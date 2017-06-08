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Город в кармане

Как высокие технологии могут сделать комфортной жизнь в мегаполисе

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Фото: Павел Смертин / ТАСС

Во все времена города были центром цивилизации и местом притяжения молодых, талантливых и амбициозных людей. Сегодня в условиях стремительной глобализации за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но города и даже страны.
По прогнозам, к 2050 году доля городских жителей во всем мире вырастет с 54 до 66 процентов. Возрастающая урбанизация, с одной стороны, ставит перед политиками и властями городов крайне сложные задачи, а с другой, открывает широчайшие перспективы перед компаниями, предлагающими решения в области управления городским хозяйством.

Именно поэтому создание комфортной городской среды вошло в число приоритетных направлений стратегического развития и нашей страны. Как сформировать комфортную среду в городе независимо от его масштаба? Как в период глобализации экономики и стремления концентрировать человеческий и технологический потенциал не потерять национальный колорит? Какие технологии могут качественно изменить российские города? Какие возможности для бизнеса создает новый подход городских властей к развитию?

Подобие человека

Ответ на все эти вопросы уже найден — комфортная информационная и технологическая среда может быть создана благодаря реализации концепции «умного города». Эта концепция рассматривает город как подобие человеческого организма. «Город должен иметь глаза, уши, мозг в виде обрабатывающих центров информации, оперативные группы, которые реагируют на проблемы», — рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, выступая на ПМЭФ-2017. По его мнению, такой подход не только улучшит качество жизни горожан, но и предоставит дополнительные возможности для ведения бизнеса.

Рост проникновения мобильного интернета в городах является свидетельством нового этапа урбанизации и открывает новые возможности для жителей и предпринимателей. «Сейчас нам не нужно думать о том, как "выжить", мы можем заниматься созданием совершенно новой городской цифровой экосистемы на той инфраструктуре ЖКХ, которая была создана в последние годы», — отметил Сергей Эмдин.

По его словам, сейчас можно наблюдать интересный тренд — рост числа data-пользователей в малых городах с населением 10-50 тысяч человек, в то время как большие города уже имеют очень хорошую инфраструктуру сотовой связи и мобильного скоростного интернета. Сегодня посредством смартфона с выходом в интернет каждому жителю города стали доступны сотни приложений и онлайн-сервисов, которые улучшают качество его жизни: онлайн-банки, сервисы для заказа авиабилетов, оплаты покупок и коммунальных услуг, вызова такси и другие. Этот доступ можно расширить и на городскую инфраструктуру, которая тоже постепенно переходит в цифровой формат. «Мы видим, что ЖКХ со многими миллионами различных датчиков и устройств, которые в режиме реального времени контролируют тысячи процессов, — это большой и перспективный рынок для сотовых операторов», — подчеркнул Сергей Эмдин. По его словам, реализовать подобные решения возможно при помощи современных технологий связи 4G и 5G. «Очень многое может измениться при внедрении новых стандартов 5G. Не за горами внедрение 5G — это реально изменит ландшафт и города, и телекома, и смежных отраслей», — отметил гендиректор Tele2.

Если рассматривать «умный город» ка подобие человеческого организма, то «глазами» можно назвать систему видеонаблюдения, исполнительные органы и городские службы — это «конечности и пальцы», транспортная система — «кровеносные артерии и сосуды». Мозг как орган мышления — органы муниципального управления и ситуационные центры, мозг и память — центры обработки данных (ЦОД).

При таком подходе появляется возможность не только комплексно подойти к созданию интеллектуальной системы городского хозяйства, но и сэкономить инвестиции, избежать ненужного дублирования и создания параллельных систем.

К примеру, у человека нет отдельных глаз для чтения и наблюдения за утренним восходом, так и нет смысла строить отдельные системы видеонаблюдения для транспорта и системы безопасности. Их функции можно совместить в единой системе «интеллектуального видеонаблюдения» (IVS) для нужд «умного города».

Один из самых перспективных векторов развития — интеллектуальные счетчики с дистанционным снятием показаний: они не только экономят средства, но и повышают удобство для пользователей.

Одной из перспективных технологий для РФ является дистанционное погодное регулирование. Экономия тепловой энергии при его использовании составит 30-40 процентов, так как сопровождается еще и устранением «перетопов» в теплое время — это улучшение качества жизни отдельных людей.

Изменится при внедрении технологий «умного города» и ситуация с городским освещением. Если внедрить автоматику, получится дополнительная экономия к смене ламп накаливания на светодиодные. Кроме того, будет снижена аварийность на дорогах, облегчена криминогенная обстановка. 

Системы интеллектуального транспорта и оптимальной загрузки дорог снижают затраты на 5-15 процентов — это и «умные светофоры», и динамическое регулирование скорости, и маршрутизация. Примечательно, что Россия в этом направлении не в числе отстающих: по крайне мере Москва — один из лидеров в этом отношении.

По прогнозам Bank of America Merrill Lynch, мировой объем этого рынка может достичь 1,6 триллиона долларов уже к 2020 году и вырасти до 3,5 триллиона долларов к 2026-му (Persistence Market Research).

Технологии на службе у горожан

Чтобы «умный город» эффективно и бесперебойно функционировал, необходима развитая и высокотехнологичная телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойный доступ в интернет. Ведь концепция «умного города» не будет до конца эффективной, если ее услуги будут доступны не везде, а только в местах покрытия сети и если скорость доступа к услугам будет зависеть от того, сколько пользователей, желающих получить информацию, находится в том или ином «хот-споте».

Возможность предоставить такие услуги есть у операторов мобильной связи, ведь именно они и являются драйвером развития «умных городов» в мире. Современные мобильные технологии используются для нужд города уже в целом ряде стран: датчики на люках канализации в Испании, датчики освещенности и влажности рисовых полей в Китае, датчики на заполняемость мусорных контейнеров в Германии. Примером эффективной связи является и сеть повсеместного доступа Wi-Fi с высокой плотностью в Амстердаме. Она способна давать одновременный доступ для 53 тысяч футбольных болельщиков на стадионе Amsterdam Arena, а 20 процентов из них могут транслировать видео со своих смартфонов. Для лондонского аэропорта Heathrow реализована единая опорная сеть 4G с переносом голоса, данных и видео с поддержкой 20 тысяч терминалов IoT для различных нужд авиагавани. В Санкт-Петербурге реализуется проект «Безопасный город» — решение по облачному хранению и анализу видеофайлов с 12 тысяч камер системы наружного интеллектуального видеонаблюдения с разрешением 1080р.

Российские операторы связи уже обладают рядом технологий и данных, которые позволяют активно развивать концепцию «умного города». В частности, это сеть LTE на частотах 450 МГц (LTE-450), которая уже запущена Tele2 в шести субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверская и Новгородская области). Она обладает особыми возможностями для реализации концепции «умного города», так как позволяет создать надежное покрытие и обеспечить высокоскоростное защищенное соединение даже в местах сложной городской застройки, например в подвальных помещениях, подземных коммуникациях, глубоко внутри зданий (водопроводные трубы и счетчики в зданиях), в зданиях с толстыми стенами, куда сложно проникнуть другим беспроводным технологиям.

Полезными окажутся и большие массивы данных (Big Data), содержащие самые разнообразные знания о десятках миллионов клиентов. Например, статистика о перемещениях жителей по городу. Эта информация может быть полезна для анализа трафика и регулирования загруженности дорог, и она уже используется для решения городских проблем. В частности, Муниципалитет московского района Перово на основе больших данных Tele2 работает над улучшением транспортной инфраструктуры и развитием городской среды. Tele2 проанализировала данные о том, где бывают жители района, когда и по каким улицам они выезжают на работу и каким видом транспорта пользуются: автомобиль, общественный наземный транспорт, метро. Это позволило администрации соразмерно нагрузкам спланировать работу городского транспорта и снизить загруженность инфраструктуры в час пик.

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