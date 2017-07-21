Гоните рублики

Вышедшая недавно совместная коллекция Supreme и Louis Vuitton и последовавшая за этим демонстрация нарядов отечественными звездами вызвали немало насмешек в интернете. Однако многие ли из авторов издевательских комментариев в соцсетях способны отличить действительно дорогую вещь от изделия обычного массового бренда? «Лента.ру» подготовила тест, в котором каждый может попробовать себя в роли товароведа и по фотографии определить цену на одежду и обувь — от эксклюзива за десятки тысяч рублей до доступных любому вещей из торгового центра за МКАДом.