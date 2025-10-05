День учителя в 2025 году: суть, история и традиции

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя. Именно в этот день в 1966 году ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли первый интернациональный документ, в котором определялись условия труда учителей, их права и обязанности. «Лента.ру» рассказывает об истории Дня учителя, его значении и традициях празднования.

Дата празднования

В России День учителя ежегодно празднуют 5 октября. Несмотря на то что он считается важным профессиональным праздником, этот день не является выходным.

В 2025 году День учителя выпадает на воскресенье

В этом году праздник отметят более миллиона педагогов по всей России, а также 18 миллионов детей.

Фото: Catherine Utorova / Shutterstock / Fotodom

История праздника

Праздник, посвященный учителям, впервые появился в Советском Союзе в 1965 году. Изначально его отмечали в первое воскресенье октября, а с 1994 года дата стала неизменной — 5 октября.

Изменения были связаны с тем, что именно в 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя.

Дата 5 октября была выбрана не случайно — в этот день в 1966 году в Париже прошла конференция, посвященная статусу учителей. На этой конференции ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли важный документ — «Рекомендацию о положении учителей».

Этот документ установил:

стандарты в отношении прав и обязанностей педагогов;

правила подготовки педагогов;

стандарты повышения квалификации;

правила найма;

стандарты условий преподавания.

Некоторые страны сохраняют собственные даты празднования, близкие к установленной ЮНЕСКО. Например, в бывших странах СНГ, Белоруссии, Казахстане и Латвии, праздник до сих пор отмечается в первое воскресение октября. Даты празднования Дня учителя в разных странах: Индия — 5 сентября;

Китай — 10 сентября;

Аргентина — 11 сентября;

Польша —14 октября;

Бразилия — 15 октября;

Вьетнам — 20 ноября;

Австралия — последняя пятница октября;

Южная Корея — 15 мая;

Мексика — 15 мая;

Таиланд — 16 января;

Иран — 2 мая;

США — 6 мая.

Каждый год, начиная с 1994-го, в праздничных мероприятиях подробно раскрывается какая-то актуальная для учителей проблема. К примеру, в 2024 году тема праздника звучала как «Ценность голоса учителя: на пути к новому общественному договору в сфере образования».

Тема праздника в 2025 году: «Переосмысление преподавания как профессии, основанной на сотрудничестве»

Фото: Скиданов В. / Фотохроника ТАСС

Традиции Дня учителя

В СССР

В советское время День учителя был особым событием, к которому все причастные готовились заранее и с энтузиазмом. Поскольку праздник приходился на воскресенье, основные торжества переносились на субботу.

В день празднования школьники приходили в парадной форме: мальчики — в строгих костюмах и белых рубашках, девочки — в школьных платьях и белоснежных фартуках. Обязательными атрибутами парадной формы школьников были пионерские галстуки и комсомольские значки.

Школьные кабинеты и коридоры преображались. Их декорировали яркими осенними листьями, ветвями рябины и осенними цветами — астрами и георгинами. Стены украшали стенгазеты и плакаты, созданные руками учеников.

В честь праздника уроки сокращали на символические 5 минут

Нередко День учителя становился днем самоуправления — лучшие ученики заменяли педагогов на уроках в младших классах, давая им возможность отдохнуть и почувствовать себя гостями.

В этот день было принято дарить наставникам букеты цветов или поделки, созданные своими руками. Не оставались без внимания и учителя, ушедшие на заслуженный отдых. Ученики приходили к ним домой: дарили цветы, говорили слова благодарности.

В воскресенье, в сам День учителя, по телевизору показывали фильмы о школе, например:

«Большая перемена»;

«Первоклассница»;

«Точка, точка, запятая».

Кадр: фильм «Большая перемена»

В наши дни

В России День учителя ежегодно отмечается во всех государственных и частных школах. Ученики и их родители поздравляют педагогов, благодарят их за труд, школьники устраивают праздничные концерты.

В некоторых школах ученики по собственной инициативе готовят для своих учителей:

танцевальные флешмобы;

стенгазеты;

фотовыставки;

записывают видеообращения с благодарностями.

Нередко в школах на День учителя проводят день самоуправления

Фото: fotosparrow / Shutterstock / Fotodom

Особую атмосферу праздника поддерживают выпускники, которые приходят поздравить своих любимых наставников, вспоминая годы, проведенные в школе.

В крупных городах организуют общегородские торжества, объединяющие учителей из разных школ. Это могут быть тематические выставки, концерты или фестивали, посвященные вопросам образования. Кроме того, на уровне города в концертных залах собирают лучших педагогов, чтобы вручить им областные и федеральные награды за выдающиеся достижения в педагогической деятельности.

5 октября подводятся итоги общероссийского конкурса «Учитель года».

Конкурс «Учитель года» проводят с 1992 года. Он мотивирует учителей повышать уровень профессионализма, улучшать учебные программы, применять новые технологии и делать профессию учителя более уважаемой в обществе

В 2025 году в заключительном этапе этого конкурса приняли участие 89 лучших педагогов — по одному из каждого субъекта России. Финал «Учителя года» прошел в два этапа. Первый состоялся в Санкт-Петербурге, второй — в Подмосковье.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Топ-10 подарков на День учителя

Букет, цветочная композиция, комнатное растение в горшке.

Коробка конфет, набор шоколадных плиток, тематический шоколадный набор.

Набор чая разных сортов, кофе в зернах или молотый, чайный или кофейный сервиз.

Набор ручек, блокнот, ежедневник, органайзер.

Ортопедическая подушка на стул для комфортной работы за компьютером.

Фотоальбом или фотокнига с фотографиями класса или памятными моментами.

Именная ручка с выгравированным именем учителя.

Видеопоздравление от учеников класса.

Книга любимого автора.

Массажер для шеи или спины для расслабления после работы.