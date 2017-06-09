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Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой

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Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
Фото: Sergei Grits / AP

Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Пользуясь предварительным вердиктом суда в Стокгольме, в окружении президента Петра Порошенко решили как минимум сбить грозному политическому оппоненту рейтинг, а если получится — то и вовсе упечь ее за решетку. В чем обвиняют Тимошенко и насколько обоснована активизация газовой темы на данный момент, разбиралась «Лента.ру».

Тимошенко едва не уничтожила страну!

Формальным поводом для нынешних нападок на Юлию Тимошенко и ее политическую силу «Батькивщина» послужило предварительное решение Стокгольмского суда по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Согласно заявлениям украинской компании, Стокгольмский арбитраж якобы отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или же оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). В «Газпроме» утверждают, что арбитраж не отменял принцип «бери или плати». Однако представителей президентского лагеря это ничуть не смутило. Дело в том, что вышеупомянутый принцип был заложен в многострадальный газовый контракт между Украиной и Россией, заключенный правительством Тимошенко в 2009 году.

Уже сразу после оглашения результатов суда (по версии «Нафтогаза», каким будет окончательный вердикт, пока неизвестно никому) на Украине разгорелась нешуточная дискуссия. Бывший премьер поспешила заявить, что именно ее контракт помог Украине выиграть суд в Стокгольме и теперь ей больно видеть, как власть «продолжает этот фейк о плохом контракте на всех каналах, вместо того чтобы поблагодарить». Общее недоумение президентского лагеря ярче всего выразил нынешний глава украинского правительства Владимир Гройсман. «Со стороны Тимошенко это не просто пренебрежение здравым смыслом. Это откровенное и циничное презрение к людям. На мой взгляд, это просто отвратительно. Если бы не было того позорного договора, то и Стокгольма вообще бы не было», — возмутился он.

Прошло несколько дней, и «Блок Петра Порошенко» (БПП) решил обвинить лидера «Батькивщины» ни много ни мало в государственной измене. «Мы требуем, чтобы независимые вновь созданные антикоррупционные органы… немедленно и публично начали разбираться в ситуации. Подписанные [в 2009 году] контракты — это не просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов Украины, которое едва не уничтожило страну», — обличал Тимошенко лидер фракции БПП Артур Герасимов на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов 6 июня. Соратник президента охарактеризовал подписанный Тимошенко контракт как «удар в спину», а для поднятия градуса напряжения даже немного пофантазировал на тему «первой газовой войны», которую якобы когда-то объявил Украине президент России Владимир Путин.

Сама Тимошенко, разумеется, не замедлила с ответом. Отметив, что на момент подписания контракта принцип «бери или плати» был типичным пунктом контракта для всех европейских потребителей российского газа (лишь в 2011 году Еврокомиссия провела антимонопольное расследование на этот счет), бывший премьер Украины заявила об истерии в президентском лагере и «чистой пропаганде» против ее команды. И конечно, не упустила возможность лишний раз пнуть своих оппонентов по больному месту, напомнив, какие цены на газ для населения были во время ее премьерства и сколько люди платят сейчас.

В антикоррупционных органах по горячим следам к инициативе президентского лагеря отнеслись более чем прохладно. «Есть определенные сомнения, поскольку есть ряд факторов, которые влияют на определение подследственности… Эти события датированы 2008-2009 годом, кажется, задолго до создания НАБУ (Антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), поэтому, вероятно, это не будет наше производство», — заявил глава НАБУ Назар Холодницкий.

Впрочем, расслабляться Тимошенко никак нельзя, потому что маховик расследования понемногу раскручивается. Вечером 7 июня состоялось заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, постановившего изучить, представлял ли газовый контракт — 2009 угрозу национальной безопасности страны. Результаты сообщат в ближайшие недели, после чего окружению Порошенко предстоит определяться, куда двигаться дальше. Антикоррупционные органы, хоть и дистанцируются от газового аспекта, также дали понять, за кого они будут в этой битве. Против «Батькивщины» — внезапно и очень кстати для властей — возбудили дело за предоставление недостоверных данных в финансовом отчете. Сейчас материалы с выявленными нарушениями направлены в Нацполицию Украины, которая займется расследованием.

Юридическая и моральная ответственность

Как известно, когда президентом Украины был Виктор Янукович, Печерский районный суд Киева уже признавал Юлию Тимошенко виновной в злоупотреблении властью и служебном подлоге при заключении того самого контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» в 2009 году. По этому делу суд в 2011-м приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы — за заключение заведомо невыгодного для Украины соглашения. Однако после государственного переворота зимой 2014 года и смены власти в Киеве Верховная Рада приняла закон о декриминализации преступления, по которому была осуждена Тимошенко, что стало формальным основанием для ее досрочного освобождения из заключения.

Изюминка в том, что на тот момент обычный народный депутат Украины, а сейчас секретарь Совнацбеза и один из лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов тогда публично заявлял, что это делается для приведения законодательства Украины в соответствие с «требованиями Европейского Союза и резолюции ООН относительно борьбы с коррупцией и противодействием другим преступлениям». «О необходимости декриминализации этого вопроса и приведения законодательства в соответствие с цивилизованными условиями говорилось и на сессии ПАСЕ и заседании Европарламента. Наша обязанность — это сделать», — заверял он. Но даже если опустить это обстоятельство (ведь сейчас Рада может оперативно опять пересмотреть эту норму), конституция страны запрещает наказывать дважды за одно и то же преступление, и это уже так просто не изменишь, это целая история.

Однако помимо юридического, у этой истории есть и показательный моральный аспект. Ведь как только ни оправдывали при Януковиче действия Тимошенко нынешние власти Украины, включая и президента Порошенко и особенно лидеров «Народного фронта» Яценюка, Турчинова и Авакова. Бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин напоминает, что представители постмайданной власти в один голос даже утверждали, что Тимошенко тогда приняла «политическое решение по подписанию газового контракта, которым она спасла Европу от замерзания». Получается дежурное «переобувание в воздухе». Впрочем, сегодня на Украине такими метаморфозами никого не удивишь. А вот что киевской власти нужно держать в уме, так это крайне негативную реакцию ЕС и США на «репрессии» против Тимошенко при Януковиче за газовое дело. Комментариев от западных партнеров пока нет, однако рассчитывать на одобрение лагерю Порошенко вряд ли стоит.

Выборы, выборы ….

Чтобы объяснить происходящее сейчас вокруг фигуры лидера «Батькивщины», глубоко копать не нужно. На Украине по сути уже в разгаре президентская избирательная кампания, и политики первого эшелона грызут друг друга в борьбе за место под солнцем. У действующего президента свой интерес — устранить всех потенциально опасных противников и вывести во второй тур технического кандидата, победить которого ему труда не составит. И понятно, что наибольшая заноза для Порошенко — именно Тимошенко. Соцопросы давно отдают ей лидерство в электоральных симпатиях, да и харизмы с политическим опытом ей не занимать. Собственно, и последние выкладки социологов свидетельствуют о небольшом, но стабильном преимуществе Тимошенко (за нее готовы проголосовать на выборах главы государства 11,5 процента опрошенных, за Порошенко — 11, за председателя фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 10,7).

Вряд ли в лагере Порошенко незадолго до выборов главы государства всерьез намерены отправить Тимошенко за решетку по газовому делу. Это было бы политическим безумием. Вероятнее всего, речь идет о задаче очернить конкурента и сбить ей рейтинг, апеллируя к политической ответственности. В целом президент уже все сказал на этот счет. «Я говорю не об уголовной ответственности — это не дело президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности: когда вы поставили страну на колени, и сегодня это доказано не политиками, экспертами, а высшей международной судебной инстанцией, что сданы украинские интересы», — комментировал он. Задача-минимум — просто забрать ресурсы, ведь при правильной организации обвинений бюрократия затянет лидера «Батькивщины» так, что на президентскую кампанию не останется ни сил, ни времени. Бывший премьер, разумеется, это хорошо понимает, поэтому уже категорически отказалась ходить на «кулуарные курултаи» по поводу газовых контрактов.

Надо отметить, что некоторые эксперты и политики заявляют, что речь идет о более сложной комбинации, в которой задействован еще и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (президентский рейтинг на сегодня — 7,8 процента). Правда, в чем именно суть игры, мнения расходятся. С одной стороны, предполагается, что президент настроен вместе с Тимошенко «утопить» и Ляшко. «Если действительно народный депутат "Батькивщины", кем Ляшко когда-то был (на момент подписания соглашения в 2009 году), понимал, что это кабальный контракт, который предает страну, и сидел молча, пусть отвечает за это… Я думаю, что если начнут разбираться, там будет очень много людей — фигурантов этого дела», — прогнозирует одиозный депутат Мустафа Найем, без вмешательства которого эта история никак не могла обойтись.

Однако есть и другая версия — что именно лидер Радикальной партии должен атаковать бывшую соратницу и даже, более того, стать основным конкурентом Порошенко на выборах с предсказуемым результатом такого противостояния. «Администрация президента, Ринат Ахметов и другие политики, которые сегодня финансируют Радикальную партию, предложили Ляшко вариант, при котором он уничтожит Тимошенко. Сегодня он использует все ресурсы, от телеканалов до трибуны Верховной Рады, чтобы привязать к Тимошенко целый ряд штампов… Сегодня Ляшко — шахматная фигура, которой играет Банковая. Он — "зеленка", которой швыряют в лицо Тимошенко», — заявил Сергей Каплин, еще один узнаваемый персонаж из украинского парламента.

Наблюдая за разборками в украинском политикуме, нужно учитывать также, что ставка здесь — не только президентство, а на дальнейшую политическую карьеру как таковую. Во всяком случае, для Петра Порошенко уж точно. Со времен «оранжевой революции» и разборок в лагере Ющенко у него нет более последовательного и серьезного врага, чем Юлия Тимошенко. Можно только догадываться, какую изощренную месть подготовит лидер «Батькивщины» нынешнему президенту в случае своей победы на выборах.

Николай Подгорный (Киев)

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