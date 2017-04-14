В Риге пьяные британские туристы ради развлечения сломали ворота школы

Видео: rus.delfi.lv

В Риге пьяные британские туристы сломали ворота школы, за что были задержаны полицией. Видео происшествия опубликовал портал Delfi.

Правонарушение, как отметили сотрудники правоохранительных органов, произошло 11 апреля. Сообщается, что молодые люди ради развлечения проникли на территорию Рижской государственной гимназии номер три и сломали электронный механизм, запирающий ворота. На записи видно, как двое мужчин перелезают через забор учебного заведения, ломают запирающий механизм, а затем убегают.

После задержания туристы объяснили, что приехали в столицу Латвии на мальчишник перед свадьбой одного из них.