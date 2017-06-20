В Териберку приедут архитекторы из США, Норвегии и Нидерландов

Участники международного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!», который пройдет 15-16 июля, пригласили архитекторов из США, Норвегии и Нидерландов для обсуждения того, как сделать комфортным для жизни село, ставшее знаменитым после фильма «Левиафан». Об этом сообщает ТАСС.

В частности, одним из модераторов архитектурной площадки фестиваля станет Меттью Джул, основатель бюро «Кутонотук». Его специальность: исследования архитектуры и урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из голландского бюро Novascpae поделится своими проектами по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков.

О потенциале эко-туризма Кольского полуострова на фестивале расскажут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи, фотографы-призеры различных конкурсов. В Териберке также выступят рок-группы и звезды электронной музыки.

Россию на фестивале представят специалисты из Якутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

В апреле сообщалось, что частные инвесторы готовы вложить 450 миллионов рублей в Териберку. В частности, говорит губернатор Ковтун, поданы заявки на девять инвестиционных проектов, которые при выполнении создадут для жителей поселка более 180 рабочих мест.