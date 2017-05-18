Google сделала российский язык программирования основным

Корпорация Google в рамках ежегодной конференции I/O объявила о поддержке приложений, созданных на основе языка программирования Kotlin. Он был создан российской компанией JetBrains, говорится в блоге разработчиков.

Язык был назван в честь острова в Финском заливе, на котором расположен Кронштадт. Разработчикам приложений не придется устанавливать дополнительных плагинов, так как его поддержка появится в официальном инструменте разработки Android Studio 3.0.

Google и JetBrains пообещали содействовать развитию Kotlin. Также в компании не откажутся от возможности создавать приложения для macOS и iOS.

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Разработка Kotlin началась в 2010 году, а финальная версия 1.0 вышла лишь в феврале 2015 года. В JetBrains его описывают как «прагматичный язык для JVM и Android». Он имеет ту же область применения, что и Java, а также полностью с ним совместим.

Помимо этого, на Google I/O была официально представлена новая версия Android. Разработчики в очередной раз сделали упор на оптимизацию системы и повышение автономности. Android O обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства.

Бета-версия прошивки доступна на сайте Google и ее можно установить на Nexus 5X/6P, Pixel и Pixel XL, а также Nexus Player и Pixel С. Дата выхода конечной версии ОС не сообщается.