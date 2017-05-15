«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»

Сегодня многие вещи из романов писателей-фантастов стали реальностью. Например, люди совершенно спокойно относятся к тому, что у них может появиться надежный, умный, все знающий и практически все умеющий помощник по дому в виде автоматизированной интеллектуальной системы. О том, как работает Smart Home, как создаются новинки и адаптируются под конкретного человека, «Лента.ру» беседует с членом совета директоров Группы Bosch Штефаном Хартунгом.

«Лента.ру»: Автоматизированные интеллектуальные системы управления домом уже не фантастика. Какие возможности они открывают людям сегодня и что нам всем стоит ждать завтра?

Хартунг: Smart Home — это мир комфорта и безопасности. И попасть в этот мир сегодня может каждый. Автоматизированной интеллектуальной системой можно управлять, например, с помощью смартфона или планшетного компьютера.

box#2021103

На данный момент — это диспетчер дома, охрана и видеонаблюдение. Автоматическая система управляет электричеством и отоплением дома, она сама способна подсчитать, сколько энергии было потрачено. По выбору хозяина, можно подключить любую бытовую технику: от электрочайника до микроволновки и стиральной машины.

Следующая логическая ступень развития Smart Home — повышение комфорта жилища. Например, автоматическая настройка СПА. Уже в скором времени интеллектуальные системы смогут определять объекты — человека, стекло, лист бумаги, дерево.

Более того, их «научат» идентифицировать людей с точностью до 99,99 процента. Причем не только хозяев дома, но и их близких, друзей, которые приходят в гости. И, распознав, подстраиваться с учетом индивидуальных предпочтений конкретного человека.

Все идет к тому, что в будущем многие привычные сегодня вещи нам не понадобятся. Можно будет обходиться, например, без ключей от входной двери или банковской карты.

По оценкам Bosch, у этого рынка огромный потенциал для роста. В прошлом году наша компания реализовала 27 миллионов продуктов, с которыми можно взаимодействовать через Интернет. А к 2020 году все без исключения новые электронные продукты Bosch будут выпускать с поддержкой подключения к сети. А в будущем для них будут предусмотрены онлайн-сервисы. Лет через десять почти все наши продукты будут оснащаться искусственным интеллектом.

Среди главных аргументов в пользу «Smart home» - простота, удобство, надежность этих систем. Однако пока это очень дорогое удовольствие, которое могут позволить только обеспеченные люди. На какого потребителя делает ставку Bosch?

У нас нет сомнений в том, что Smart Home будет успешен и востребован миллионами людей во всех странах мира. Есть прогнозы, согласно которым через три четыре года количество пользователей цифровых помощников на Земле утроится и превысит 1,5 миллиарда человек.

Фото: Bosch 1 /2

Но на первом этапе, с учетом высокой стоимости продукта, эта технология в большей степени ориентирована на людей богатых, у которых есть на это деньги. Кроме того, автоматизированные интеллектуальные системы всегда будут иметь успех у технических гиков, то есть энтузиастов, людей по-настоящему увлеченных ноу-хау во всех сферах жизни.

Для этой категории потребителей не имеет значение сколько стоит данная технология. Они всегда готовы приобретать новинки. Спрос обеспечит и то, что так называемые цифровые помощники, в том числе и в домашнем хозяйстве, год от года будут становиться все более умными, способными все больше избавлять людей от повседневной рутины.

Если не секрет, сколько Bosch инвестирует в новые разработки «Smart home»?

Группа Bosch в 2016 году на научные исследования и разработку новых продуктов направила примерно 7 миллиардов евро. Это почти на 10 процентов больше чем годом ранее.

Затраты, конечно же, не ограничиваются только «Smart home». Например, в течение ближайших пяти лет Bosch намерен направить до 300 миллионов евро в собственный центр развития технологий искусственного интеллекта. Также компания будет оказывать содействие в создании «Кибер-долины» в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Еще один проект — исследовательская лаборатория Delta Lab — наша компания реализует совместно с Университетом Амстердама.

Всего над созданием новых продуктов, научными разработками в Bosch занято 59 тысяч сотрудников в 120 городах в разных странах мира.

А в своем доме, так сказать на себе, вы тестируете новинки прежде чем они выходят на рынок?

Я сам ничего не тестирую. В моем доме нет ничего того, чего нет в открытой продаже. В этом смысле я ничем не отличаюсь от обычного потребителя - приобретаю новинки Bosch, которые поступили в магазины после проведения всесторонних исследований. В среднем каждый продукт, перед тем как будет выведен на рынок, тестируется в компании два-три года.

Требуется ли адаптация интеллектуальных систем управления домом под потребности рынков разных стран, например, с учетом российского климата или национальных традиций потребителей?

Действительно, у каждой страны своя специфика, которую приходится учитывать. Поэтому компания выводит Smart Home на разные рынки постепенно, предлагая потребителям только то, что, по нашим оценкам, наиболее интересно и удачно для жителей той или иной страны. Впрочем, есть и обязательные, востребованные повсеместно опции. Например, кондиционирование и система слежения за ребенком…

Теперь что касается России: Bosch планирует вывести на рынок автоматизированную интеллектуальную систему специально для дачных домов. В разработке «умной дачи» мы, конечно же, будем опираться на помощь именно российских специалистов.

