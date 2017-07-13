Россия
 
Последние новости
Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко
Захарова возмутилась роликом НАТО о «лесных братьях»
Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу
Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым
Умерла Тамара Миансарова
Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в РФПЛ
СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа
Популярные новости
СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа
Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко
Умерла Тамара Миансарова
Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым
Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу
Добыча сланцевого газа спровоцировала катастрофу в Пенсильвании
СМИ опубликовали разработанный Киевом законопроект о возвращении Донбасса

Таких друзей пожалуйте в музей

Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин

Перейти в «Мою Ленту»
Никита Лобанов-Ростовский
Никита Лобанов-Ростовский
Фото: служащий Н.Д. Лобанова-Ростовского / Wikimedia

Руководство музея Ростовского кремля недавно заявило, что картины художников-авангардистов Ильи Машкова, Александры Экстер и Жоржа Брака, подаренные музею полгода назад британским меценатом, князем Никитой Лобановым-Ростовским, оказались поддельными. Еще два года назад директор лично вручала всемирно известному коллекционеру символические ключи от будущей экспозиции, а теперь публично обвиняет его в подлоге. Впрочем ознакомить общественность с результатами экспертизы, которая могла бы подтвердить эти обвинения, в администрации музея не сочли нужным. Вместо этого музейщики обвинили Лобанова-Ростовского в попытке устроить в историческом особняке собственные апартаменты. Кому выгодна шумиха вокруг подлинности дареных авангардистов и чем объяснить интерес князя к Ростову — разбиралась «Лента.ру».

Неподдельный интерес

Меценат Никита Лобанов-Ростовский предложил передать часть своей коллекции в дар музею еще в ноябре 2011 года. Предложение приняли не сразу, но в марте 2013 года в Ростов Великий начали доставлять многочисленные экспонаты, в том числе предметы мебели. Всего в музей поступило около тысячи предметов — в частности, картины (акварели и рисунки художников-эмигрантов), книжные издания, а также старинные карты России и Европы. Были и произведения декоративно-прикладного искусства из камня, дерева, металла, керамики, ткани и фарфора.

Выставку предметов искусства из коллекции Лобанова-Ростовского открыли в мае 2013 года. Церемония проходила в парадном зале Красной палаты кремля. На открытии коллекционер подарил музею первые два эскиза художницы-авангардистки Александры Экстер. С этого времени меценат регулярно дарил музею части своей обширной коллекции: примерно дважды в месяц в Ростов привозили по два чемодана ценностей. В итоге коллекция музея пополнилась 15 тысячами экспонатов.

Картин и ценностей стало так много, что в 2014 году директор музея Наталия Каровская рассказала о намерении создать в Ростовском кремле филиал музея Лобановых-Ростовских. Разместить коллекцию предполагалось за пределами кремля, в купеческом особняке Шляковых, который нуждался в серьезной реставрации. Князь, в свою очередь, получил символический «золотой ключ» от музея и начал специально закупать картины для будущей выставки. Среди прочего, он собрал в дар музею девять работ русского художника Немухина.

Спустя полгода появился проект реставрации особняка, затем руководство музея получило 34 миллиона рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ. Информация о выделении средств есть на сайте госзакупок. По плану реставрация должна завершиться в 2017 году, однако бурной деятельности на объекте не наблюдается. Сам Лобанов-Ростовский за все это время никакой информации о ходе работ от руководства музея не получил.

«Здание должно быть сдано в октябре, этим летом, по предварительным планам, мы должны были встретиться с директором и решить, как наполнять комнаты. Все, кроме одной — там планировался мемориал бывшего хозяина, купца Шлякова», — рассказал «Ленте.ру» Лобанов-Ростовский. Директор учреждения, в свою очередь, заверяет, что работы идут медленно потому, что музей «не может бросить все и заниматься только коллекцией Лобанова-Ростовского».

«У князя эмоциональное отношение к коллекции, у нас — профессиональное. Предоставленные нам дары не представляют собой цельной коллекции», — говорила Каровская в беседе с «Известиями» год назад.

Несмотря на неопределенность со сроками открытия экспозиции, в 2016 году коллекционер презентовал музею еще три картины: авангардистов Ильи Машкова, Александры Экстер и Жоржа Брака. Стоимость каждой оценивается в сотни тысяч долларов. Именно они были объявлены подделками. В музее подчеркнули, что работы получили негативные отзывы экспертов, впрочем, не указав, кем именно и когда проводилась экспертиза. Администрация уверяет, что были проведены также дополнительные исследования, отрицающие подлинность полотен. Но на официальном сайте музея говорится, что отчеты экспертов до сих пор не получены.

Неблагодарное дело

Никита Лобанов-Ростовский — прямой потомок Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. Однако на нем древний род прерывается: детей у князя нет. Единственное его детище — эта коллекция. На Ростов Великий, по словам Лобанова-Ростовского, выбор пал по родственным мотивам: предки мецената княжили в этом городе.

«Лента.ру» обратилась к князю за комментарием по поводу случившегося, в ответ Лобанов-Ростовский прислал копии экспертиз, проведенных ведущими российскими специалистами, докторами искусствоведения Георгием Коваленко и Глебом Поспеловым. Среди документов, поступивших в распоряжение редакции, также оказались результаты химических и графологических анализов, проведенных во Франции и Германии. По словам коллекционера, указанные компании несут юридическую и финансовую ответственность за проведенную экспертизу подлинности — они аккредитованы при суде.

«За последние 50 лет наше собрание побывало в музее "Метрополитен" в Нью-Йорке, в 50 музеях США и Канады, в ведущих музеях Японии и Европы, дважды — в ГМИИ имени Пушкина. Только невежда может предположить, что показ моих даров в провинциальном музее Ростовского кремля может улучшить мое имя в мире искусства или повысить стоимость имеющихся у меня произведений», — отмечает Лобанов-Ростовский. По его словам, в конце июня он получил письмо от директора музея, в котором утверждается, что в планах учреждения никогда не значилось создание музея Лобановых-Ростовских, а сам Никита Дмитриевич «вводит в заблуждение государственные органы и общественность».

«Мне кажется, что дирекция сознательно ищет способы меня дискредитировать, чтобы не создавать музей, — недоумевает меценат. — Диалога с директором у меня не было последние семь месяцев, она не отвечает на письма. Это само по себе странно, потому что все это время в Домодедово приезжал их водитель, который забирал мои посылки из Лондона и давал расписку о получении. Теперь они пытаются все выставить так, как будто я их заваливаю мусором».

Сомнения в ценностях

На сайте музея Ростовского кремля также появился комментарий сложившейся ситуации. В нем мецената обвиняют чуть ли не в самозахвате части музея (создание которого, по словам директора, в планах не значилось). По версии представителей Ростовского кремля, коллекционер «попытался построить собственный мемориальный музей с апартаментами для проживания».

Лобанов-Ростовский подобными обвинениями обескуражен: «Как мог даритель что-то строить в государственном музее? Утверждения о том, что я хотел там построить личные апартаменты, не выдерживают никакой критики. Для меня мука лишний час быть в Ростове, я стараюсь возвращаться поездом в тот же день, когда приезжаю. Я никогда не останавливался в имеющейся в музее гостинице, не пользовался никакими льготами со стороны администрации Ростовского музея».

В администрации музея отказались прокомментировать ситуацию, заявив, что вся информация представлена на сайте. По словам заместителя директора по научной работе Сергея Сазонова, результаты экспертиз будут опубликованы позже: «Он подарил нам работы год назад. Сомнения в подлинности возникли сразу. Экспертизы — дело небыстрое, об их результатах вы скоро узнаете».

«В течение последних четырех лет Ростовский кремль с удовольствием принимал дары, которые к ним возили чемоданами. Писали льстивые благодарственные письма, — поясняет публицист Андрей Новиков-Ланской. — Вызывает недоумение, что годами все были довольны, и вдруг такой скандал. Вероятно, это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации с затянувшейся реконструкцией здания. Конечно, обидно, когда известного коллекционера шельмуют на девятом десятке лет».

Когда экспонат поступает в музей, по правилам, его проверяют на подлинность в кратчайший срок, потому что по пути картину могли подменить или испортить, объясняет доктор культурологии, преподаватель МГУ Екатерина Федорова. Ей кажется странным, что картины не отправили на экспертизу год назад, сразу после получения, тем более если их подлинность якобы изначально вызвала сомнения.

«Я уверена, что цель этой грязной возни вокруг пожилого человека — намеренно и прагматично вышибить его из седла. Чтобы он оставил все как есть. Это страшное оскорбление для мецената, который сам возит ценности чемоданами. Изумляет логика музея: раз три картины не подлинные, то выставки не будет. А как быть с остальными 15 тысячами экспонатов?» — возмущается Федорова.

Слухи о поддельности русского искусства, и авангарда в частности, сильно преувеличены, считает специалист по русскому авангарду, искусствовед Светлана Джафарова: «Из-за этой точки зрения мы рискуем потерять огромный музей. Вся эта шумиха раздувается ради выгоды торговцев искусством. Им необходимо, чтобы таких полотен было мало, а спрос и цена на них повышались».

По ее словам, никто из экспертов, давших ранее положительное заключение о подаренных полотнах, не может быть заинтересован в том, чтобы выдать фальшивку за оригинал. «Нам все время приходится подлинные вещи защищать. Провести отрицательную экспертизу гораздо проще, чем защитить произведение от нападок. Но, увы, русский авангард ценен тогда, когда его мало», — резюмирует Джафарова.

Анастасия Чеповская

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Петербургский суд отклонил иск на 16 миллионов к искусствоведу Баснер
Опубликован исчерпывающий список подделок картин в России
Петербургский музей получил коллекцию Лобановых-Ростовских
Художника посадили на 4 года за 800 поддельных картин
Другие материалы рубрики
Россия10:3712 июля
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме

«Место, где ты не хочешь оказаться»

Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
18:3612 июля

В Подмосковье отремонтировали свыше семи тысяч подъездов с начала года

17:4110 июля

Московская прокуратура оправдала действия МЧС во время майского урагана

18:1312 июля

В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
18:1412 июля

Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь

17:1410 июля

В Подмосковье обнаружили краснокнижного орла-карлика

17:0212 июля

Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой

Россия00:0711 июля

«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»

Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
17:0412 июля

Полковника МЧС Юрия Жуковского наградят за самоотверженные действия в ТЦ «РИО»

15:4012 июля

Более 30 тысяч человек нашли работу в Подмосковье благодаря службе занятости

16:4412 июля

Три полосы на Каширском шоссе перекрыли из-за опрокинувшейся бетономешалки  

Россия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
В Подмосковье отремонтировали свыше семи тысяч подъездов с начала года
В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца
Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Суд ЕС заинтересовался вырубающими Беловежскую пущу поляками
Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался присягать на верность президенту
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
СМИ опубликовали разработанный Киевом законопроект о возвращении Донбасса
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина в Абхазии
Украинцам отказали в праве выйти из гражданства без разрешения президента
Из автомобилей «Запорожец» создали трансформер-«укробот»
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Турция и Израиль договорились о строительстве газопровода в Европу
Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов
ЦБ призвал не спешить с выводами о ситуации вокруг «Югры»
Францию назвали страной с самым большим оборотом фальшивых евро
НБУ признал Приватбанк финансовой пирамидой
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России
Все материалы
Бизнес
Вакциной по чуме
Как в J&J борются с ВИЧ, раком и болезнью Альцгеймера
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Полезные чипсы
О том, как в Санкт-Петербурге создали удивительный фруктовый бизнес
Крупнейшую авиакомпанию Ирана впервые возглавила женщина
Власти Германии уличили Daimler в восьмилетней манипуляции с выхлопными газами
Суд в очередной раз отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»
Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции турецкого производителя
Все материалы
Силовые структуры
Сергей ПолонскийПриговорили к свободе
Как скандально известный бизнесмен Полонский ушел от реального срока заключения
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
Прокуратура Ульяновска разберется с детской поножовщиной в песочнице
Суд арестовал убившего жену ростовского полицейского
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
ФСИН назвала сроки освидетельствования осужденного за разбой колясочника
Все материалы
Наука и техника
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Бывший инженер НАСА создал самый мощный водяной пистолет
«Эйфелеву башню» из муравьев показали на видео
KFC выпустил собственный смартфон
Все материалы
Спорт
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в РФПЛ
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Вооруженные таможенники обыскали яхту Роналду
Федерер стал последним полуфиналистом Уимблдона
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
«Она любила отклонения»
Кристиана Морганти вспоминает Пину Бауш
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Появилось видео задержания пьяного Шайи ЛаБафа
В Тверской области начали продавать грязь с «Нашествия»
Верховный суд России ликвидировал Международную конфедерацию союзов художников
Джаз-музыкант Рэй Фири умер от рака легких
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Популярный в интернете нарядный хомяк стал героем фотошоп-битвы
Депутаты предложили штрафовать Telegram и WhatsApp за «пропаганду войны»
Найден копирующий и рассылающий друзьям фото и переписку вирус-вымогатель
Жириновский рассказал о влиянии «прокладок и шершавых пяток» на психику мужчин
Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню ради целей ООН
Все материалы
Ценности
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Коллекцию Louis Vuitton x Supreme распродали за несколько недель
СМИ сообщили о закрытии парижского бутика colette
Парфюмер сделала духи с запахом Омска
Vetements раскрыл детали совместной коллекции с DHL
Alexander McQueen снял моделей на пляжах Исландии
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру
Попытку посадки А-320 на рулежку с 4 самолетами показали в анимированном ролике
Госдума одобрила законопроект об отказе в продаже билетов авиадебоширам
Россиянки попытались выкрасть из турецкого отеля несколько литров коньяка
Пассажир самолета сдал в качестве багажа пивную банку
Все материалы
Из жизни
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найденная на барахолке шифровальная машина нацистов ушла с молотка
Трехметровый аллигатор напал на ныряльщика на поле для гольфа
Британский пенсионер построил железнодорожную станцию у себя во дворе
Десятки турецких овец прыгнули со скалы и разбились насмерть
Все материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 2
Тест китайской машины, из которой не хочется выпрыгнуть на ходу
Слишком дорогие автомобили
Обычные машины, за которые просят слишком дорого
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Полиция США остановила за превышение скорости 11-летнюю девочку
Стали известны все моторы для автомобилей «Кортежа»
Последний Dodge Viper в истории соберут до конца лета
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы