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Промес зачитал рэп о «Спартаке» и станцевал

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес записал совместную песню с рэпером Alex Maniac. Видео было опубликовано на YouTube-канале ALEX MANIAC.

Композиция называется «Красно-белые Цвета». Александр Виноградов под псевдонимом Alex Maniac читает рэп на русском языке, Квинси Промес — на английском.

«Спартак» стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17, завоевав золотые медали впервые с 2001 года. В активе 25-летнего Промеса 12 голов и девять результативных передач, что является лучшим показателем по системе гол+пас в РФПЛ.

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