась о возможности переноса новогодних выходных на майские.

«Для нас всегда остается что-то недоделанное, но это как раз тот случай, когда правительство хочется поддержать. Они действительно создали производственный календарь, на мой взгляд, абсолютно сбалансированный и с возможностью отдыхать достаточно длительный период времени», — заявила Бессараб.

По словам депутата, правительство поступило логично, скорректировав выходные праздничные дни таким образом, что если праздничный день выпадает на выходной, то его переносят.

«Таким образом, в Новый год мы сможем хорошо отдохнуть. Это действительно будут длительные выходные. И на 1 мая у нас будет три выходных, и на 9 мая будет три выходных. Будут праздники на 8 марта, на 23 февраля. Но у нас не будет теперь по четыре дня праздников, как было, например, в 2025-м году. На мой взгляд, это небольшая потеря», — добавила она.

Хотела бы обратить внимание тех, кто говорит, что на майские нужно сажать огороды и так далее, они не были практически в регионах. В мае сажать огороды — это так себе история. Поэтому, на мой взгляд, те, кто хочет отдыхать на майские праздники, вполне может взять отгулы или дни в счет отпуска Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб отметила, что в 2026 году будет 247 рабочих дней.

«Если еще отнять 28 календарных дней отпуска, то мы очень здорово отдыхаем. Поэтому, на мой взгляд, сегодня ругать правительство за выходные дни на 26-й год - это неправильная история», — заключила она.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет.