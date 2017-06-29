Завтрак с молодой заместительницей Авакова продали за 383 доллара

Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 10 тысяч гривен (383 доллара). Об этом сообщается на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

Согласно первоначальным данным, встречу с чиновницей приобрели за 11 миллионов гривен (423 тысячи долларов). Позже, однако, участник заявил, что ошибся, и отказался от оплаты указанной суммы.

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Свидания с украинскими чиновниками проходят в рамках акции «Месяц доброты», полученные средства будут направлены на благотворительность — покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детской клиники Института нейрохирургии.

Завтрак с Анастасией Деевой выставили на аукцион 13 июня. Разделить утреннюю трапезу с ней можно будет в любой из выбранных сторонами день в течение месяца после завершения аукциона.

Деева заняла пост заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016-го. Сразу после назначения в соцсетях распространили ее откровенные фотографии. Комментируя скандальные снимки, глава ведомства Арсен Аваков сказал, что девушка имеет право на частные фото, а сама Деева заявила, что не ожидала, что станет объектом травли.