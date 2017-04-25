Главным люстратором Украины стала 28-летняя сотрудница Минюста

В конкурсе на пост директора департамента люстрации Министерства юстиции Украины победила 28-летняя Анастасия Задорожная. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает УНИАН.

Ранее Задорожная работала главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы этого департамента. В конкурсе она победила с 19,05 балла.

Это уже третья попытка Минюста назначить главного люстратора страны. По информации агентства, ранее конкурс проводился в марте и январе 2017 года, но комиссия не смогла определить победителя. В ноябре 2016 года стало известно о планирующемся назначении на этот пост 23-летней Анны Калинчук, исполнявшей обязанности директора после отставки предыдущей главы. Но негативная реакция общественности, выразившаяся в травле девушки в соцсетях, привела к тому, что Минюст отказался от своих планов.

Калинчук исполняла обязанности главы департамента после отставки предыдущего директора Татьяны Козаченко 21 ноября.

10 ноября заместителем главы МВД Украины по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева. По словам главы ведомства Арсена Авакова, девушка свободно владеет несколькими языками, коммуникабельна, работоспособна и патриотична. После назначения Деевой по соцсетям разошлись ее откровенные фотографии. В ответ на это Аваков подчеркнул, что девушка имеет право на частные фото, а те, кто ее критикует за это, проявляют ханжество.