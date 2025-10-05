Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. Именно в этот день в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли первый интернациональный документ, в котором определялись условия труда учителей, их права и обязанности. «Лента.ру» рассказывает об истории Дня учителя, его значении и традициях празднования.
Дата празднования
В России День учителя ежегодно празднуют 5 октября. Несмотря на то что он считается важным профессиональным праздником, этот день не является выходным.
В 2025 году День учителя выпадает на воскресенье
В этом году праздник отметят более миллиона педагогов по всей России, а также 18 миллионов детей.
История праздника
Праздник, посвященный учителям, впервые появился в Советском Союзе в 1965 году. Изначально его отмечали в первое воскресенье октября, а с 1994 года дата стала неизменной — 5 октября.
Изменения были связаны с тем, что именно в 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя.
Дата 5 октября была выбрана не случайно — в этот день в 1966 году в Париже прошла конференция, посвященная статусу учителей. На этой конференции ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли важный документ — «Рекомендацию о положении учителей».
Этот документ установил:
- стандарты в отношении прав и обязанностей педагогов;
- правила подготовки педагогов;
- стандарты повышения квалификации;
- правила найма;
- стандарты условий преподавания.
Некоторые страны сохраняют собственные даты празднования, близкие к установленной ЮНЕСКО. Например, в бывших странах СНГ, Белоруссии, Казахстане и Латвии, праздник до сих пор отмечается в первое воскресение октября.
Даты празднования Дня учителя в разных странах:
- Индия — 5 сентября;
- Китай — 10 сентября;
- Аргентина — 11 сентября;
- Польша —14 октября;
- Бразилия — 15 октября;
- Вьетнам — 20 ноября;
- Австралия — последняя пятница октября;
- Южная Корея — 15 мая;
- Мексика — 15 мая;
- Таиланд — 16 января;
- Иран — 2 мая;
- США — 6 мая.
Каждый год, начиная с 1994-го, в праздничных мероприятиях подробно раскрывается какая-то актуальная для учителей проблема. К примеру, в 2024 году тема праздника звучала как «Ценность голоса учителя: на пути к новому общественному договору в сфере образования».
Тема праздника в 2025 году: «Переосмысление преподавания как профессии, основанной на сотрудничестве»
Традиции Дня учителя
В СССР
В советское время День учителя был особым событием, к которому все причастные готовились заранее и с энтузиазмом. Поскольку праздник приходился на воскресенье, основные торжества переносились на субботу.
В день празднования школьники приходили в парадной форме: мальчики — в строгих костюмах и белых рубашках, девочки — в школьных платьях и белоснежных фартуках. Обязательными атрибутами парадной формы школьников были пионерские галстуки и комсомольские значки.
Школьные кабинеты и коридоры преображались. Их декорировали яркими осенними листьями, ветвями рябины и осенними цветами — астрами и георгинами. Стены украшали стенгазеты и плакаты, созданные руками учеников.
В честь праздника уроки сокращали на символические 5 минут
Нередко День учителя становился днем самоуправления — лучшие ученики заменяли педагогов на уроках в младших классах, давая им возможность отдохнуть и почувствовать себя гостями.
В этот день было принято дарить наставникам букеты цветов или поделки, созданные своими руками. Не оставались без внимания и учителя, ушедшие на заслуженный отдых. Ученики приходили к ним домой: дарили цветы, говорили слова благодарности.
В воскресенье, в сам День учителя, по телевизору показывали фильмы о школе, например:
- «Большая перемена»;
- «Первоклассница»;
- «Точка, точка, запятая».
В наши дни
В России День учителя ежегодно отмечается во всех государственных и частных школах. Ученики и их родители поздравляют педагогов, благодарят их за труд, школьники устраивают праздничные концерты.
В некоторых школах ученики по собственной инициативе готовят для своих учителей:
- танцевальные флешмобы;
- стенгазеты;
- фотовыставки;
- записывают видеообращения с благодарностями.
Нередко в школах на День учителя проводят день самоуправления
Особую атмосферу праздника поддерживают выпускники, которые приходят поздравить своих любимых наставников, вспоминая годы, проведенные в школе.
В крупных городах организуют общегородские торжества, объединяющие учителей из разных школ. Это могут быть тематические выставки, концерты или фестивали, посвященные вопросам образования. Кроме того, на уровне города в концертных залах собирают лучших педагогов, чтобы вручить им областные и федеральные награды за выдающиеся достижения в педагогической деятельности.
5 октября подводятся итоги общероссийского конкурса «Учитель года».
Конкурс «Учитель года» проводят с 1992 года. Он мотивирует учителей повышать уровень профессионализма, улучшать учебные программы, применять новые технологии и делать профессию учителя более уважаемой в обществе
В 2025 году в заключительном этапе этого конкурса приняли участие 89 лучших педагогов — по одному из каждого субъекта России. Финал «Учителя года» прошел в два этапа. Первый состоялся в Санкт-Петербурге, второй — в Подмосковье.
Топ-10 подарков на День учителя
- Букет, цветочная композиция, комнатное растение в горшке.
- Коробка конфет, набор шоколадных плиток, тематический шоколадный набор.
- Набор чая разных сортов, кофе в зернах или молотый, чайный или кофейный сервиз.
- Набор ручек, блокнот, ежедневник, органайзер.
- Ортопедическая подушка на стул для комфортной работы за компьютером.
- Фотоальбом или фотокнига с фотографиями класса или памятными моментами.
- Именная ручка с выгравированным именем учителя.
- Видеопоздравление от учеников класса.
- Книга любимого автора.
- Массажер для шеи или спины для расслабления после работы.
Согласно статье № 575 Гражданского Кодекса РФ, подарок учителю или любому педагогу не должен быть дороже 3000 рублей. Все, что стоит больше, может считаться взяткой.