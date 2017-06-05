Поматросил и бросил

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Засекреченная операционная система от Google заменит Android

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Фото: Hugh Peterswald / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

В последние годы планы Google создать альтернативу Android перестали быть слухами и материализовались в ряд разработок. IT-гигант хочет не просто заменить самую популярную мобильную систему в мире, но и объединить ее с настольной Chrome OS. Именно поэтому без остановки ведется работа над сверхсекретной Fuchsia OS и подготовка к релизу Andromeda OS. «Лента.ру» рассказывает, как выглядит загадочный проект Google и зачем заменять Android.

Летом 2016 года на GitHub появился исходный код операционной системы под названием Fuchsia, созданной с нуля разработчиками Google. Что это такое и почему ее выложили в открытый доступ, никто не понял. Не прибавляло ясности и описание: «Розовый + фиолетовый = фуксия (новая операционная система)».

Молчали и в Google — официального анонса или релиза не последовало.

За «Фуксию» взялись энтузиасты. Они досконально изучили ОС. Самая главная ее особенность — она базируется на новом ядре Magenta, основанном на ОС под названием Little Kernel (LK), которая создавалась для встроенных устройств. Размер ядра не превышает 20 килобайт. LK разрабатывалась как раз для устройств, выполняющих конкретные задачи, но не нуждающихся в полноценной ОС.

Все нынешние устройства от Google, будь то ноутбук на Chrome OS, Pixel на Android или же Chromecast, работают на ОС с ядром Linux. Оно не всегда идеально подходит для специализированного ПО, поэтому система может создаваться как раз для таких узких задач. Среди разработчиков, указанных на GitHub, значатся довольно видные эксперты в области встроенных систем.

Согласно документации, Magenta предназначена для «современных телефонов и современных персональных компьютеров с быстрыми процессорами, большим количеством оперативной памяти с различными периферийными устройствами». Приложения для Fuchsia написаны с помощью пакета Flutter SDK от Google, который создавался для кросс-платформенной (iOS и Android) разработки приложений.

Кроме того, ядро Magenta позволит системе эффективнее взаимодействовать с наиболее распространенными платформами интернета вещей, в том числе FreeRTOS и ThreadX. Таким образом, корпорация планирует усилить интеграцию компьютеров и мобильных устройств с домашними экосистемами.

После детального изучения Fuchsia, стало очевидным и то, что система абсолютно универсальна. Она может работать как на умных часах, так и на смартфонах с планшетами и даже на компьютерах.

Ни на что не похожий

В мае 2017 года Fuchsia получила обновление. В первой версии была доступна только командная строка, теперь появился пользовательский интерфейс Armadillo. Но в действительности это даже не тестовая версия системы, а просто некая демонстрация, которая позволяет понять, в каком направлении движутся разработчики «Фуксии».

Интерфейс напоминает Material Design на Android-смартфонах, но выглядит свежим и переосмысленным. Главный экран выполнен в виде вертикального списка, который открывается аватаркой пользователя. При прокручивании списка внизу экрана возникает кнопка, нажав на которую, попадаешь в самый низ списка.

Разработка характеризуется как «набор приложений и/или модулей, которые работают вместе для решения задач». Среди них имеются карточки с новостями, погодой, картами и другими сервисами Google. При нажатии на изображение в самом низу списка открывается меню настроек, где можно отрегулировать яркость и громкость, выставить другие параметры. Еще ниже — строка поиска с рекомендациями, которая работает примерно так же, как Google Now.

Главная особенность Armadillo — многооконная работа в нескольких программах. Одновременно может быть запущено до четырех приложений, которые поделят экран устройства. Это свидетельствует о том, что система будет работать не только на смартфонах, но и на планшетах, и даже ноутбуках. Специалистам удалось собрать превью системы в отдельное приложение для Android, поэтому попробовать его может любой, скачав APK-файл.

Еще одна Andromeda

В конце 2015 года инсайдеры выяснили, что Google хочет объединить Android и Chrome OS. Главная сложность этой задачи — то, что у систем совершенно разный подход: первая основана на классическом принципе использования скачанных приложений, а вторая полностью завязана на веб-браузере.

К тому моменту над проектом работали уже два года, но никаких подробностей известно не было. Единственное, о чем твердо знали: ОС получит доступ к магазину приложений «Play Маркет». Предполагалось, что систему представят в 2017 году, но на Google I/O ничего подобного не заявлено. В конце года у Google будет еще одна презентация, там и может состояться анонс.

«Мобильные устройства как вид в конце концов сольются с тем, что мы сейчас называем компьютерами», — рассказывал глава Google Сундар Пичай в том же 2015 году. В сети давно ходят слухи о другой ОС Google, которая как раз и объединяет Android и Chrome OS — Andromeda. Над ней трудятся те, кто работал и с Android, и c Chrome OS, — отсюда и слухи о некой единой ОС.

К чему вообще эти разговоры об Andromeda? Дело в том, что Andromeda и Fuchsia вполне могут оказаться просто одним и тем же, либо частью одного проекта. Такую гипотезу выдвинул независимый эксперт Дэниэл Матте (Daniel Matte) в своем блоге. Изучив код обеих систем, он допустил, что Fuchsia — это кодовое название всех гибридных ОС Google, предназначенных для смартфонов и компьютеров.

По слухам, полноценный релиз Andromeda состоится в конце 2017 года. Пока же известно лишь то, что производители уже получили тестовую версию ОС, а первым устройством станет гибрид ноутбука с планшетом под названием Pixel 3. Причем здесь Fuchsia, пока неясно.

***

Судя по открытой информации, «Фуксия» находится даже не на начальной стадии разработки, а лишь зарождается. Она работает, и ее можно даже пощупать, но зачем она нужна, непонятно. Существует несколько версий. Основная, конечно же, —
замена Android. Но Android слишком сильный бренд, в который были вложены огромные средства, поэтому просто так от него никто не откажется. Тем более и в Google опровергают всю информацию о скорой замене Android.

К тому же у компании слишком много партнеров, которых переход на новую систему не слишком обрадует. Однако, учитывая особенности Fuchsia, на ней без проблем запустятся приложения с Android. Поэтому даже если рокировка состоится, то плавно и безболезненно.

С другой стороны, это может быть всего лишь локальный эксперимент небольшой команды разработчиков, служащий полигоном для обкатки новых идей. Либо это система для умной колонки Google Home, роутера Google WiFi и прочих подобных девайсов. Или вообще система для устройств виртуальной и дополненной реальности. Вопросов слишком много, но Google не дает ответов, лишь подогревая интригу выпуском новых версий Fuchsia и рассказами об Andromeda.

Влад Массино

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