Россия
06:42, 8 октября 2025Россия

Россиян в 2026 году ожидают самые долгие новогодние выходные за многие годы. Отдых продлится 12 дней

Котяков: Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней впервые за много лет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней

Антон Котяковминистр труда и социальной защиты

Министр добавил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

26 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2026 году.

Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Следующие выходные наступят 21 февраля и продлятся до 23 февраля. Затем граждан ждут праздники, которые пройдут с 7 по 9 марта.

Длинные выходные наступят и в мае, продлятся они с 1 по 3 числа, а также с 9 по 11 мая. Затем россияне будут отдыхать еще три дня — с 12 по 14 июня. 4 ноября и 31 декабря в России также пройдут праздничные дни.

Новогодние каникулы предлагали сократить до пяти дней

В январе первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предлагал сократить новогодние каникулы. Депутат объяснил это заботой о здоровье граждан. По словам парламентария, с 31 декабря возрастает количество травм.

Приезжают все наши коллеги с холециститами, с панкреатитами, с обострениями после вкусной жирной еды

Бадма Башанкаевпервый зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Башанкаев назвал длинные выходные нецелесообразными «по медицинским ощущениям». По его словам, лучше отдыхать от трех до пяти дней, чем «однократно столько, что потом люди забывают, как работать».

Госдума отклонила проект об обязательном выходном 31 декабря

В прошлом году Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря.

Документ предлагал добавить последний день года в перечень нерабочих праздничных дней, а также исключить из положенных дней отдыха 8 января, сохранив общее число выходных. Авторы инициативы объяснили, что в случаях, когда 31 декабря оказывается рабочим днем, многие сотрудники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы или отпуска.

Котяков, комментируя подобную инициативу, отмечал, что существует большой запрос от общества. Об этом говорила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат также рассказала, что некоторые работодатели предоставляют отдых в последний день года. А россияне, которые выходят на работу, часто трудятся не полный день.

