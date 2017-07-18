«Сегодня совпало все»

Третий фестиваль «Новая жизнь» в Териберке подошел к концу. В течение двух дней его участники вместе с урбанистами обсуждали модели возрождения села, знакомились к местными традициями, приобщались к северной кухне, изучали флору и фауну, участвовали в первом арктической рейве. В этом году поддержку фестивалю оказывало и правительство Мурманской области. Как это было — в подборке «Ленты.ру» из Instagram.

Териберка, край земли.🍃 Ледяные воды Баренцева моря не напугали нас своим хоооолодом😜 A post shared by Julia💜Artist,Make-up🎨💄Murmansk (@art_vorobey) on Jul 16, 2017 at 8:06am PDT

не пустили A post shared by Anya Prokhorova (@antipastas) on Jul 15, 2017 at 8:11am PDT

Ни как не выставить,столько красивых фоток☺️#likeforlike #like4like #likes #imovie #териберка #баренцевоморе #море#русалка#платье#beautiful#красота#live#life#day#friends#look#камни#you#photo#pic#фото#небо#солнце#счастье#счастливая#жизнь#любовь#love# A post shared by ⓜơt̥ͦ⒣ⓔཞ↬ⒹⒺⓜⒾⒹ (@estellita__s) on Jul 14, 2017 at 5:52am PDT

Баренцево море на дни фестиваля настолько спокойно, что даже немного скучаешь по бушующей стихии. Курорты Мурманской области работают в полную силу, но недолго)) Успеваем ловить северное лето! Температура воды +8 !)) #териберка #териберкановаяжизнь A post shared by Olga Kontareva (@belka_ok) on Jul 16, 2017 at 5:31am PDT

#summer #heights #баренцевоморе #крабживой #териберка A post shared by Высота🌟 (@vysotskayae) on Jul 16, 2017 at 9:44am PDT

Рассказали историю о том, как один кораблик посигналил в этом месте и уехал белым. A post shared by Настя Чеповская (@na_start) on Jul 15, 2017 at 12:38pm PDT

Midsummer Night's Rave #teriberka #north #arctic #polarday #териберка #север #арктика #полярныйдень A post shared by Дмитрий Эскин (@eskin.dmitry) on Jul 15, 2017 at 3:37pm PDT

Кого только не встретишь в Териберке👌 #териберка #найкборзов #подороге #новаяжизнь #баренцевоморе #кольскийкрай A post shared by Nelly (@nellymur_) on Jul 15, 2017 at 10:55pm PDT

A post shared by Igor Tonkikh (@tankisst) on Jul 16, 2017 at 11:04pm PDT

Заброшенная несколько лет назад школа в Териберке A post shared by ilya (@muguetilya) on Jul 16, 2017 at 4:56pm PDT

В таких местах конечно не было сражений, но останки кораблей просто кружат голову и рисуют пиратов, гром, дым и happy end! #териберка A post shared by Biryukov Roman (@fundukshok) on Jul 17, 2017 at 1:47am PDT

#командаNZ #северноелето #северныйстиль #териберка A post shared by Гелиос (@gelios_07) on Jul 15, 2017 at 6:55pm PDT

A post shared by ➕ (@___konopleva___) on Jul 15, 2017 at 9:12am PDT