22 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять законопроект, ужесточающий административную ответственность за мелкое хулиганство — в частности, за нецензурную брань. При этом депутаты предлагают расширить действие этой статьи, охватив не только общественные места, но и все прочие. Другими словами, если кто-то, проходя мимо вашей квартиры, услышит из-за двери крепкое словцо, это может стать поводом завести на вас дело. Об истории, роли и месте обсценной лексики в российской языковой культуре, а также о том, какими могут быть последствия такого запрета, «Ленте.ру» рассказал доктор филологических наук, составитель словаря русского мата Анатолий Баранов.

«Лента.ру»: Кто научил русских материться?

Баранов: Есть разные гипотезы — например, что это проклятые монголы нам подсобили, но к ним эта лексика отношения не имеет, она вся славянского происхождения. Эти корни есть и в македонском, и в словенском, и в других славянских языках.

Наиболее правдоподобной мне кажется гипотеза о том, что мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием, призывом дождя и так далее. В литературе описывается такой обычай, например: сербский крестьянин бросает вверх топор и произносит матерные слова, пытаясь вызвать дождь. Так что это общеславянское явление.

Но тогда почему они стали бранными?

В русском языке соответствующие эстетические коннотации связаны с тем, что когда на Русь пришло христианство, церковь начала борьбу с языческими культами, в том числе с обсценными словами как одним из проявлений культа. Отсюда такая сильная табуированность этих форм. Это и отличает русский мат от обсценной лексики в других языках.

Табуизация мата произошла одномоментно или это был постепенный процесс?

Это началось в X-XI веках, после крещения Руси. С этого времени на мат было наложено культурное табу.

Берестяная грамота с ругательством «посак» Фото: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

Язык развивается и меняется. Русский мат как-то изменился за постсоветские годы?

Да, конечно, появились какие-то новые элементы, слова, но в основе они содержат те же самые четыре стандартных обсценных корня. Есть еще тенденция к деэвфемизации — безобидные эвфемизмы, существовавшие ранее, становятся неприличными словами — например, слово «хер». «Хер» — это буква дореволюционного алфавита, и глагол «похерить» использовался в значении «зачеркнуть».

Но разве это слово входит в разряд матерных?

Нет, но уже приближается к нему. Если раньше оно было абсолютно невинным, то сейчас оно становится достаточно грубым. Послать на хер — это не на фиг.

Есть какие-то различия в использовании мата разными социальными группами?

Существуют два типа употребления мата. Один — фоновый, когда вместо обычных слов используются слова с обсценными корнями: феномен полуязычия. Это очень типично для необразованной публики, которая не способна ничего сказать без мата. Такие люди не умеют по-иному выражать свои мысли. Последствиями такого поведения являются всевозможные фобии, неврозы и так далее.

А есть фигурное, интеллигентское употребление, когда обсценные слова используются в анекдотах или для того, чтобы стилистически выделить, подчеркнуть какой-либо смысл. Типичный пример — русский поэт, прозаик и автор-исполнитель Юз Алешковский. Был современник Пушкина поэт Иван Барков, который в основном писал матерные стихи, но у него, конечно, мат носит скорее фоновый характер, а не фигурный.

Есть ли иные языки, кроме русского, в которых обсценная лексика делится на обычные бранные слова и на жестко табуированные, употребление которых запрещено в любой ситуации и в любом контексте?

Я таких не знаю, и в этом смысле русский язык уникален. Хотя, например, обсценная лексика испанского языка тоже связана с половой сферой, в отличие от, скажем, немецкого (в немецком это сфера испражнений — scheisse). Но в испанском нет такой табуированности, поэтому первые академические словари испанского языка эту лексику содержали, а словари русского — нет.

Первая словарная фиксация мата относится к началу XX века, в третьем издании словаря Даля под редакцией профессора Бодуэна де Куртенэ, который и ввел их туда. Он был гениальным лингвистом, в отличие от Даля, который был прежде всего собирателем русского слова (что тоже немало). Но все это быстро закончилось, так как советская власть быстро запретила использование мата, а третье издание Даля было подвергнуто остракизму как искажавшее творческий замысел автора.

То есть государственный запрет на эту лексику был введен при советской власти?

Нет, он был и раньше, цензура была и при «проклятом царизме». Просто советская власть продублировала этот запрет.

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Почему люди вообще воспринимают мат как оскорбление, даже когда эти высказывания не направлены на них самих и не несут негативной окраски?

Потому что эта сфера табуирована, и это табу поддерживается в культуре. Вот когда оно перестанет поддерживаться, когда все запреты падут и «свобода вас примет радостно у входа», — тогда такая реакция пропадет.

Вы полагаете, что в общественном сознании нет этого запрета, и он поддерживается только государством?

О, да... Представление об изначальной нравственности русского народа — это полный идиотизм, вспомните хотя бы «Русские заветные сказки» Афанасьева. Достоевский писал, что русские люди, конечно, используют такие выражения, но имеют в виду под ними совершенно другое. Они обычно говорят не о сексуальных отношениях и вкладывают в эти слова совершенно иные смыслы: отстань от меня, мне надоело, мне плохо… Смыслы, которые с помощью них выражают, не имеют никакого отношения к сексуальным отношениям — еще одной табуированной сфере.

Но стоит в трамвае непроизвольно произнести пару матерных слов, и на вас сразу накинутся люди старшего поколения, начнут читать мораль.

Конечно, ведь есть культурный запрет на использование этих слов. И вот эта экспрессивная семантика, которая сопровождает использование обсценных выражений, будет жива в них до тех пор, пока этот запрет существует. Как только он исчезнет — пропадет и магия мата. В этом смысле я абсолютный охранитель и считаю, что чем больше запретов в этой сфере — тем лучше. Но последний законопроект — уже перебор. Законодатели влезают в личную сферу человека, в семью. Я бы им, будь моя воля, сказал бы что-нибудь хорошее по этому поводу… Ладно уж, не стану продолжать.

Может ли мат провоцировать человека на агрессию?

Ерунда полная. Агрессия возможна и без всякого мата. К тому же есть множество функций обсценной лексики, не связанных с агрессией. И, кстати говоря, почему нам должны ее запрещать законодательно? Где это написано в Конституции? Лучше бы позаботились об агрессивности современных государственных СМИ. Этот закон — имитация политической деятельности.

Но депутаты подчеркивают, что мат плохо влияет на детей.

Дети все это впитывают и на улице, и в школе. Поэтому если речь идет о воспитании подрастающего поколения — так и занимайтесь его воспитанием. Учите, стройте хорошие школы, повышайте зарплату учителям. Да и родителям, чтобы они тратили деньги на учеников. А кляп совать людям в рот не имеет смысла.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мат — это устная культура, и запретить ее таким образом невозможно. Этот закон невозможно исполнять: не поставишь же околоточного надзирателя к семье, чтобы он следил за каждым словом. К тому же это лазейка для разных злоупотреблений.

Детей следует ограждать от мата?

Глупость это. От чего ограждать? От русского языка? Они все равно этому научатся. Тогда нужно запирать их в четырех стенах, что невозможно. Они ходят в школу, на улицу, играют со сверстниками, лезут в интернет, смотрят разные сайты. Чем больше запретов — тем больше дети будут обращать на это внимание.

Но как объяснить детям, почему мат табуирован?

Разве нет слов в русском языке, чтобы сказать мальчику или девочке о том, что это нехорошо, что мама или папа обидятся? А если вы скажете ребенку «не ругайся матом, а то тебя посадят» — думаете, это произведет эффект?

Какими, по вашему мнению, будут последствия принятия этого закона?

Никакими. Как эта лексика использовалась, так и будет. Иностранцы, которые изучают русский язык, чувствуют уникальность, значимость мата. И это важный стилистический пласт, который должен остаться в нашем языке. Просто есть ситуации, в которых мат уместен, а есть те, в которых он неуместен. Он неуместен в суде, в магазине, а если вы попадаете себе молотком по руке — он уместен: мат в этом случае позволяет вам освободиться от определенной негативной энергии. Поэтому владение русским языком предполагает и владение этими выражениями.

Конечно, есть люди, которые вовсе не используют мат, и их нужно уважать. Поэтому запрет на обсценную лексику в общественных местах закономерен и правилен.