Жертвы эмбарго

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Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»

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Квинси Промес
Квинси Промес
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ошарашил российскую футбольную общественность: на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложил полностью отказаться от легионеров. Путин с идеей «полного импортозамещения» согласился. «Лента.ру» — о тех, кого может потерять отечественный футбол.

Квинси Промес, «Спартак»

Голландский нападающий московского «Спартака» с 21 очком (12 мячей и 9 передач) стал лучшим по системе «гол+пас» в завершившемся сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и помог красно-белым завоевать первый с 2001 года чемпионский титул. Но его ценность даже не в феноменальной статистике, а в игровых и человеческих качествах: Промес идеально вписался в тактические схемы Массимо Карреры и быстро стал своим в раздевалке. Голландец перешел в «Спартак» летом 2014-го и за это время успел подучить русский, забить немало красивых мячей и даже зачитать рэп о команде, с которой выиграл первый трофей в карьере.

Видео: SportVideosMM / YouTube

Понтус Вернблум, ЦСКА

Нынешний ЦСКА можно представить без многих игроков, но не без шведского полузащитника Понтуса Вернблума. Он перебрался в Москву в январе 2012 года, а уже в феврале забил дебютный мяч за армейцев — и не кому-нибудь, а мадридскому «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. С тех пор утекло немало воды. Харизматичный швед превратился в полноценного лидера команды, при этом мячей за пять лет он забил всего 12. Не будучи бомбардиром, он стал оплотом обороны ЦСКА. Вернблум буквально выжигает центр поля и с одинаковым успехом противостоит соперникам самого разного класса. Его страсть в борьбе зачастую превышает рамки разумного. Неудивительно, что за шведом закрепилась репутация грубого, жесткого игрока, он редко покидает поле без желтой карточки.

Видео: iLoveCSKAvideo | Интересное видео о ПФК ЦСКА / YouTube

Мигель Данни, «Зенит»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигель Данни провел в российском футболе без малого 12 лет. С 2005-го по 2008 год португалец был идолом болельщиков московского «Динамо», а затем перебрался в Северную столицу. В составе сине-бело-голубых Данни стал трехкратным чемпионом России, принеся клубу не одну победу. Если бы не череда тяжелых травм, хавбек наверняка показал бы весь свой потенциал. Но даже в нынешнем состоянии 33-летний полузащитник способен принести пользу любой команде РФПЛ, включая «Зенит».

Видео: Análise de Futebol / YouTube

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

В 2014 году «Локомотив» пополнил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. Уже тогда было ясно: железнодорожники приобрели футболиста очень высокого уровня. Со временем Ману влился в коллектив, освоился в Москве и застолбил за собой место в стартовом составе команды. В сезоне-2015/16 он стал обладателем Кубка России, а в нынешнем сезоне повторил успех. Именно его гол в полуфинале с «Уфой» стал решающим и вывел столичную команду в финал. «Локомотив» оказался сильнее «Урала» и завоевал трофей, обеспечив себе путевку в групповой этап Лиги Европы. В завершившемся сезоне РФПЛ Фернандеш запомнился исполнением стандартов. Хавбек стал вторым в списке лучших ассистентов турнира, в его активе девять передач.

Видео: VK VIDEO / YouTube

Сердар Азмун, «Ростов»

Молодой иранский нападающий перебрался в Ростов-на-Дону из Казани вслед за тренером Курбаном Бердыевым. Он помог форварду раскрыться и превратиться в настоящую звезду российского футбола. 22-летний Азмун выиграл серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16 и успел засветиться в Лиге чемпионов. На него обратили внимание гранды европейского футбола, какое-то время ходили слухи, что предметный интерес к Азмуну проявляет даже «Барселона».

Видео: ScoutNationHD / YouTube

Андрей Стрельцов

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