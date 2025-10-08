Россиянам обещали самые долгие новогодние выходные за многие годы

Котяков: Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что новогодние выходные в этом году станут самыми долгими за много лет. Его слова приводит ТАСС.

Котяков уточнил, что в 2026 году новогодние выходные продлятся 12 дней. Это произойдет впервые за много лет.

«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — отметил он.

Министр добавил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Стало известно, что россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

