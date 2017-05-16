Пришел, увидел, получил

В смешанных единоборствах всегда есть риск оказаться в глубоком нокауте. Среди тех, кто пропускал могучие удары и падал на первых секундах боя, есть весьма известные люди: Ронда Роузи, Сергей Харитонов. Об этих и других «везунчиках» — в подборке видео от «Ленты.ру».

Страшный нокаут первым ударом

На минувших выходных в США случился действительно брутальный нокаут. Американец Джордан Фаулер едва не отправил на тот свет соотечественника Дилана Гофорта на четвертой секунде боя, проходившего по правилам MMA.

Видео: Pyramid Fights / YouTube

Фаулер, в активе которого до этого поединка было четыре победы и семь поражений в смешанных единоборствах, первым же ударом ногой попал в голову оппоненту. Гофорт (две победы, одно поражение) после этого упал на настил ринга навзничь и не смог самостоятельно подняться. Встречу, проходившую в США, организовывала компания Pyramid Fights.

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Нокаут во время приветствия

В январе 2017 года российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу.

В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.

«Мы поздоровались, пожали руки до начала боя перед рефери. Потом прозвучал гонг и начался бой. Мне даже в голову не пришло, что надо здороваться второй раз. Это может по-всякому смотреться со стороны: он протянул руки вперед, а я нанес удар. Просто попытаюсь объяснить: когда начался бой, любое действие соперника воспринимаешь как атаку», — рассказал после боя Халилов.

Хай-кик для Ронды

Последние полтора года получились для Ронды Роузи не такими успешным, как предыдущие. В ноябре 2015-го она утратила титул чемпиона UFC, а 31-го декабря 2016-го — крайне неудачно вернулась в октагон. Бразильянка Аманде Нуньес нокаутировала раскрученную американку на 48-й секунде боя.

После второго подряд сокрушительного поражения 29-летняя Роузи объявила о завершении карьеры. Вскоре она получила предложение руки и сердца от бойца UFC Трэвиса Брауна. Нуньес же защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Россиянин отправил в тяжелый нокаут украинца на чемпионате Европы

В полуфинале проводившегося в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА представитель сборной России Шамиль Мусаев отправил в нокаут украинца Николая Кузнецова на 15-й секунде боя. Турнир состоялся в октябре 2016 года.

Видео: @konstantinu74 / Twitter

Поединок проходил в весовой категории до 70 килограммов. Кузнецов упал без сознания и напугал очень многих. Ему была оказана оперативная медицинская помощь, и спустя несколько минут он самостоятельно покинул ринг.

Харитонов продержался 16 секунд

Российский боец-тяжеловес смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проиграл американцу Джейви Айяле в дебютном поединке в Bellator. Бой прошел в ночь на 5 ноября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и продлился 16 секунд. Харитонов был отправлен в нокаут боковым ударом в челюсть.

Для 36-летнего россиянина это поражение стало шестым в 29 боях и первым в последних шести поединках. После проигрыша Bellator запретил Харитонову проводить бои на три месяца.

Киллер Макгрегор

Быстрым нокаутом отметился и один из самых узнаваемых людей в мире ММА — Конор Макгрегор. 13 декабря 2015 года ему понадобилось всего 13 секунд, чтобы встречным ударом с левой отправить в нокаут бразильца Жозе Альдо на глазах десятков тысяч зрителей, собравшихся под крышей арены MGM Grand в Лас-Вегасе, США. Это было первое его поражение за десять лет и всего второе в профессиональной карьере.

Видео: Amin Triki

«Сочувствую Жозе. Он первоклассный боец и не заслужил такой быстрой развязки. Сегодня я праздновал победу, а все потому, что при любом раскладе точность выигрывает у мощи, и чутье бьет скорость. Мы могли бы выходить на ринг снова и снова, результат бы не изменился. Думаю, реванш необходим, ведь то, что произошло сегодня, и боем-то трудно назвать», — сказал Макгрегор после боя.