Рекорд по самоварам

В четверг, 20 июля, президент России провел очередной совет по межнациональным отношениям, на котором выяснилось, что каждый пятый россиянин считает работу местных властей в этой сфере недостаточно эффективной. Глава государства также подчеркнул, что изучение русского языка в школах ни в коем случае не должно сокращаться, потому что язык — это «духовный каркас» России. Отныне каждая республика должна продвигать собственный этнокультурный бренд. А пока они их придумывают, президенту предлагают устроить по всей стране фестиваль самоваров.

Местом проведения совета по межнациональным отношениям в этот раз стала Йошкар-Ола со ставшей уже знаменитой набережной Брюгге, придающей городу фламандский флер. Правда, чтобы его ощутить, необходимо сначала добраться до Чебоксар — аэропорт Йошкар-Олы закрыт. Президенту, прилетевшему на вертолете, предпочли показать не набережную, отстроенную бывшим главой республики Леонидом Маркеловым, который за свои архитектурные эксперименты получил прозвище «князь Лоренцо Медичи», а местный национальный музей.

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И пока арестованный по делу о получении взятки в размере 250 миллионов рублей Маркелов пишет в СИЗО поэмы, президента в Йошкар-Оле встречал ансамбль девушек-гусляров в национальных костюмах. Экскурсовод рассказала главе государства об обрядах и традициях марийцев — в частности, о языческих жертвоприношениях, которые практикуются по сей день. В жертву, оговорилась она, обычно приносят птиц. По заверениям экскурсовода, в республике языческие верования, переплетаясь с христианством, не служат почвой для конфликтов.

Вероятно, проникшись местным колоритом, президент, открывая заседание совета, напомнил: «Не раз я говорил, что все, что связано с национальной идентичностью, с традициями, — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро».

Задачей нынешнего заседания он назвал анализ выполнения стратегии национальной политики на «земле» — региональном и особенно муниципальном уровне. Но начал с проблемы преподавания русского языка. «Его ничем заменять нельзя: это естественный духовный каркас нашей многонациональной страны», — говорил он, обращаясь к главам региона с требованием не сокращать часы преподавания государственного языка в школах. В то же время национальные языки также являются неотъемлемой частью культуры России, объяснил Путин.

Многие здания в центре столицы республики выполнены, как шутят местные жители, «в характерном для Йошкар-Олы венецианском и фламандском стиле» Фото: Валерий Кузьминых / ТАСС

Президент обозначил и другую проблему: нехватку специалистов по межнациональным отношениям среди служащих муниципальных органов власти. Правда, около 80 процентов россиян считают отношения между народами федерации вполне доброжелательными. И все же эскалация большинства конфликтов происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и своевременно решать на местах, подчеркнул президент. «Поэтому целесообразно ввести во всех органах муниципальной власти ответственных за межнациональные отношения», — считает он. А для этого правительству пора наконец завершить работу над полноценным профессиональным стандартом для специалистов в этой сфере.

В завершение Путин заявил о необходимости популяризации этнокультурных брендов, поскольку востребованность этнографического туризма растет по всему миру. «России есть что показать, есть чем гордиться», — заявил президент. Он посетовал, что эта сфера часто не развивается в регионах из-за безынициативности на местах.

Впрочем, конкретно на этом заседании инициативами участники изобиловали (Путину, например, рассказали о комиксе «Чем огурец лучше ксенофоба»). Различные предложения о способах закрепления установившегося межнационального мира в России высказывались в течение почти трех часов. Вице-премьер Александр Хлопонин, в частности, предложил посвятить этой теме День знаний в школах и внести корректировки в федеральные государственные образовательные стандарты, акцентировав внимание на «правильной трактовке межнациональных отношений».

Владимир Путин посещает Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Интернет-проекты, посвященные межнациональным отношениям и единству российской нации, должны стать приоритетными при проведении грантовых конкурсов среди субъектов, посоветовал Хлопонин. В качестве положительного примера он привел портал Культура.рф. В то же время кинофильмы, посвященные легендарным личностям и событиям, прославившим страну, далеко не всегда пользуются успехом у прокатчиков, и с этим тоже надо что-то делать, считает вице-премьер.

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Президент фонда «Культура наций» Наталья Долгарева подала идею включить в паспорт болельщика чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, фестиваль «Самоварфест». Она предложила установить рекорды по самому большому самовару, самому большому чаепитию народов России и самому большому чаепитию народов мира.

А глава Объединения соцподдержки женщин-мигрантов Ефросиния Гыштемульте из Подольска прочитала стихи, посвященные всем мигрантам в России: «Приехал ты на день, а может, навсегда. Люби Россию так же, как и я».

«У нас очень содержательный совет — как по составу, так и по обсуждаемым проблемам, но форма, я считаю, не соответствует», — вступил в дискуссию председатель высшего совета движения «Российский конгресс народов Кавказа» Асламбек Паскачев. И предложил следующее заседание провести в национальных костюмах, а президенту — выбрать любой из многочисленных нарядов народов страны. «Хорошее предложение», — с улыбкой одобрил идею Путин.

Покидая республику, глава государства поручил временно исполняющему обязанности главы Марий Эл Александру Евстифееву внимательно следить за расходованием средств в республике. Путин отметил, что Евстифеев проработал в новой должности чуть более ста дней. «Как бы ни было для вас грустно, вы должны эту ответственность все-таки нести, вне зависимости от того, были ли это какие-то ошибки прошлых лет, связанные с вами или не связанные», — добавил глава государства.