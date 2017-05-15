Бизнес
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»

Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bosch

Сегодня многие вещи из романов писателей-фантастов стали реальностью. Например, люди совершенно спокойно относятся к тому, что у них может появиться надежный, умный, все знающий и практически все умеющий помощник по дому в виде автоматизированной интеллектуальной системы. О том, как работает Smart Home, как создаются новинки и адаптируются под конкретного человека, «Лента.ру» беседует с членом совета директоров Группы Bosch Штефаном Хартунгом.

«Лента.ру»: Автоматизированные интеллектуальные системы управления домом уже не фантастика. Какие возможности они открывают людям сегодня и что нам всем стоит ждать завтра?

Хартунг: Smart Home — это мир комфорта и безопасности. И попасть в этот мир сегодня может каждый. Автоматизированной интеллектуальной системой можно управлять, например, с помощью смартфона или планшетного компьютера.
box#2021103

На данный момент — это диспетчер дома, охрана и видеонаблюдение. Автоматическая система управляет электричеством и отоплением дома, она сама способна подсчитать, сколько энергии было потрачено. По выбору хозяина, можно подключить любую бытовую технику: от электрочайника до микроволновки и стиральной машины.

Следующая логическая ступень развития Smart Home — повышение комфорта жилища. Например, автоматическая настройка СПА. Уже в скором времени интеллектуальные системы смогут определять объекты — человека, стекло, лист бумаги, дерево.

Более того, их «научат» идентифицировать людей с точностью до 99,99 процента. Причем не только хозяев дома, но и их близких, друзей, которые приходят в гости. И, распознав, подстраиваться с учетом индивидуальных предпочтений конкретного человека.

Все идет к тому, что в будущем многие привычные сегодня вещи нам не понадобятся. Можно будет обходиться, например, без ключей от входной двери или банковской карты.

По оценкам Bosch, у этого рынка огромный потенциал для роста. В прошлом году наша компания реализовала 27 миллионов продуктов, с которыми можно взаимодействовать через Интернет. А к 2020 году все без исключения новые электронные продукты Bosch будут выпускать с поддержкой подключения к сети. А в будущем для них будут предусмотрены онлайн-сервисы. Лет через десять почти все наши продукты будут оснащаться искусственным интеллектом.

Среди главных аргументов в пользу «Smart home» - простота, удобство, надежность этих систем. Однако пока это очень дорогое удовольствие, которое могут позволить только обеспеченные люди. На какого потребителя делает ставку Bosch?

У нас нет сомнений в том, что Smart Home будет успешен и востребован миллионами людей во всех странах мира. Есть прогнозы, согласно которым через три четыре года количество пользователей цифровых помощников на Земле утроится и превысит 1,5 миллиарда человек.

Но на первом этапе, с учетом высокой стоимости продукта, эта технология в большей степени ориентирована на людей богатых, у которых есть на это деньги. Кроме того, автоматизированные интеллектуальные системы всегда будут иметь успех у технических гиков, то есть энтузиастов, людей по-настоящему увлеченных ноу-хау во всех сферах жизни.

Для этой категории потребителей не имеет значение сколько стоит данная технология. Они всегда готовы приобретать новинки. Спрос обеспечит и то, что так называемые цифровые помощники, в том числе и в домашнем хозяйстве, год от года будут становиться все более умными, способными все больше избавлять людей от повседневной рутины.

Если не секрет, сколько Bosch инвестирует в новые разработки «Smart home»?

Группа Bosch в 2016 году на научные исследования и разработку новых продуктов направила примерно 7 миллиардов евро. Это почти на 10 процентов больше чем годом ранее.

Затраты, конечно же, не ограничиваются только «Smart home». Например, в течение ближайших пяти лет Bosch намерен направить до 300 миллионов евро в собственный центр развития технологий искусственного интеллекта. Также компания будет оказывать содействие в создании «Кибер-долины» в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Еще один проект — исследовательская лаборатория Delta Lab — наша компания реализует совместно с Университетом Амстердама.

Всего над созданием новых продуктов, научными разработками в Bosch занято 59 тысяч сотрудников в 120 городах в разных странах мира.

А в своем доме, так сказать на себе, вы тестируете новинки прежде чем они выходят на рынок?

Я сам ничего не тестирую. В моем доме нет ничего того, чего нет в открытой продаже. В этом смысле я ничем не отличаюсь от обычного потребителя - приобретаю новинки Bosch, которые поступили в магазины после проведения всесторонних исследований. В среднем каждый продукт, перед тем как будет выведен на рынок, тестируется в компании два-три года.

Требуется ли адаптация интеллектуальных систем управления домом под потребности рынков разных стран, например, с учетом российского климата или национальных традиций потребителей?

Действительно, у каждой страны своя специфика, которую приходится учитывать. Поэтому компания выводит Smart Home на разные рынки постепенно, предлагая потребителям только то, что, по нашим оценкам, наиболее интересно и удачно для жителей той или иной страны. Впрочем, есть и обязательные, востребованные повсеместно опции. Например, кондиционирование и система слежения за ребенком…

Теперь что касается России: Bosch планирует вывести на рынок автоматизированную интеллектуальную систему специально для дачных домов. В разработке «умной дачи» мы, конечно же, будем опираться на помощь именно российских специалистов.

Игорь Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bosch нацелился на разработку электромобилей
Защиту пользователя электропилы показали на видео
Завод Bosch-Siemens остановит производство из-за турецких комплектующих
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
08:00 Сегодня

Выехал из спячки

Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
09:53 11 мая 2017

Правительство продлило программу льготного автокредитования

13:07 Сегодня

Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba

18:37 10 мая 2017

Батурина проиграла иск в Лондоне на 70 миллионов евро

Бизнес
 — 
13:08 Сегодня

Поговори с Клиентом

Стартап — как сплав по горной реке
05:49 Сегодня

В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли

12:17 Сегодня

Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

18:23 10 мая 2017

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» в Арбитражный суд Уфы

Бизнес
 — 
08:15 16 мая 2017

Неестественное брожение

К чему приведет пересмотр акцизов на импортное вино
19:00 16 мая 2017

Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России

10:01 Сегодня

Глава «Роснефти» представил доклад о российско-китайском сотрудничестве

16:42 16 мая 2017

Фонд госимущества Украины потребовал отменить приватизацию «Укртелекома»

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы