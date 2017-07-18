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«Сегодня совпало все»

Фестиваль в Териберке глазами его участников

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Фото: страница Софьи Буровой во «ВКонтакте»

Третий фестиваль «Новая жизнь» в Териберке подошел к концу. В течение двух дней его участники вместе с урбанистами обсуждали модели возрождения села, знакомились к местными традициями, приобщались к северной кухне, изучали флору и фауну, участвовали в первом арктической рейве. В этом году поддержку фестивалю оказывало и правительство Мурманской области. Как это было — в подборке «Ленты.ру» из Instagram.

не пустили

A post shared by Anya Prokhorova (@antipastas) on

#summer #heights #баренцевоморе #крабживой #териберка

A post shared by Высота🌟 (@vysotskayae) on

Вчера был волшебный и безумно насыщенный событиями день!!!! Вот верно говорят, что когда-то все, что нужно совпадает и сходится в одной "точке"))) Так и у меня сегодня... совпало все! И дикая, красивая природа Териберки 🏞 ... от красных скал и огромных камней, уходящих в море 🌊 , до песчаного пляжа и сочной зелени, окружающей синие озёра ... И день, который отразил в себе всю сущность Севера - от палящего (да-да, именно палящего) солнца ☀️, до свинцовых облаков и моросящего дождя 💦, а потом даже до тумана 🌫, спускающегося на все ещё заполненные снегом ❄️(никак не растает до конца😂) проталины.... И атмосфера кайфа и радости, созданная тремя девчонками, которые наконец то выбрались на целый день ☝🏻туда, куда хотели!!!! @alexdegapano @natasha_kachalina обожаю вас, мои 👯😘 ... И отданная нам на "растерзание" 🚘, почти на весь день!!! На которой мы объехали все окрестности и сделали фантастические фото 📸!!! В неимоверном количестве ☺️... я благодарна каждому, кто сегодня внёс свой вклад в это путешествие! @katherineducos спасибо за Мейк - потрясающе вписался! @nadtochajana за роспись меня))) очень классно! @alexdegapano за образ вцелом, @natasha.kachalina.photo за 📸И всему миру 🌍🌈✨за то, что он есть!!!! #териберка #териберкановаяжизнь #фото #моймир #девочкитакиедевочки #blond #bestdayever #beautiful #canon #foto #fabulousshot #fashion #itsme #indian #instamood #instagram #itsmylife #girl #life #mood #myworld #murmangram

A post shared by Алена. (@alyona_gulenko) on

Midsummer Night's Rave #teriberka #north #arctic #polarday #териберка #север #арктика #полярныйдень

A post shared by Дмитрий Эскин (@eskin.dmitry) on

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Заброшенная несколько лет назад школа в Териберке

A post shared by ilya (@muguetilya) on

#командаNZ #северноелето #северныйстиль #териберка

A post shared by Гелиос (@gelios_07) on

A post shared by ➕ (@___konopleva___) on

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