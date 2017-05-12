Московский дрифт

Бренд Lexus обычно ассоциируется с солидностью, граничащей с консерватизмом, — надежные, экономичные, самоуверенные автомобили. Однако новое спортивное купе люксовой японской марки нарушает все сложившиеся стереотипы — и буквально ошарашило своим поведением тест-пилота «Ленты.ру».

Что первое приходит в голову, когда узнаешь, что человек ездит на Lexus? Скорее всего, ему за тридцать, и ездит он не спеша и с водителем — не потому, что спешить некуда, а потому, что у тех, кто его ждет, просто нет выбора. Он расчетлив, ведь не зря Lexus ценят за надежность и экономичность. И вообще, его машина, скорее всего, гибридная. О чем думает нормальный человек, когда слышит о заднеприводном купе с пятилитровым атмосферным V8? Я бы со священным трепетом подумал о чем-то американском, что не поставляется на наш рынок, как минимум о Ford Mustang GT. Но, как ни странно, речь идет о Lexus.

Первый среди равных

Заряженное купе Lexus RC-F словно противопоставляет себя всей остальной модельной линейке. Громкий, жесткий (среди комфортных седанов и вальяжных внедорожников марки он как приемный ребенок), единственный в своем роде — крайность, противоположная спокойствию и размеренности. У него мало общего даже с гражданским собратом — купе RC. Сдвоенные патрубки выхлопной системы, жабры в передних крыльях, расширенные воздуховоды в переднем бампере и в моем случае карбоновые капот, крыша и спойлер — все это кажется нарочито гипертрофированным и придает агрессии. RC-F выглядит вычурно, вызывая повышенный интерес соседей по потоку. С такой внешностью ему в новую серию «Форсажа» или в очередную Need For Speed.

Салон, который в Lexus обычно призван вызывать умиротворение, тут способен вызвать приступ эпилепсии. Личный ад для перфекциониста. Сами посудите — черная алькантара с красной строчкой, она же с синей строчкой, красная кожа, черная кожа, черная ткань, жесткий черный пластик трех разных текстур, мягкий черный пластик, серый пластик, полоски матового хрома, карбон — поначалу салон напоминает лоскутное одеяло, сшитое бабушкой из кусков того, что было под рукой. Но когда садишься в красные кожаные ковши, кокпит приобретает некую законченность, все эти разноцветные элементы складываются вокруг тебя в единый пазл.

Фото: Игорь Глазунов 1 /4

Приборная панель практически без изменений взята с седана IS, сам щиток приборов такой же, как на спорткаре LF-A, с большим цифровым тахометром в центре, информационным экраном в левом углу и маленький аналоговым спидометром. Поначалу приборка кажется перегруженной, но потом становится ясно, что, кроме цифрового спидометра, тебе ничего не нужно. На информационный дисплей можно вывести как традиционные показатели, вроде экономичности и положения передачи, так и, например, индикатор работы дифференциала с регулируемым вектором тяги, который показывает, на какое из колес передается больше крутящего момента. И, конечно, секундомер и лучшее время круга — в заряженных машинах — само собой разумеется.

Скромный набор стандартных опций, вроде камеры заднего вида, вентиляции сидений и подогрева руля. Зачем нужен подогрев, я не понял — потому что, забегая вперед, ездить на нем зимой чуть проще, чем пройти между зданий по канату в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Центральный экран особо ничем не примечателен, он не широкоформатный, как на старших моделях, и управляется с тачпада, который я бы назвал главной проблемой в эргономике Lexus, после отсутствия очечника. Потому что даже пресловутым джойстиком с обратной связью на старших RX и LX управляться проще, особенно на ходу.

Тут же сенсорная панель расположена в не самом удобном месте, на нее постоянно попадает то рукав куртки, то шнурок зарядки телефона, заставляя курсор метаться по экрану и вызывая желание заклеить чем-нибудь этот тачпад от греха подальше. RC-F на удивление — машина для четверых, при своих внешне скромных размерах и толстых спинках ковшей, создающих место для ног сзади. При росте не выше 175 сантиметров за водителем можно спокойно сидеть. Да, места там меньше, чем в BMW 4, но явно больше, чем в «Мустанге», где сидеть сзади возможно только в позе лотоса.

Общая сила

Заглянув под капот RC-F, вы не обнаружите ничего принципиально нового. Аналогичный пятилитровый двигатель стоял на предыдущем поколении IS-F и стоит на новом поколении GS-F. Наверное, с точки зрения маркетологов, не совсем верно сравнивать RC-F c маслкарами, но его пятилитровый атмосферник по поведению ближе именно к ним, чем к турбированным трех- и четырехлитровым двигателям заряженных немецких купе. И ведет он себя совершенно дико. Да, настройки педали газа такие, что при плавном нажатии даже практически до пола вы получите в любом случае плавный разгон.

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А зная, сколько в нем мощности, можно подумать, что он подтупливает, но это сделано специально, то ли в угоду экологам, то ли чтобы вы не убились сразу. Однако резкие манипуляции с педалью моментально приводят к пробуксовкам, причем как с места, так и с 60 километров в час даже на сухом асфальте. При этом крутые виражи можно проходить, не сбрасывая газа, — активный задний дифференциал подкручивает внешнее ведущее колесо, ввинчивая машину в поворот.

Единственная проблема — езда в дождь или, не дай бог, зимой. Когда чуть передавил газ со светофора и «задница» уже на соседней полосе, от этого не спасают широкие покрышки, да и электроника успевает ловить далеко не сразу. Можно, конечно, включить режим «Эко», что сделает реакции на газ еще более плавными, но это не наш метод. V8 не нужно душить, иначе он перестает приносит радость. Звук двигателя просыпается после 3000 оборотов, вместе с пиковой точкой крутящего момента, внезапно превращаясь из низкого булькающего где-то под капотом баса, свойственного американским V8, в породистое рычание с отстрелами при смене передач.

Фото: Игорь Глазунов 1 /4

Заводя мотор, испытываешь те же эмоции, которые испытывал ребенком, по очереди играя с друзьями в Need For Speed. И рискуешь открыть в себе скрытый потенциал Доминика Торетто. RC-F — типичный безбашенный хулиган, его стихия — гоночный трек, а не найдя его, он стремится превратить в трек городские улицы. Он провоцирует тебя на асоциальное поведение, дымить покрышками на светофорах, гонять по автобусным полосам, распугивая вечно сонные маршрутки, пролетать под камерами с двойным превышением скорости. По моему опыту, ни один другой Lexus не располагает к такому.

Почему он ассоциируется у меня с маслкарами — да потому, что они были созданы как раз для тех, чей эгоизм и презрение к порядкам стоит чуть выше инстинкта самосохранения. Такое ощущение, что люди, создавшие RC-F, решили оттянуться, перевернули с ног на голову собственные порядки и установки, поменяли полярности и создали машину, о которой никогда не подумаешь, услышав слово Lexus.