Усидеть молодым

Заместителем министра народного образования Узбекистана назначен 22-летний Алишер Садуллаев, ранее работавший директором учебного центра Result. Правда, как уточнил президент страны Шавкат Мирзиёев, сделано это в экспериментальном порядке. Еще один молодой управленец, 25-летний Олимжон Туйчиев занял должность заместителя генерального директора Агентства по науке и технологиям. «Лента.ру» составила список молодых чиновников из стран бывшего СССР, совершивших стремительное восхождение по карьерной лестнице.

Страна молодежная

В начале июля министр народного образования Узбекистана Улугбек Иноятов представил общественности своего нового заместителя. Алишера Садуллаева пригласили на высокий пост после того, как он предложил усовершенствовать преподавание иностранных языков в Узбекистане в рамках съезда самого крупного в стране общественного движения молодежи «Камолот», который прошел 30 июня. Это кадровое решение, как и назначение Туйчиева, вызвало бурную реакцию — новоиспеченным чиновникам пришлось даже удалить свои аккаунты в соцсетях.

В «Камолоте» состоит порядка шести миллионов активистов из более чем 15 тысяч первичных организаций — школ, средних специальных и высших учебных заведений. Тут важно иметь в виду демографическую специфику Узбекистана: почти 60 процентов населения — это молодые люди в возрасте до 30 лет (данные 2016 года; для сравнения, в России этот показатель — 21,5 процента). В 2008 и 2012 годах в стране отмечено снижение рождаемости, поэтому власти вынуждены делать ставку на молодежь. С одной стороны, предлагать лидеров, понятных большинству молодых узбеков, с другой — контролировать юные умы, всегда склонные к общественным волнениям.

Президент Узбекистана всячески педалирует тему социальных лифтов и постоянно говорит о необходимости обновления власти, в первую очередь из-за коррумпированности управленцев. Однако дефицит кадров не позволяет произвести быстрые рокировки, поэтому пока все чиновники остаются на своих местах. «Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — отметил Мирзиёев. С учетом того, что в апреле этого года президент Узбекистана заявил о переводе госслужащих на 24-часовой рабочий день, в государственных структурах удержатся только самые стойкие «динозавры», но и их потеснят молодые кадры. Это Алишер Садуллаев особо подчеркнул, не забывая и о своих слабых сторонах: «У нас есть энергия и энтузиазм, мы будем бороться. Если придется работать по 24 часа, будем работать. Но нам нужен опыт. Поэтому мы будем учиться каждый день, совершенствоваться, брать пример с развитых стран».

Материалы по теме Цесаревичи Самые перспективные дети постсоветского пространства

Молодой замминистра народного образования поделился своими планами. Он намерен вывести дошкольное обучение на уровень мировых стандартов. Однако то, что молодые чиновники не выстояли под напором комментариев в социальных сетях, говорит о многом. Во-первых, они были не готовы к назначению на высокие посты, во-вторых, у них недостаточно опыта публичных выступлений, им не хватает быстроты реакции на многочисленные едкие комментарии. Так что, скорее всего, Садуллаев и Туйчиев начнут профессиональную жизнь в соцсетях с чистого листа, создав официальные аккаунты, в которых не будет сообщений личного характера.

Девочка-скандал

24-летняя украинка Анастасия Деева, назначенная замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции в ноябре прошлого года, до сих пор вызывает насмешки интернет-пользователей и журналистов. За девять месяцев она не запомнилась ничем, кроме требований гендерного равноправия в полиции и предложения создать пожарные отряды на добровольной основе. Обо всех своих инициативах замминистра сообщает в Facebook, где официальная информация причудливо перемешивается с личными впечатлениями и лирическими рассуждениями о смысле жизни.

Почти за год работы Анастасия Деева так и не смогла отвлечь внимание общественности от своих интимных фотографий и слухов о любовной связи с Арсеном Аваковым. Об этом свидетельствуют самые популярные публикации, попадающиеся в поисковых системах. Вызывают вопросы и подозрительные надбавки за «интенсивную работу» Деевой. Последнее сообщение о чиновнице и вовсе похоже на новость из мира шоу-бизнеса: в рамках благотворительной акции «Месяц доброты» на продажу была выставлена... возможность позавтракать с замминистра внутренних дел. Но и тут вышел конфуз: сначала сообщили, что сумма сделки составила 423 тысячи долларов. Однако покупатель заявил, что ошибся, и отказался платить. В итоге завтрак продали всего за 383 доллара.

Анастасия Деева Фото: страница Анастасии Деевой в Facebook

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, 27-летняя Наталья Бойко тоже курирует евроинтеграцию, а именно — сотрудничество с международными партнерами, и разрабатывает энергетическую стратегию страны.

Компрометирующих фотографий Бойко в соцсетях пока не замечено, однако СМИ активно обсуждают ее доходы: в декларации за 2016 год она указала миллион гривен (больше 2 миллионов рублей) плюс недвижимость в виде квартиры и гаража. Недоброжелатели говорят, что без отца, Андрея Бойко, члена Высшего совета правосудия, молодая чиновница не добилась бы столь впечатляющего карьерного роста.

Фальстарта не будет

В Белоруссии с молодыми кадрами дело сложнее. Самый молодой министр возглавляет ведомство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Александру Терехову было 36 лет, когда он занял свой пост в ноябре 2014 года. Трудится над реализацией государственной программы по снижению затрат в сфере ЖКХ.

В 2016 году на Всебелорусском народном собрании в Минске президент страны Александр Лукашенко жаловался, что современная молодежь плохо приспособлена к реальной жизни. «Сегодня мужик в 20-25 лет не знает, куда ввинтить лампочку, не умеет заточить нож на кухне. Я уже не говорю о том, чтобы косить, рубить — то, что должен уметь настоящий мужик», — сетовал глава республики. Средний возраст белорусского министра — 55 лет, а это значит, что глобального обновления кадров в ближайшее время в Белоруссии ждать не стоит, поскольку Лукашенко, не готовый разделить власть с молодыми перспективными политиками, делает ставку на проверенных десятилетиями соратников.

Кланы решают все

Самые яркие молодые представители элиты Казахстана — 28-летний Шынгыс Мукан, заместитель акима (губернатора) Атырауской области, 29-летний Абай Искандиров, вице-министр экономического развития и торговли. В отличие от узбекских коллег, эти молодые люди оканчивали старейшие европейские вузы. Высоким положением они обязаны своим семьям, а не собственным успехам. В социальных сетях этих казахстанских политиков нет, однако Мукан раздает эмоциональные, но выдержанные в нужном политическом ключе, интервью. Правда, касаются они чаще всего спорта, а не политики.

Во всем регионе в политике играют большую роль кровно-родственные связи и клановость. Так, в начале 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего 28-летнего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе. Старший из девяти детей президента стал самым юным генералом в СНГ, ранее он возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана, был главой таможенной службы, президентом Федерации футбола. Помимо этого, он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны. Косвенно о том, что власть перейдет от отца к сыну, говорят принятые в мае 2016 года поправки в Конституцию Таджикистана, снимающие с президента ограничения по числу переизбраний и снижающие возрастной ценз для главы государства с 35 до 30 лет.

Дочь Рахмона, 39-летняя Озода в прошлом году возглавила исполнительный аппарат главы государства. Неудивительно, что остальные шесть дочерей и сын президента Таджикистана, а также их супруги, занимают высокие должности в правительстве или имеют успешный бизнес.

Историческая логика

Политолог Павел Святенков, комментируя назначение молодых политиков, отмечает, что в Средней Азии, где сохраняются авторитарные режимы, почтение к старшим — традиция. Поэтому шансы на тотальное омоложение политических элит на постсоветском пространстве не особо высоки, полагает эксперт. Государственные деятели сменяются естественным путем.

Вместе с тем Святенков считает, что в ближайшее время кадровые изменения ждут Казахстан, потому что президенту Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнилось 77 лет. «Историческая логика подсказывает, что на смену ему рано или поздно придет новая политическая элита. Разумеется, обновится и кадровый корпус, впрочем, Назарбаев и сейчас привлекает к государственной работе достаточно молодых людей из своего окружения», — говорит политолог.

Назначение на высокий пост молодого чиновника привлекает к нему повышенное внимание Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Иная ситуация, по мнению Святенкова, в Белоруссии. «Александр Лукашенко, хоть он и находится у власти почти два десятилетия, значительно моложе Назарбаева, у него есть шанс пробыть у власти еще 10-15 лет. Большой вопрос, будет ли он делать ставку на политическую элиту, потому что мы видим, как молодые люди постепенно покидают Белоруссию. Если там не произойдет революции или какого-то эксцесса, в результате которого элита резко изменится в кадровом смысле, то, скорее всего, у молодежи и технократов Белоруссии перспектив не будет», — отметил эксперт.

Назначение на высокий пост молодого чиновника привлекает к нему повышенное внимание. Недостаточно зрелых руководителей упрекают в отсутствии опыта, сомневаются в их заслугах и профессионализме. А это значит, что поколению next в политике на первых порах придется выйти из зоны комфорта и доказать, что их амбиции обоснованы.

