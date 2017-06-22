Бывший СССР
 

Свидание с 27-летней замминистра энергетики Украины продали за 20 тысяч рублей

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Наталья Бойко
Наталья Бойко

Возможность свидания с 27-летней заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко была продана на аукционе за девять тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). Об этом сообщается на странице в Facebook системы государственных закупок ProZorro.

«Та-дам (...). 9 тысяч гривен и победитель лота "Поход в театр с заместителем министра энергетики Натальей Бойко — Бойчук Алексей Васильевич! Поздравляем!», — говорится в посте.

Дополнительных сведений о личности победителя аукциона не сообщается. Стартовая цена покупки была — 100 гривен (около 230 рублей). В описании лота на сайте ProZorro отмечалось, что «Наталья Бойко, львовянка и настоящая ценительница театрального искусства, подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций».

Также на сайте госзакупок можно приобрести возможность позавтракать с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой. Свидания с чиновниками проходят в рамках акции «Месяц доброты», полученные средства будут направлены на благотворительность.

Бойко стала заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции 22 февраля этого года. Деева получила назначение на пост замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016-го. Вступление в должность сопровождалось скандалом из-за публикации в соцсетях ее откровенных фотографий.

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