Пожарный против Цыгана и непобедимая полячка

В ночь на 14 мая в американском Далласе пройдет шоу UFC 211, в рамках которого будут разыграны сразу два чемпионских пояса. Стипе Миочич и Джуниор Дос Сантос поспорят за звание сильнейшего тяжеловеса планеты, а непобежденная полячка Йоанна Енджейчик разомнется на бразильской претендентке Джессике Андраде.

Чемпион из народа

По поводу оскудения современного дивизиона тяжеловесов сказано немало. И ведь тенденция прослеживается не только в смешанных единоборствах (ММА), но и в боксе. Недавняя рубка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа — исключение из правил, глоток свежего воздуха. В кои-то веки мы увидели честную схватку двух настоящих мужчин, которым не терпится разобраться, кто же из них сильнее.

Вроде бы и в UFC, как в самом популярном и успешном промоушене мира, собраны сильнейшие бойцы современности, но былого огня тяжеловесы не дают. Слишком много сил у нынешних спортсменов уходит на клинч (благо в ММА и клинч может закончиться нокаутом) и тактические ухищрения. А когда дело доходит до собственно драки, обычно все заканчивается либо быстрым нокаутом, либо оба соперника в полном изнеможении дожидаются окончания пятого раунда.

Основной кард UFC 211 Эдди Альварес (28-5) — Дастин Порье (21-5)

Фрэнки Эдгар (21-5-1) — Яир Родригес (10-1)

Демиан Майя (24-6) — Хорхе Масвидал (32-11)

Йоанна Еджейчик (13-0) — Джессика Андраде (16-5)

Стипе Миочич (16-2) — Джуниор Дос Сантос (18-4)

Но оставим общие рассуждения на тему «раньше было лучше». Познакомимся с героями главного боя грядущего вечера единоборств в Техасе. Американец с хорватскими корнями Стипе Миочич — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Полгода назад нокаутировал некогда звезду дивизиона Алистара Оверима и впервые защитил титул. Все равно не припоминаете? Неудивительно: 34-летний Стипе тренируется в Кливленде в обычном зале с неизвестными бойцами (к его чести, стоит отметить, что на его физических кондициях низкий уровень спарринг-партнеров никак не сказывается). Примерный семьянин: любит жену, не замешан в скандалах, конфликтах, на пресс-конференциях не бравирует, пожимает соперникам руки и даже ни разу не запустил в будущего оппонента стулом или бутылкой. Словом, ни разу не Конор Макгрегор.

Он занимался борьбой и боксом, добился определенных успехов в бейсболе. В менее урожайные годы ему приходилось совмещать занятия ММА с работой пожарным и фельдшером. Все изменилась, когда ровно год назад (14 мая 2016 года) он завладел заветным поясом. Да, именно в том бою перед толпами бразильских фанатов, до отказа заполнивших арену в Куритибе, Фабрисиу Вердум с шашкой наголо бросился на Миочича и был наказан. Удар навстречу вырубил чемпиона и принес титул Стипе. Скажем прямо, на подобный исход мало кто рассчитывал, включая главу UFC Дану Уайта.

В активе Миочича 16 побед при 2 поражениях, 12 боев в сильнейшем промоушене мира (10 побед, 2 поражения) и выдающаяся для тяжелого дивизиона победная серия — 4 победы подряд (4 нокаутом). Среди его недавних жертв, помимо уже упомянутых Аверима и Вердума, — Андрей Арловский и Марк Хант (оба, кстати, тоже далеко не последние люди как в дивизионе, так и во всей организации). Но назвать выдающимся бойцом Миочича все равно не назовешь. Безусловно, он хорош в стойке, умеет бороться, но три из четырех нокаутов вышли на удивление легкими (помучиться пришлось только с Хантом).

Последний шанс для Дос Сантоса

33-летний Джуниор Дос Сантос по кличке Цыган во многом похож на Миочича. Бразильский боец спокоен и тоже не любит пустые слова и бессмысленные провокации. Он считается (и небезосновательно) первоклассным ударником (недавно даже изъявил желание подраться с нокаутировавшим Кличко Джошуа по правилам бокса), а его борьба при этом сильнее, чем у чемпиона.

Цыган тренируется с Алексеем Олейником и Антонио Силвой, и узнаваемость у него выше — в Twitter более 1,3 миллиона подписчиков (против 91 тысячи у Миочича). Но это совершенно не гарантирует ему победу в предстоящем поединке.

Дос Састос дебютировал в UFC в 2008 году и выдал серию из семи побед, получив титульный бой с Каином Веласкесом. Одолел и его, и даже защитил титул от посягательств Фрэнка Мира, но уже в следующем поединке уступил все тому же Веласкесу. После победы над Марком Хантом и второго поражения от Веласкеса Дос Сантос в декабре 2014-го впервые встретился с Миочичем.

Встреча вышла во всех отношениях жаркой. Джуниор стремился реабилитироваться после утраты чемпионского пояса, а Стипе пытался выстоять в схватке с более сильным на тот момент оппонентом. В итоге поединок продлился все пять раундов (первый пятираундовый бой в карьере Миочича), а судьи единогласным решением отдали победу Цыгану.

С тех пор Дос Сантос провел всего два поединка: проиграл Овериму нокаутом и одержал победу решением судей над Беном Ротвеллом. А Миочич выиграл все четыре боя нокаутами.

Бой обязан быть зрелищным. Оба спортсмена — чистые ударники, почти наверняка никакой возни и партера мы не увидим, лишь двое рассерженных мужчин и кулаки (может иногда и ноги, но это по большей части — к Дос Сантосу). Бойцы схожи по антропометрии, а небольшое преимущество Миочича в размахе рук нивелируется его стремлением сократить дистанцию, в то время как Дос Сантос предпочитает постреливать по сопернику издалека.

В случае поражения Дос Сантосу придется очень постараться, чтобы руководство промоушена вновь сделало на него ставку и дало шанс сразиться за титул. По его собственным словам, все, о чем он мечтает, — вернуть пояс.

На стороне бразильца больший опыт в UFC, Миочич уравновешивает это преимущество чемпионским статусом. Он подходит к бою в привычно хорошей форме, спокойным и уверенным в себе. Шансы равны, бойцам осталось лишь выйти в октагон и доказать, что хорошую драку могут устроить не только Кличко и Джошуа.

Новый вызов Енджейчик

Второе главное событие вечера — очередная защита титула непобежденной полячкой Йоанной Енджейчик. Претендентка — 25-летняя бразильянка Джессика Андраде.

Болельщики и сама Енджейчик настолько привыкли к ее доминированию, что у Андраде есть все шансы преподнести ей неприятный сюрприз. Йоанна все так же хороша в стойке, но и Джессика располагает широким арсеналом ударов. К тому же она моложе и гораздо активнее в бою. Енджейчик предпочитает не торопить события, а Андраде, наоборот, сразу бросается на соперника. Поэтому она может и должна захватывать инициативу с первых секунд боя. Бразильянка тяжелее между боями, и ее удары могут потрясти Йоанну (а она не раз бывала в нокдаунах и не относится к разряду чемпионов, которых никто никогда толком и не бил).

С другой стороны, Енджейчик — очень крепкий боец, она не раз демонстрировала способность перевернуть ход поединка. И если не упадет в дебюте, претендентку ждут те же круги ада, через которые полячка провела семь своих предыдущих соперниц в UFC. Енджейчик с ее выдающимися навыками тайского бокса использует самые разнообразные комбинации, постоянно выбрасывает локти и колени, не давая оппоненту расслабиться. Еще одна характерная деталь — если Андраде бросается на соперницу и вкладывает в такие спурты все силы (вроде того, что продемонстрировал Федор Емельяненко в провальном бою с Фабио Мальдонадо), то Енджейчик, обладающая большим опытом и терпением, спокойно теснит соперника и расчетливо вскрывает его оборону единичными, но мощными ударами.

Кроме того, у чемпионки впечатляющий показатель защиты от тейкдаунов — 82 процента! Андраде лучше в партере и проводит тейкдауны с большим успехом (63 процента), но взломать оборону полячки будет невероятно сложно. Ведь Йоанна и от ударов защищается эффективно — ей удается избежать почти 70 процентов выброшенных соперницами ударов (у претендентки этот показатель — 57 процентов).

От этого боя ожидают многого, и понятно почему — при определенных обстоятельствах Андраде действительно может преподнести сенсацию и сбросить с трона польскую королеву. А уступать титул добровольно Енджейчик точно не собирается.