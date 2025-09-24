Появился календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

Россия
Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Telegram-канал «Правительство России»

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Следующие выходные наступят 21 февраля и продлятся до 23 февраля. Затем граждан ждут праздники, которые пройдут с 7 по 9 марта.

Длинные выходные наступят и в мае, продлятся они с 1 по 3 числа, а также с 9 по 11 мая. Затем россияне будут отдыхать еще три дня — с 12 по 14 июня. 4 ноября и 31 декабря в России также пройдут праздничные дни.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призывал сократить новогодние выходные до пяти дней. Длинные выходные он считает нецелесообразными «по медицинским ощущениям». По словам депутата, лучше отдыхать от 3 до 5 дней, чем «столько, что потом люди забывают, как работать».

