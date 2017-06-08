Без вариантов

Игры давно превратились в один из видов современного искусства. Они способны рассказать историю на уровне фильмов и книг или бросить игроку серьезный вызов и обеспечить настоящий прилив адреналина. По доходам игровая индустрия уже обошла все остальные развлечения, а выход новой части культовой игры обсуждают не меньше, чем выборы президента США. И это без учета киберспорта, который за прошедшие годы превратился в отдельную и масштабную дисциплину с миллионной аудиторией. «Лента.ру» рассказывает, почему пора взяться за джойстик и как это сделать, если очень хочется, но пока не очень понятно.

Если вы до сих пор игнорируете игры, то теряете очень многое. И вот почему.

Неважно, кто вы — состоявшийся топ-менеджер или молодой студент, жаждущий приключений путешественник или примерный семьянин, — каждый сможет найти что-то по душе. Совмещать работу, личную жизнь и игры не только просто, но и весело.

Прежде игры вполне можно было сравнить с «современным искусством не для всех». Но за последние десять лет многое изменилось. Игры превратились в нечто доступное, массовое и многогранное, а бюджеты отдельных франшиз даже превосходят показатели крупнейших киностудий мира. Развитие технологий позволило разработчикам реализовать самые смелые задумки.

Игры перестали быть чем-то обособленным и пошли в массы. Сегодня их обсуждают в центральных СМИ, их реклама крутится на основных медийных площадках наравне с кино, а дети по образовательным играм в школах и дома познают мир. Одним словом — мейнстрим!

Копейка рубль бережет

Главным препятствием тому, чтобы начать играть, является стереотип о высокой цене этого удовольствия. Действительно, даже если рассматривать покупку среднего компьютера, заточенного на запуск современных игр на относительно высоких настройках, то это начинание может вылиться в круглую сумму.

Выход из этого порочного круга достаточно прост — приобрести игровую консоль. Приставки специально создаются для того, чтобы играть стало проще и удобнее. Да, компьютер можно собрать самому, заказать его сборку в магазине или же купить готовое решение. Однако каждый из таких вариантов однозначно дороже приставки.

Нынешнее поколение приставок благодаря укреплению рубля стоит относительно недорого (около 20 тысяч рублей) и собранный за аналогичную сумму компьютер сможет запустить разве что «Косынку» или «Сапер». Для покупки настоящей компьютерной игровой машины понадобится сумма, превышающая цену консоли в три или даже в четыре раза. А если хочется сделать все по уму и красиво, то даже думать о цене системного блока и аксессуаров становится страшно.

Кто-то может возразить, что главная трата владельцев консолей — игры. Да, в течение долгого времени так и было. Теперь же цены на компьютерные игры постепенно выравниваются. Раньше топовую компьютерную игру можно было купить за 600 рублей, а теперь все изменилось. Сегодня уже мало кого удивит, если новый хит на ПК стартует с ценником в 2000 рублей, что сравнимо со стоимостью главных консольных эксклюзивов в период скидок. Более простые (но не менее увлекательные) игры для неискушенных пользователей порой стоят на приставках и того меньше.

Всегда и везде

Другое достоинство консоли заключается в отсутствии проблем с настройкой, подключением и непосредственным использованием. Купил и играй.

Фото: Sony 1 /3

У пользователей ПК после покупки обязательно начинаются сложности с драйверами, установкой нужного ПО, антивирусами, необходимостью внимательно вчитываться в системные требования каждой игры и не забывать «апгрейдиться» время от времени. Компьютер реже позволяет развалиться на диване, а если в семье он один и кому-то нужно поработать, то желаемый отдых откладывается. При этом люди все реже смотрят телевизор, и он все чаще стоит без дела. Так почему бы не найти этому большому экрану с HDMI более достойное применение?

В случае с консолью весь спектр сложностей ограничивается исключительно ее покупкой, поэтому она чаще оказывается более предпочтительным вариантом. Особенно среди тех, чей единственный компьютер — ноутбук.

Конечно, некоторые получают невероятное удовольствие от размазывания термопасты, укладки проводов и установки драйверов. Но большинство людей ценят свое время и хотят получить от игры немедленное удовольствие. И консоль дарит им такую возможность — достаточно воткнуть два провода и нажать кнопку на геймпаде.

Плюсом приставок является и отсутствие «сюрпризов», присущих ПК-геймингу: «даже на минималках не тянет», «надо переустановить систему» или «пора менять видеокарту» — этих проблем здесь нет и в помине. Пользователя ничто не отвлекает от игры вплоть до того момента, когда захочется перейти на «новое поколение» ради более продвинутых игр, а это случается лишь раз в несколько лет. PlayStation 3 вышла в 2006 году, а PlayStation 4 – лишь в 2013-м. Сколько раз вы успели обновить за это время компьютер?

Различен и подход к самому процессу игры. Развалившись на диване перед огромным телевизором, расслабиться гораздо проще, чем скрючившись в офисном кресле. А еще наличие консоли становится отличным поводом собраться большой компанией и провести вечер за играми. В отличие от компьютеров, приставки позволяют без проблем играть вдвоем, втроем и даже вчетвером. А если и этого мало, сетевого мультиплеера тоже никто не отменял.

Игры на любой вкус

Совершенно необязательно быть фанатичным геймером, чтобы получать удовольствие от консоли. Многие игры (их еще называют «казуальные») создаются с расчетом на самую широкую аудиторию. Вам без труда удастся освоиться даже в том случае, если вы никогда не держали геймпад в руках.

Отдельный довод — эксклюзивные проекты. Некоторые крупные разработчики выпускают свои игры только для одной из платформ. Как правило, это флагманские игры, которые приковывают к себе внимание всех поклонников виртуальных развлечений и заставляют серьезно задуматься тех, кто выбрал другую платформу.

Изображение: Sony 1 /3

Дело в том, что когда проект разрабатывается сразу для нескольких платформ, времени для тонкой работы часто не остается, ведь приходится расходовать его на адаптацию под разное железо и внутреннюю архитектуру систем. В результате игры получаются со своими техническими огрехами. В случае с эксклюзивами разработчики концентрируются на одной платформе (с которой уже работают много лет). Они знают ее особенности, потенциал, и им хватает ресурсов, чтобы проработать проект до мельчайших деталей. Такой эксклюзив становится маленьким шедевром, живой классикой, которая оставляет незабываемые эмоции и обязательна к прохождению. Последняя часть культовой Uncharted или же новая Horizon Zero Dawn просто поражают визуальным дизайном и постановкой сцен. Это тот случай, когда лучше увидеть все самому, чем узнать от кого-то.

Если сравнивать количество качественных эксклюзивов, то однозначное первенство в нынешнем поколении консолей удерживает PlayStation 4. Подобная ситуация мотивирует не только геймеров, отдающих предпочтение этой консоли, но и разработчиков, которые чувствуют ее востребованность и предпочитают «затачивать» свои проекты именно под эту платформу. Если хотите в полной мере узнать, что такое «игровой блокбастер», то вам точно сюда.

Полное погружение

На самом деле, PlayStation 4 — это не только игровая консоль, но и самый доступный портал в мир виртуальной реальности на сегодняшний момент. Появившийся в конце 2016 года шлем PS VR неожиданно для многих стал хитом продаж. Не каждый решит купить его себе, но это отличная возможность попробовать технологию будущего в действии… и это действительно весело.

Материалы по теме Первобытный кайф Порно, кровь и смерть: какие наслаждения дарует виртуальная реальность

Под виртуальную реальность уже вышло порядочное количество интересных проектов на любой вкус и цвет, начиная от головоломок вроде SUPERHYPERCUBE и заканчивая вполне себе «взрослыми» проектами Battlezone и RIGS. Один из главных же поводов прикоснуться к технологиям VR стал Resident Evil 7 Biohazard. Весь ужас пугающего хоррора в виртуальной реальности ощущается намного сильнее. Это буквально новый опыт и местами крайне впечатляющий и убедительный. Resident Evil 7 Biohazard VR – важный шаг как для заядлых геймеров, так и для простых игроков, которые хотят скоротать вечер. Это первая ласточка крупных проектов для новых технологий, а значит — впереди много интересного. На подходе уже несколько мощных игр самых разных жанров. Чем дальше — тем глубже погружение в виртуальную реальность.

Неочевидное и невероятное

Даже если вы уделяете играм всего пару часов в неделю и не так сильно интересуетесь эксклюзивами (и даже не знаете, что они есть), то даже в этом случае перевес оказывается на стороне консолей. Уже упомянутые мультиплаформенные проекты на приставках получаются откровенно лучше, ведь разрабатываются в первую очередь для них. Многие игры приходят на компьютер в виде портированных версий, которые могут быть сделаны спустя рукава силами сторонних студий. Несколько лет назад произошел показательный случай. Вышедшая крупная и известная игра, отлично работающая на консолях, оказалась настолько неоптимизированной на компьютерах, что издателю пришлось удалить ее из магазина и отправить на доработку. Вернулась на ПК она лишь через полгода.

Фото: Eugene Hoshiko / AP 1 /2

Бывает и так, что издатели в целом сперва выпускают продукт на консоли и лишь спустя какое-то время готовят версию для компьютеров. И пока ваши друзья уже вовсю играют в классные игры, а интернет наполняется спойлерами, вам остается только терпеливо ждать и верить, что версия для вашей системы скоро выйдет.

Отдельного внимания заслуживает мультиплеер. На консолях он часто оказывается стабильней, ведь пользователи покупают игру не на пару вечеров. Высокие продажи консолей также обеспечивают стабильный онлайн. К началу 2017 года Sony продала более 52 миллионов консолей последнего поколения. И все эти пользователи любят играть в популярные игры, а значит, вы всегда найдете компанию и практически невозможно будет столкнуться с долгим поиском игры или пустым лобби.

***

При выборе платформы нельзя разом убить двух зайцев. Персональный компьютер в первую очередь необходим для работы. И эту задачу он отлично выполняет, ощутимо проигрывая консолям в плане игр. Если же выбирать между приставками, то пока наиболее оптимальным выбором оказывается система PlayStation 4. У нее есть много преимуществ на фоне других приставок. Она популярней, на ней выходит больше классных игр и эксклюзивов, а с прокаченной версией PS4 Pro в эти игры еще и можно играть в разрешении 4К с поддержкой HDR!

Материалы по теме Тонкие материи Как новая PlayStation 4 Pro отправила Xbox в глубокий нокдаун

PlayStation 4 была создана исключительно ради игр и развлечений. Добавьте к этому поддержку самого доступного и удобного шлема виртуальной реальности PS VR, малые габариты (PS4 весит всего два килограмма, что легче некоторых ноутбуков, не говоря о больших стационарных компьютерах, которые способны «тянуть на максималках»), доступную цену и постоянные скидки на популярные игры в фирменном магазине.

В результате получаем удобную и простую в использовании игровую систему, которая не требует никаких специальных навыков и представляет собой идеальное решение среди представленных на рынке устройств. А если думаете, что не справитесь с геймпадом после долгих лет на мышке и клавиатуре, то спешим вас успокоить — геймпад для PS4 настолько удобен, что уже через пару часов вы о нем просто забудете и полностью сосредоточитесь на отдыхе и веселье. А ведь ради этого все и играют в игры…