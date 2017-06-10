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«Девочки больше всего боялись интеллектуального конкурса»

Мисс ФНЛ о завоевании титула, «Шиннике», соцсетях и популярности

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Карина Сулейманова
Карина Сулейманова
Фото: @suleimanovakarinka

Уроженка Ярославля Карина Сулейманова последовательно выиграла конкурсы красоты «Мисс "Шинник"» и «Мисс ФНЛ», став одной из самых известных представительниц слабого пола в российском футболе. 19-летняя девушка рассказала «Ленте.ру» о работе в модельном бизнесе, группе поддержки ярославской команды и самых сложных испытаниях на конкурсе.

Лента.ру: Как к вам пришла идея поучаствовать в конкурсе «Мисс "Шинник"»?

Сулейманова: О конкурсе я узнала от подруг из группы поддержки команды. Мы собрались все вместе, подумали и решили отправить меня. Больше никто из наших девочек на конкурс не заявлялся.

Кто были ваши соперницы?

Обычные девушки из Ярославля. Всех нас объединяла любовь к «Шиннику».

Какова была программа конкурса?

В Ярославле — традиционные для таких мероприятий дефиле и творческий номер, а также интеллектуальный конкурс. В Москве добавились видеовизитка и выход в вечерних платьях.

Что такое интеллектуальный конкурс?

Каждой участнице задали по два вопроса. Первый был общим для всех и звучал так: «Что бы вы сделали, если бы стали тренером сборной России по футболу?» Второй вопрос был индивидуальным. Лично мне нужно было назвать размеры футбольных ворот. Я легко справилась с этим, боялась, что будет гораздо сложнее. Все участницы больше всего переживали именно за интеллектуальный конкурс, ведь мы все-таки девочки и можем многого не знать (смеется).

А как ответили на вопрос о тренере сборной России?

Не могу вспомнить дословно. Но посыл был в том, что я сделала бы все, чтобы наша команда побеждала.

Почувствовали, что после победы в конкурсе проснулись знаменитой?

Не чувствую себя знаменитой. Я недавно вернулась в Ярославль, на улицах пока не узнают. На конкурсе я представляла не столько себя, сколько наш футбольный клуб и город. Очень рада, что благодаря моей победе о «Шиннике» снова услышали, вспомнили эту команду. Надеюсь, мой успех мотивирует футболистов, и в следующем сезоне они смогут выйти в элитный дивизион. А там уже и я смогу побороться за титул «Мисс премьер-лиги». Если получится — обязательно поучаствую в конкурсе.

За выигрыш титула «Мисс ФНЛ» вам подарили путевку на двоих на Кипр. Уже решили, с кем поедете?

С мамой.

Как обстоят дела с рекламными предложениями, вниманием СМИ?

Поступает много просьб об интервью как по телефону, так и при личной встрече. В остальном не заметила какого-то всплеска.

Сейчас многие симпатичные девушки набирают подписчиков в социальных сетях, чтобы потом зарабатывать на рекламе. Вы не задумывались над этим?

В будущем возможно все, но пока я об этом не думала.

Вы учитесь в Ярославском торгово-экономическом колледже на экономиста, думаете связать с этой профессией жизнь?

Сейчас я на последнем курсе, заканчиваю в этом году. После этого пойду на заочное отделение в вуз по специальности «бухгалтерский учет». Пока не знаю, буду ли в итоге работать бухгалтером, но высшее образование в любом случае необходимо.

Какие планы на ближайшее будущее?

Сейчас я работаю в модельном бизнесе, участвую в разных съемках. Готовлюсь 26 июня в Москве принять участие в мировом конкурсе красоты Miss Top Fire. Путевку туда мне принесла победа на ярославском этапе соревнований.

Как оказались в группе поддержки «Шинника»?

Наткнулась на объявление о кастинге, который затем успешно прошла. Рада, что танцую в самой лучшей группе поддержки Ярославля!

В городе большей популярностью пользуется хоккейный «Локомотив». Почему не пошли в его группу поддержки? Ведь там не нужно танцевать на улице, все проходит под крышей в комфортных условиях.

Профессионалу комфортно выступать везде, а плохому танцору мешает даже пол. Я болею за «Шинник», мне нравится футбол, поэтому я пришла именно сюда. Верю, что в будущем команда как минимум не будет уступать по количеству достижений коллегам-хоккеистам.

Бывали на стадионе до прихода в группу поддержки?

Футболом я интересуюсь достаточно давно. На стадионе бывала не так часто, но опыт посещения домашних игр «Шинника» есть.

Чего не хватило «Шиннику» для более успешного выступления в нынешнем сезоне? (команда заняла восьмое место в первенстве ФНЛ — прим. «Ленты.ру»)

Мне кажется, не все игроки понимают свою задачу на футбольном поле. Кроме этого, чувствуется недостаток сыгранности и взаимопонимания. Не знаю, с чем это связано, но уверена, что ребята могут и должны играть лучше. Надеемся на успех в следующем сезоне.

Контактирует ли как-то группа поддержки с футболистами?

Особого общения нет. Когда они выходят на поле, мы их приветствуем, улыбаемся друг другу. О знаках внимания и встречах за пределами стадиона девушек с игроками мне ничего не известно.

Симпатизируете ли какому-нибудь клубу в РФПЛ?

Слежу за матчами в премьер-лиге, но ни за кого не болею. Моя единственная страсть — «Шинник».

Беседовал Алексей Гусев

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