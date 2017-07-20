Путин назвал способ сократить число межнациональных конфликтов на местах

Во всех органах местного самоуправления необходимо ввести ответственных за сферу межнациональных отношений, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 июля.

«Эскалация большинства конфликтов происходит, в первую очередь, из-за неспособности их предотвращать и своевременно их решать именно на местах», — сказал глава государства.

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Президент поручил правительству завершить разработку профессиональных стандартов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. «Нам нужны не только типовые учебные программы, но и полноценные профессиональные стандарты», — подчеркнул он.

На заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани, который прошел 21 октября 2016-го, Владимир Путин поддержал идею о создании закона о российской нации, предложенную завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеславом Михайловым. Президент уточнил, что основой для документа может стать стратегия по развитию национальных отношений в России. После этого комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции закона.