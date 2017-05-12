Хорватский Емельяненко

Неофициальный статус самого сильного человека мира остался у его обладателя. Американец хорватского происхождения Стипе Миочич защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе в бою с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. Как это было — в материале «Ленты.ру».

Все произошло быстро. UFC и в особенности тяжелый вес тем и прекрасны, что нокаута можно ждать в любой момент. В схватке Миочича и Дос Сантоса развязка наступила в середине первого раунда. Американец, поддерживаемый немаленькой хорватской диаспорой в Далласе, начал доминировать с первой секунды боя. Как и ожидалось, поединок прошел в ударном стиле, без всяких попыток перевести дело в партер.

Миочич был значительно активнее. Он сразу захватил центр октагона и раз за разом выбрасывал серии ударов руками, не забывая при этом и работать лоу-киками. Дос Сантос, возможно, такой прыти не ожидал и выглядел очень скованным. Он почти не пытался отвечать, а лишь не без тревоги ждал новых бомбардировок от чемпиона. И дождался по прошествии 2 минут 20 секунд боя.

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Миочич выполнил очередной правый прямой и на этот раз донес его точно до челюсти бразильца. Хлопок от удара был отчетливо слышен по телевизионной картинке. Дос Сантос оказался в нокдауне, выйти из которого было абсолютно невозможно. Миочич принялся добивать оппонента и легко сделал это, вынудив рефери остановить бой.

Эта победа стала для американца 17-й в карьере, пятой подряд в UFC и второй защитой чемпионского титула. Еще одна победа в титульном бою сделает его рекордсменом — пока ни одному чемпиону UFC в тяжелом весе не удавалось защитить пояс три раза подряд .Также на счету хорватского американца два поражения, одно из которых в декабре 2014 года ему нанес Дос Сантос. Для бразильца этот бой был 23-м в карьере, он одержал 18 побед и потерпел пять поражений.

После боя Миочич не скрывал эмоций и даже немного играл на публику: «Я чемпион! Я лучший в мире!». На вопрос о будущем Стипе ответил: «Сейчас меня ждет моя кухня! Я давно хочу хорошенько покушать».

Бразилец выглядел разочарованным, но отдал должное сопернику. «Я расстроен даже не тем, что Стипе выиграл, а тем, что я проиграл. Я не делал ошибок, все шло хорошо. Я наносил удары и даже попал, но затем решил сменить позицию, и после этого я уже ничего не помню. Это тяжелый вес, такое случается, и такое уже бывало с некоторыми парнями, но это ужасно. Миочич был хорош, конечно, я бы хотел выиграть и снова стать чемпионом. Но я рад, что им стал Стипе, он хороший парень и заслужил это. Сегодня был его вечер», — сказал Дос Сантос на пресс-конференции после боя. Можно не сомневаться,что он вернется на ринг, но будет ли у 33-летнего парня новый титульный бой? Это очень спорный вопрос, ответ на который сможет дать только глава UFC Дана Уайт.

Миочич же, который раньше многими воспринимался едва ли не как случайный чемпион, приближается к тому, чтобы стать доминирующей силой в тяжелом дивизионе, чего не было давно. Последним чемпионом-тяжеловесу, которому удавалось годами оставаться непобежденным, был Федор Емельяненко. Было это, правда, не в UFC, а в чуть менее престижных и раскрученных лигах, но суть от этого не сильно меняется. Сейчас говорят о возможном бое Миочича с бывшим чемпионом Кейном Веласкесом. Это было бы суперзрелище, если мексиканец сможет победить травмы и должным образом подготовится.

В другом титульном бою вечера девушка из Польши Йоана Енджейчик в пятый раз защитила чемпионский титул UFC в минимальном весе. Она единогласным решением судей победила Джессику Андраде. Бой не получился слишком уж простым: как и любая бразильянка, Андраде прекрасно себя чувствуют в партере. Именно там у Енджейчик и возникли основные проблемы, но она всякий раз находила варианты для спасения и очередного возвращения инициативы.

Йоанна Енджейчик (слева) Jason Silva / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Главное, в чем Енджейчик превзошла соперницу — в бойцовском интеллекте. Еще в первой части боя она просчитала бразильянку и начала ее опережать. По количеству нанесенных ударов полька и вовсе переиграла Анрадре в разы: 225 на 83. К концу боя происходящее уже больше походило на одностороннее избиение. Решение судей не вызвало никаких споров. Они отдали чемпионке все пять раундов. Бразильянка вердикту рефери поаплодировала и тепло поздравила соперницу с победой. Таким образом, если Енджейчик победит в следующем бою, то повторит достижение Ронды Роузи по количеству успешно проведенных защит титула чемпиона UFC.

Не обошелся бойцовский вечер UFC 2011 в Далласе без представителя России. Гаджимурад Антигулов, победил датчанина Йоахима Кристенсена с помощью удушающего приема в первом раунде. Для российского бойца поединок стал вторым в UFC. В ноябре 2016 года он «гильотиной» в первом раунде одолел бразильца Маркоса Роджерио де Лиму. На счету Антигулова 24 боя по правилам смешанных единоборств, в 20 поединках он победил, в четырех проиграл.