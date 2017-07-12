Фрайбург, уютный старинный городок на юго-западе Германии — не самое посещаемое русскими туристами место. Между тем он определенно заслуживает внимания. Во-первых, здесь красивый собор. Во-вторых, невероятная экология. В-третьих, тепло и вкусно. Но и это еще не все. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Птица Феникс

Фрайбург находится в земле Баден-Вюртемберг, в той ее части, которая будто острым клином раздвигает Францию и Швейцарию. А может, совсем наоборот — объединяет. Отсюда рукой подать до границ обеих стран. В современной Европе рубежи, правда, уже условность, но локальная культура со своим языком, правилами жизни и гастрономическими традициями никуда не делась. Во Фрайбурге с его девятисотлетней историей это хорошо заметно.

Главный портал городского собора Фрайбурга Фото: Александр Сидоров 1 /4

Город был основан в 1120 году герцогом Бертольдом Церингером, сподвижником императора Священной Римской империи Генриха V. Тогда же Фрайбург получил городское право, регламентировавшее повседневную жизнь не только внутри, но и за пределами городских стен — во взаимоотношениях с имперскими властями. Его название — свободный город — точно указывает, каков был характер этих взаимоотношений.

О славной истории города сегодняшнему туристу рассказывают величественный городской собор, средневековые ворота Мартинстор и Швабентор, старинный кауфхаус и здание таможни, а еще добротные коллекции Музея древней истории и Музея августинцев.

Старинные городские ворота Фото: Александр Сидоров 1 /2

Фрайбург неоднократно горел, его захватывали и разрушали войска Людовика XIV и Наполеона, грабили в годы Первой мировой войны и жестоко бомбили во Вторую мировую. Но он, как птица Феникс, раз за разом возрождался из пепла. Сегодня исторический центр выглядит так же, как несколько столетий назад, хотя его пришлось восстанавливать во второй половине ХХ века. Колокола собора зовут прихожан на мессу, а на соборной площади шумит рынок, где своей продукцией торгуют ремесленники и крестьяне из окрестных селений.

Важнейший городской институт — Фрайбургский университет, основанный в 1457 году эрцгерцогом Австрии Альбрехтом VI. В разное время здесь учились эрудит и гуманист Эразм Роттердамский, философ Мартин Хайдеггер, первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня занятия на 11 факультетах посещает 21 тысяча студентов со всего мира, и это делает Фрайбург, проникнутый средневековым шармом, поистине интернациональным и по-настоящему мультикультурным.

На соборной площади по сей день шумит рынок Фото: Александр Сидоров 1 /2

Вторая ключевая градообразующая структура — Университетская клиника города Фрайбурга. Одно из старейших медицинских учреждений Германии в 2017 году отметило свое 560-летие. Клиника, в которой неразрывно связаны профильное образование, научные исследования и практическая деятельность с применением новейших лекарств, передовых методик и технологий, объединяет 40 отделений, а также разнообразные институты и центры. Подобно университету, это целый город в городе со своими обитателями, традициями и правилами. Но главное — здесь спасают тысячи жизней и возвращают надежду даже в самых тяжелых и безвыходных ситуациях.

Чистое место

Уже много лет подряд Фрайбург удерживает неформальное звание экологической столицы страны. К тому есть все основания. В городе нет никакого промышленного производства. Целые кварталы в центре закрыты для автотранспорта, поэтому перемещаться можно либо пешком, либо на велосипеде.

Велосипедистов во Фрайбурге и правда много. Все-таки студенческий город, полно молодежи. Если добавить к этому узкие улочки и относительно небольшие расстояния, становится понятно, почему двухколесный транспорт так популярен.

Ледниковое озеро Титизее расположено в самом сердце Шварцвальда Фото: Daniel Schoenen / imagebroker / Globallookpress.com

Своей исключительной экологией город обязан и близлежащему Шварцвальду. Огромный лесной массив на склонах живописных гор давно облюбовали туристы и местные жители, которые проводят здесь все выходные — гуляют по многочисленным тропам, летом занимаются хайкингом, зимой катаются на лыжах, устраивают пикники и загорают на берегах горных озер. Недалеко от Фрайбурга есть несколько таких водоемов. Самый известный — Титизее, примерно в 40 минутах езды от города.

Завораживающее ледниковое озеро сегодня превратилось в полноценный курорт с лодочными станциями, прогулочными корабликами, оборудованными пляжами, длинной набережной (или точнее удобной тропой вокруг всего водоема), уютными отельчиками, гостевыми домами, а также многочисленными сувенирными лавками, кафе и ресторанами.

Дело вкуса

Вдоволь нагулявшись, наплававшись и назагоравшись, остаток дня можно провести на веранде одного из них за бокалом вина и неизбежно обильной трапезой.

В меню — традиционный среднеевропейский набор с пастой, пиццей, бургерами и стейками, усиленный традиционными блюдами южно-немецкой кухни. Но хорошо представлены и местные специалитеты.

Шварцвальдская ветчина - это сырокопченая свиная рулька, начиненная пряностями и щедро напитанная хвойным ароматом Фото: Valdavia / Wikimedia

На закуску непременно стоит попробовать шварцвальскую ветчину — сырокопченую свиную рульку, начиненную пряностями и щедро напитанную хвойным ароматом. Далее можно перейти к фледле. Густой говяжий бульон, заправленный нарезанными тонкой соломкой блинами, по праву считается одним из древнейших блюд в регионе. Нечто подобное, если верить Григорию Турскому, было в рационе франков еще в VI веке, только вместо блинов использовали сухари.

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Никак нельзя пройти мимо дивной форели, взращенной в темных водах Титизее. Мясо у нее белое, нежное и немного сладковатое. Требуется всего лишь немного припустить рыбку на гриле, сдобрить лимоном, оттенить свежемолотым перцем, и деликатес готов. На гарнир обычно подают картофель, но если доведется выбраться в Шварцвальд в мае, рекомендуется брать спаржу. Лучшего партнера к форели не подобрать.

На десерт обязательно стоит заказать шварцвальдский вишневый торт. Эта могучая калорийная крепость сложена из нескольких рядов бисквитных шоколадных коржей, которые пропитаны вишневым шнапсом, проложены «пьяной вишней», а украшены взбитыми сливками и шоколадной крошкой. Пикантная алкогольная горчинка во вкусе уравновешивает выраженную сладость, а сливки оставляют ощущение нежной воздушности. Торт принято подавать большими кусками, поэтому после плотного обеда можно взять одну порцию на двоих.

Разумеется, все перечисленное выше, есть не только на Титизее, но и в ресторанах Фрайбурга.

На заметку: В городе много отелей на любой вкус и кошелек. Но пятизвездочный только один — Colombi Hotel, с качественным сервисом, изысканным гастрономическим рестораном и отличным винным погребом. Вдобавок он расположен в самом центре, буквально в пяти минутах ходьбы от собора и рыночной площади.

Вслед за лозой

Окрестности Фрайбурга славятся не только соседством с «Черным лесом». С другой стороны города, той, что смотрит в сторону Франции, разбиты виноградники. Именно здесь на склонах древнего вулкана рождаются, может быть, лучшие вина земли Баден-Вюртемберг. Яркие, фактурные, со своим индивидуальным профилем, они нередко куда выразительней многих качественных вин из других регионов Германии.

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Это и очаровательный фруктовый троллингер, и дружелюбный, с легкой цветочной гаммой гутэдель, и чувственный, травянисто-минеральный мюллер тургау, и строгий, немного чопорный рислинг. Однако подлинная гордость местных виноделов — сортовые вина из винограда семейства пино, много столетий назад привезенного сюда из Бургундии монахами-цистерианцами и отлично освоившегося на своей новой родине. Конечно, до бургундской филигранности вюртембергским винам далековато, но порода в них определенно чувствуется. Непременно стоит попробовать элегантный, с пикантной горчинкой граубургундер (пино гри), выразительный, иногда брутальный, характерный, обладающий сложной гаммой ароматов вайсбургундер (пино блан) и, конечно, благородный, ягодно-пряный и шелковистый шпетбургундер (пино нуар).

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С крутых террасных виноградников в местечке Кайзерштуль неподалеку от Фрайбурга открывается роскошный вид на долину Рейна, Вогезы и соседний Эльзас, один из самых известных винодельческих регионов Франции. Несмотря на относительную географическую близость двух областей, примерно одинаковый состав почв и сортовой состав, эльзасские и вюртембергские вина совершенно непохожи друг на друга. Первые гораздо мощнее, они получаются более спелыми, пряными и алкогольными. Кроме того, в них много натуральной сладости. Вторые, напротив, по преимуществу сухие, более сдержанные, прохладные, элегантные и не такие спиртуозные. В силу этого они куда более гастрономичны.

Как добраться: Во Фрайбурге нет собственной воздушной гавани, так что принцип тотальной экологии соблюдается даже в этом. Ближайшие аэропорты находятся в швейцарских Базеле (60 километров) и Цюрихе (90 километров), французском Страсбурге (85 километров), а также немецких Карлсруэ (около 140 километров) и Штутгарте (200 километров). Из Москвы прямые рейсы — в Штутгарт и Цюрих. Кроме того, во Фрайбург можно добраться поездом, автобусом или на автомобиле. Наземное транспортное сообщение в этой части Европы развито превосходно.