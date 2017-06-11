Крепость духа

Этим летом в Латвии отмечают 205-летие обороны Динабургской крепости в Даугавпилсе. Тогда вторгшиеся на территорию Российской империи войска Наполеона впервые получили мощный отпор. Сама крепость сохранилась до сих пор, а ее более чем двухвековая история знала как моменты громкой славы, так и периоды глубочайшего упадка. «Лента.ру» вспомнила главные вехи жизни одного из крупнейших фортификационных сооружений в Восточной Европе.

Храбрый гарнизон

Динабургская крепость — единый ансамбль, раскинувшийся на обоих берегах Даугавы. «Впечатляющий комплекс строений с циклопическими стенами, бастионами, равелинами, выполненный в характерном для Российской империи XIX века стиле русского ампира. Мне трудно даже сходу так сразу назвать другое, что-то подобное. Ну, разве что крепость Порт-Артура — при обороне которой, кстати, погиб мой дед», — рассказывает «Ленте.ру» даугавпилсский краевед Янис Кивриньш, посвятивший изучению этих мест большую часть жизни. И действительно, крепость в Даугавпилсе производит неизгладимое впечатление — особенно на тех, кто видит ее впервые. Возвести ее повелел в 1810 году в преддверии очередной войны с наполеоновской Францией российский император Александр I, для чего в окрестности маленького городка Динабург (ныне Даугавпилс) прислали несколько полков. Впрочем, даже работая ударными темпами, они не успели закончить строительство до начала боевых действий.

В июне 1812 года Наполеон, вторгнувшись со своим гигантским войском в Российскую империю, выделил для наступления на северном направлении 10-й корпус маршала Макдональда и 2-й корпус Удино, насчитывавшие в общей сложности 60 тысяч солдат. Однако французы потеряли драгоценные несколько недель и понесли большие потери, безуспешно пытаясь взять недостроенную Динабургскую крепость. Неприятель стремился ворваться в укрепление и овладеть им, но русские солдаты под командованием генерал-майора Гаврилы Уланова отбили все вражеские атаки, проведенные в первых числах июля. Маршал Удино потерял много солдат убитыми и ранеными и понял бесплодность своих попыток. Наполеон приказал ему отступить от Динабурга и двигаться вдоль левого берега Двины вверх по течению реки. В ночь на 4 июля Удино ушел от крепости.

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Весть об обороне Динабурга быстро разнеслась по русской армии и дошла до императора. «Храбрый гарнизон», — отметил генерал Михаил Барклай-де-Толли в своем рапорте Александру I. «Я никогда не полагал, что Динабургское мостовое укрепление можно было защищать против превосходных сил неприятельских долгое время», — писал он же князю Яшвилю. Но командование русской армии не собиралось дальше отстаивать Динабург, поскольку прекрасно знало о слабости недостроенных укреплений. 20 июля русские войска покинули крепость. Их героическое сопротивление уже сорвало весь график наполеоновского плана наступления на Петербург, который, как известно, так и не был захвачен.

Общий вид Динабургской крепости Фото: Peteraleks / Wikipedia

Сохранилось письмо французского инженерного офицера Марина невесте, датированное 19 сентября 1812 года: «Сейчас мы отдыхаем в Динабурге, который достался нам не без трудностей, еще недавно здесь бушевали жаркие бои. Мне пришлось сражаться ежедневно; по счастью, я не потерпел урона... Русские действовали отлично, а мы очень спешили со взятием этой крепости, чтоб спасти свой тыл и запасы, которые из-за постоянных налетов казаков пребывали в большой опасности... Сами русские были удивлены тогда своими успехами. Жизнь наша теперь не самая приятная: спим на соломе, за два часа до рассвета уже на ногах. Вокруг неспокойно, неподалеку от крепости постоянно появляются летучие отряды русских — в их поисках мы частенько не слезаем с лошади по 16 часов к ряду, сапог никогда не снимаем, по ночам нас то и дело будят; питаемся скверно: без вина, все на черном ржаном хлебе, и пьем отвратительную воду. Много нужно сил, чтобы выносить все это. Меня и не удивляет, что в армии столько болезней. Наш образ жизни и здешняя погода — враги посильнее русских…»

Годы запустения

После войны работы по ремонту и дальнейшему строительству проводились под руководством специалистов Инженерного департамента Военного министерства Российской империи. 21 мая 1833 года в присутствии царя Николая I и высшего духовенства России состоялось освящение крепости. Янис Кивриньш рассказал «Ленте.ру» о том, каких жертв она стоила: «Только в 1810-м скончались 1050 работников. А вообще, крепость строили фактически дважды. Выбрали очень неудачное, заболоченное место, и в 50-х годах XIX века там все начало разрушаться и обваливаться. Пришлось снова забивать сваи, возводить стены и строения, стараясь закрепить их как можно более надежно». Работы завершились лишь в 1878 году. К концу XIX века в связи с развитием дальнобойной артиллерии крепость потеряла военное значение. 12 апреля 1897 года она, согласно официальному указу, становится крепостью-складом.

Генеральный план Динабургской крепости 1867 года Фото: castle.lv

С 1920 по 1940 год здесь квартировались части латвийской армии, а во время войны тут был организован лагерь для советских военнопленных Stalag-340, а также еврейское гетто, куда сгоняли евреев со всей округи. И вывозили на расстрелы. С 1948 по 1993 год в крепости размещалось Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище имени Яна Фабрициуса (ДВВАИУ), готовившее инженеров и техников для советских ВВС. 21 июня 1994-го, согласно распоряжению правительства Латвии № 294-r, сооружение передали в ведение самоуправления Даугавпилса, военных отсюда вывели. Крепость, оставшись без присмотра, постепенно ветшала и разрушалась. В пустующих зданиях от сырости прогнили потолки и паркетные полы, в аварийном состоянии оказались крыши, нарушилась дренажная система. Местные бомжи и наркоманы подчистую вынесли все мало-мальски ценное.

По словам Кивриньша, в свое время над казематами бастионов были уложены листы чистого цинка, которые в течение 160 лет спасали эти помещения и их стены от сырости и разрушения. «С 2007 года за пять лет этот цинк процентов на восемьдесят выдрали охотники за металлоломом. Вода больше не отводилась с поверхности, а проникала прямо в кладку. В итоге из 32 исторических крепостных зданий 22 пошли трещинами. Многие годы я на голом энтузиазме брался за расчистку системы коммуникаций под крепостью от наносимой туда весенним половодьем и выкидываемой людьми дряни. Залезал в такие лабиринты, куда вряд ли кто-нибудь рискнул бы сунуться», — рассказал краевед, много лет критиковавший в СМИ столь безответственное отношение к историческому наследию. Историк не согласен и с тем, как дума Даугавпилса переименовала крепостные улицы, ранее носившие имена советских офицеров. Так, одну из улиц назвали в честь инженера Егора Гекеля, одного из тех, кто руководил возведением крепости в самом начале ее истории. Кивриньш, много времени изучавший архивы, утверждает, что на самом деле Гекель был коррупционером и, возможно, предателем: в 1812 году наступающие французы каким-то образом раздобыли генеральный план крепости, доверенный ее главному инженеру…

До сих пор хранит тайны

Еще 10 лет назад крепость производила унылое впечатление: заброшенные строения, черные провалы бойниц на осыпающихся фасадах старинных бастионов и таинственные подземелья, в которых, по уверениям некоторых старожилов, водятся призраки. «Большой бедой обернулись корни деревьев, разросшихся на крепостных валах. Чтобы воспрепятствовать разрушению валов, деревья и кусты время от времени вырубались. Кроме того, ремонтировались некоторые помещения. Однако всего этого было явно недостаточно», — рассказал «Ленте.ру» Дмитрий Коробкин, долгие годы проработавший на историческом объекте охранником. В связи с бедственным положением сооружения правительство одно время даже серьезно рассматривало проект его продажи «по частям».

Зарубежные эксперты, посещавшие достопримечательность, неоднократно выражали удивление по поводу того, что столь значительный архитектурно-исторический памятник находится в таком запущенном состоянии. Ситуация изменилась к лучшему лишь в последние годы: защитный ров очищают от мусора, кустов и деревьев, восстанавливаются водоснабжение, теплотрассы, ливневая канализация, ведется реставрация крепостных ворот, улицы заново замостили. В общей сложности на это потрачено более 15 миллионов евро. Проект восстановления крепости Даугавпилсская дума реализует в сотрудничестве с Европейским фондом регионального развития и Государственным агентством регионального развития. Но львиную долю средств дают европейцы. В крепость переезжают руководящие структуры региональной полиции, в бывшем госпитале предполагается оборудовать центр содействия предпринимательской деятельности. Наконец, несколько лет назад здесь, в бывшем здании арсенала, был открыт многофункциональный арт-центр Марка Ротко — названный в честь знаменитого художника-абстракциониста, родившегося в Даугавпилсе (тогда Двинске) в 1903 году.

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При этом крепость до сих пор не исследована до конца и, как уверяют энтузиасты, еще хранит немало секретов. «Территория Динабургской крепости, насколько мне известно, планомерно не раскапывалась. Мне приходилось видеть старинные документы времен наполеоновского нашествия. Когда французы готовились покидать крепость, был издан приказ: все повозки, весь транспорт отводится лишь для транспортировки артиллерии и необходимой войсковой амуниции. С собой разрешалось взять только то, что можно было унести в руках. Куда делось все остальное, ведь у французов наверняка было немало награбленного? Никто не знает. Опять же, уже не в столь отдаленные времена, когда немцы в спешке покидали Даугавпилс, в крепость прибыли три грузовика, груженые какими-то ценностями. Обратно они не выезжали», — отмечает археолог Юрий Владимиров, проводивший раскопки находившегося здесь же и взорванного в 1944-м иезуитского костела.

Вход в Динабургскую крепость в период германской оккупации, 1918 год Фото: dinaburgascietoksnis.lcb.lv

Успехи в реконструкции крепости за 2008-2016 годы были отмечены «Европейским призом за ландшафт», который в начале июня международное жюри на 5-й сессии Совета Европы присудило именно Даугавпилсу. А через месяц в крепости откроется третий Международный фестиваль военно-исторической реконструкции Dinaburg 1812, на который съедутся представители исторических клубов Латвии, Литвы, России, Украины, Белоруссии, Польши и Великобритании. Кульминация фестиваля — «сражение» за крепость. И вновь ее старинные стены окутает пороховой дым.