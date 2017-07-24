Спорт
 
Последние новости
Лидеры «нормандской четверки» обсудили сбои в реализации минских договоренностей
Коллекционер за 150 тысяч евро купил татуированную спину живого швейцарца
Котенок с очертаниями другого кота на морде прославился в сети
«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на покупку защитника
Посол Польши в России заявил о неверном восприятии закона о сносе памятников
Четверть россиян отложили деньги на похороны
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
Популярные новости
Японцы принялись массово насаживать гамбургеры на трубочки от газировки
Песков прокомментировал сообщения о стягивании войск России к границам Украины
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
Московским водителям начали выдавать номера серии 799
Слон проткнул бивнем испанского туриста в Эфиопии
Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре

Замах на рубль

Сможет ли 19-летний россиянин Рублев стать новым Кафельниковым или Сафиным

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Рублев
Андрей Рублев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере стал победителем турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19-летний спортсмен завоевал титул на соревнованиях в хорватском Умаге и заставил в восторженных тонах говорить о себе болельщиков и теннисных экспертов со всего мира. «Лента.ру» — об историческом для россиянина достижении, а также о перспективах Рублева стать топовым мировым теннисистом и пойти по стопам именитых предшественников: Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Из грязи в князи

«Это потрясающе! У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Вот так меняется жизнь за неделю. Спасибо Пало Лоренци за финал. Надеюсь, еще встретимся на корте», — заявил Рублев после триумфа на турнире в Умаге.

Встреча, длившаяся 1 час 16 минут, завершилась победой россиянина в двух сетах (6:4, 6:2). В начале игры Рублев сделал мощный рывок, поведя со счетом 4:1, а затем уверенно контролировал ход поединка, не позволяя гораздо более опытному сопернику (в декабре итальянец Лоренци отпразднует 36-летие) совершить камбэк.

Победа Рублева во многом стала сенсационной, ведь право сыграть в основной сетке турнира в Умаге россиянин получил благодаря счастливой для него случайности. В финальном раунде квалификации теннисист уступил венгру Аттиле Балажу (3:6, 5:7), но неожиданно от участия в соревнованиях отказался хорват Борна Чорич. Рублев, имевший из всех неудачников отбора наивысшую на тот момент позицию в рейтинге ATP (74), пополнил состав соискателей трофея как lucky loser.

Неудача в матче с Балажем взбодрила Рублева. В основной сетке россиянин выглядел очень уверенно, обыгрывая всех соперников в двух сетах. Исключением стала четвертьфинальная встреча против опытного итальянца Фабио Фоньини, который всего лишь два года назад занимал седьмое место в рейтинге ATP. После проигрыша первой партии на тай-брейке Рублев уверенно взял второй сет (6:2), а судьба третьей партии также решалась в дополнительном гейме, который россиянин выиграл с большим преимуществом (7:2).

За победу на турнире в Умаге Рублеву был вручен красивый и внушительный по размерам кубок. Трофей россиянин получил из рук легендарного хорватского теннисиста Горана Иванишевича, который еще два года назад высоко оценивал перспективы 17-летнего на тот момент москвича. Помимо кубка, спортсмену полагается приятный бонус в финансовом эквиваленте — почти 86 тысяч евро.

Победа в Хорватии также позволила Рублеву сделать резкий скачок на 25 позиций вверх в рейтинге ATP. Теперь спортсмен занимает 49-ю строчку, впервые в карьере войдя в топ-50 сильнейших теннисистов мира. Среди россиян москвич — третья ракетка. Выше Рублева находятся Даниил Медведев (48-е место) и Карен Хачанов (32-е).

Рублев стал третьим отечественным теннисистом, которому покорился турнир в Умаге. До него в Хорватии первенствовали представлявший СССР Дмитрий Поляков (1991) и россиянин Николай Давыденко (2009).

Поколение Next

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «Р-Спорт» назвал победу Рублева колоссальным успехом для спортсмена, но отметил, что теннисисту нужно продолжать прибавлять.

«О молодежи нельзя говорить однозначно, потому что психика формируется у спортсмена достаточно долго. Парню 19 лет, пару лет он будет только приобретать стабильность. Будет еще и блеск, и треск, но он на правильном пути, и этот факт очень ценен», — отметил специалист, добавив, что Рублеву прежде всего необходимо набраться опыта в проведении пятисетовых поединков.

Впервые о Рублеве широкому кругу российских поклонников тенниса стало известно три года назад после победы спортсмена на юношеском «Ролан Гаррос». Ранее ни одному соотечественнику Рублева эта вершина не покорялась. В сезоне 2015 года теннисист начал активно выступать на турнирах серии ATP. Больших успехов спортсмен не добивался, преимущественно вылетая на первых стадиях, однако успел отметиться победой над соперником из топ-50, обыграв 37-ю ракетку мира испанца Фернандо Вердаско (7:6, 6:3) на соревнованиях в Барселоне.

В этом году Рублев принял участие во всех турнирах серии «Большого шлема». На Australian Open и Уимблдоне ему даже удалось дойти до второго круга. На «Ролан Гаррос» россиянин прекратил выступление после первого матча. В этом сезоне Рублеву еще предстоит выступить на US Open (28 августа — 10 сентября), где болельщики вправе ожидать от теннисиста новых исторических достижений.

Впервые за долгие годы среди россиян появились сразу три молодых спортсмена, способных в перспективе замахнуться на попадание в элиту мирового тенниса. Помимо Рублева, это 21-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Сейчас все они входят в топ-50, а Хачанов на нынешнем «Ролан Гаррос» и вовсе дошел до 1/8 финала. Так что у отечественных болельщиков есть серьезный повод для оптимизма.

После ярких побед Марата Сафина и Евгения Кафельникова, а затем и после менее громких, но все же успехов Михаила Южного и Николая Давыденко в российском мужском теннисе наступило титульное затишье. Сейчас эксперты и болельщики все чаще констатируют завершение у россиян смены поколений и возлагают на молодежь большие надежды. Рублев, кстати, идет по графику Сафина и Кафельникова. Два двукратных победителя турниров «Большого шлема» тоже завоевали свои первые титулы в ATP в возрасте 19 лет.

Алексей Гусев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт14:2618 июля
Евгения Медведева

Япона мать

Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию
15:55Сегодня

Романцев назвал причину неудачного старта «Спартака» в чемпионате России

17:10Сегодня

«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на покупку защитника

13:40Сегодня

Португальская «Брага» заинтересовалась российским футболистом

Спорт23:5523 июля

Знак качества

Почему российские синхронистки уже 17 лет лучшие в мире
08:0912 июля

Купленный за 30 миллионов евро новичок «Реала» затруднился почеканить мяч

15:02Сегодня

Лучший игрок Германии решил дистанцироваться от футбола

12:41Сегодня

Российские бадминтонисты выиграли три золота на турнире «RussianOpen 2017»

Спорт14:2515 июля

«Я черный ниже пояса»

Как Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер устраивают дикое шоу перед боем
17:5716 июля

Федерер выиграл Уимблдон

13:19Сегодня

Гендиректор московского «Динамо» предсказал задержки зарплат футболистам

11:22Сегодня

Американец выиграл первый в России этап чемпионата мира по авиагонкам

Россия
Дмитрий ДемушкинРусских людей притесняют
Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов
Московским водителям начали выдавать номера серии 799
Заключенный оппозиционер Мохнаткин объявил голодовку
Путина попросят отреагировать на снос советских памятников в Польше
Депутаты Госдумы снова собрались в Сирию с европейскими коллегами
Балкон упал вместе с пенсионером в Энгельсе
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Все материалы
Мир
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
В ФРГ туманно ответили на сообщения о санкциях против России из-за турбин
В результате взрыва в пакистанском Лахоре погибли 16 человек
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Все материалы
Бывший СССР
Елена Лукаш«Цирк Порошенко продолжит гастроли»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
Видный украинский ученый умер на границе при попытке въехать в Польшу
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник Сапармурату Ниязову
Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке
Корабли НАТО вошли в порт Одессы
Порошенко прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили
Все материалы
Финансы
Турбины раздора
Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму
ПФР создала комиссию для проверки возможной утечки данных о 17 тысячах россиян
Глава группы DCH сообщил Нацбанку Украины о намерении купить «дочку» ВЭБа
«Открытие» и Сбербанк стали лучшими цифровыми банками в Восточной Европе
Курс доллара превысил 60 рублей
Greenpeace отверг получение денег от России на борьбу со сланцевой нефтью
Все материалы
Бизнес
Перемена слагаемых
Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Суд признал законным изъятие служебной переписки бывшего руководства «Башнефти»
В Снеженском ядерном центре разработали медицинский лазер
«Победа» начала применять жесткие меры по борьбе с курением на борту
Ученые создали защиту молока с помощью технологии блокчейн
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый Международный авиакосмический салон
Российская авиация совершила 2010 вылетов по целям в Сирии за два месяца
Генштаб сообщил об окружении террористов в районе Пальмиры
Вошедшие в Балтику атомоходы российского ВМФ сняли на видео
В Воронеже пьяный пенсионер зарезал отца на глазах у ребенка
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Microsoft похоронит Paint
Раскрыта главная опасность употребления мороженого летом
В Ростове удалили 37-килограммовую раковую опухоль
Определена роль тектоники в наличии жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Андрей РублевЗамах на рубль
Сможет ли 19-летний россиянин Рублев стать новым Кафельниковым или Сафиным
Романцев назвал причину неудачного старта «Спартака» в чемпионате России
«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на покупку защитника
Португальская «Брага» заинтересовалась российским футболистом
Лучший игрок Германии решил дистанцироваться от футбола
Российские бадминтонисты выиграли три золота на турнире «RussianOpen 2017»
Гендиректор московского «Динамо» предсказал задержки зарплат футболистам
Все материалы
Культура
Под сенью скатертей в цвету
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто» с Капальди в главной роли
Элис Купер нашел в кладовке забытую работу Уорхола ценой в миллионы долларов
Михалков назвал перенос «Нуреева» безжалостным и предложил всем повзрослеть
Минкульт предложил ввести авторский сбор на умные часы
Все материалы
Интернет и СМИ
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Журналистка агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
Эксперты заявили о несоответствии «закона Яровой» регламенту ЕС
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Все материалы
Ценности
Дешево и сердито
Бюджетные спорткары люксовых марок и «заряженные» версии обычных малолитражек
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Экстравагантную обувь Alberto Guardiani покажут на выставке дизайна
Совет директоров Vertu опроверг слухи о ликвидации компании
Van Cleef & Arpels создал новый «золотой жемчуг»
BMW отпразднует 40-летие 7-й серии спецверсией
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Все материалы
Путешествия
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
Сенаторам предложат отклонить закон об отмене бесплатного багажа в авиации
Туристов предупредили об опасном коктейле с гнилыми фруктами на курорте Испании
Матвиенко решила провести отпуск в Крыму
Пассажиры United Airlines обезвредили дебоширку на борту самолета
В Таиланде задержали воровавших у авиапассажиров вещи и деньги грузчиков
Все материалы
Из жизни
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Конкурс двойников Хемингуэя во Флориде выиграл техасец
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Занимавший должность мэра города на Аляске кот умер в возрасте 20 лет
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
Все материалы
Лучше «Соляриса» или нет?
Первый тест нового седана Kia Rio
Броневики смерти
Как выглядят бронированные машины, построенные террористами
Дерзкие версии скучных машин
От Sandero до пикапа: какие утилитарные модели получали спортивные версии
5 аварий грузовиков с необычным грузом
Цыплята, слизистые угри и два миллиона наличными
Infiniti прекратила выпуск кроссовера, который раньше назывался FX
Subaru WRX STI стал самым быстрым седаном Нюрбургринга
Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы