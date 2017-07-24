Замах на рубль

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере стал победителем турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 19-летний спортсмен завоевал титул на соревнованиях в хорватском Умаге и заставил в восторженных тонах говорить о себе болельщиков и теннисных экспертов со всего мира. «Лента.ру» — об историческом для россиянина достижении, а также о перспективах Рублева стать топовым мировым теннисистом и пойти по стопам именитых предшественников: Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Из грязи в князи

«Это потрясающе! У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Вот так меняется жизнь за неделю. Спасибо Пало Лоренци за финал. Надеюсь, еще встретимся на корте», — заявил Рублев после триумфа на турнире в Умаге.

Встреча, длившаяся 1 час 16 минут, завершилась победой россиянина в двух сетах (6:4, 6:2). В начале игры Рублев сделал мощный рывок, поведя со счетом 4:1, а затем уверенно контролировал ход поединка, не позволяя гораздо более опытному сопернику (в декабре итальянец Лоренци отпразднует 36-летие) совершить камбэк.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Победа Рублева во многом стала сенсационной, ведь право сыграть в основной сетке турнира в Умаге россиянин получил благодаря счастливой для него случайности. В финальном раунде квалификации теннисист уступил венгру Аттиле Балажу (3:6, 5:7), но неожиданно от участия в соревнованиях отказался хорват Борна Чорич. Рублев, имевший из всех неудачников отбора наивысшую на тот момент позицию в рейтинге ATP (74), пополнил состав соискателей трофея как lucky loser.

Неудача в матче с Балажем взбодрила Рублева. В основной сетке россиянин выглядел очень уверенно, обыгрывая всех соперников в двух сетах. Исключением стала четвертьфинальная встреча против опытного итальянца Фабио Фоньини, который всего лишь два года назад занимал седьмое место в рейтинге ATP. После проигрыша первой партии на тай-брейке Рублев уверенно взял второй сет (6:2), а судьба третьей партии также решалась в дополнительном гейме, который россиянин выиграл с большим преимуществом (7:2).

За победу на турнире в Умаге Рублеву был вручен красивый и внушительный по размерам кубок. Трофей россиянин получил из рук легендарного хорватского теннисиста Горана Иванишевича, который еще два года назад высоко оценивал перспективы 17-летнего на тот момент москвича. Помимо кубка, спортсмену полагается приятный бонус в финансовом эквиваленте — почти 86 тысяч евро.

Победа в Хорватии также позволила Рублеву сделать резкий скачок на 25 позиций вверх в рейтинге ATP. Теперь спортсмен занимает 49-ю строчку, впервые в карьере войдя в топ-50 сильнейших теннисистов мира. Среди россиян москвич — третья ракетка. Выше Рублева находятся Даниил Медведев (48-е место) и Карен Хачанов (32-е).

Рублев стал третьим отечественным теннисистом, которому покорился турнир в Умаге. До него в Хорватии первенствовали представлявший СССР Дмитрий Поляков (1991) и россиянин Николай Давыденко (2009).

Поколение Next

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «Р-Спорт» назвал победу Рублева колоссальным успехом для спортсмена, но отметил, что теннисисту нужно продолжать прибавлять.

«О молодежи нельзя говорить однозначно, потому что психика формируется у спортсмена достаточно долго. Парню 19 лет, пару лет он будет только приобретать стабильность. Будет еще и блеск, и треск, но он на правильном пути, и этот факт очень ценен», — отметил специалист, добавив, что Рублеву прежде всего необходимо набраться опыта в проведении пятисетовых поединков.

Карен Хачанов Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Впервые о Рублеве широкому кругу российских поклонников тенниса стало известно три года назад после победы спортсмена на юношеском «Ролан Гаррос». Ранее ни одному соотечественнику Рублева эта вершина не покорялась. В сезоне 2015 года теннисист начал активно выступать на турнирах серии ATP. Больших успехов спортсмен не добивался, преимущественно вылетая на первых стадиях, однако успел отметиться победой над соперником из топ-50, обыграв 37-ю ракетку мира испанца Фернандо Вердаско (7:6, 6:3) на соревнованиях в Барселоне.

В этом году Рублев принял участие во всех турнирах серии «Большого шлема». На Australian Open и Уимблдоне ему даже удалось дойти до второго круга. На «Ролан Гаррос» россиянин прекратил выступление после первого матча. В этом сезоне Рублеву еще предстоит выступить на US Open (28 августа — 10 сентября), где болельщики вправе ожидать от теннисиста новых исторических достижений.

Впервые за долгие годы среди россиян появились сразу три молодых спортсмена, способных в перспективе замахнуться на попадание в элиту мирового тенниса. Помимо Рублева, это 21-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев. Сейчас все они входят в топ-50, а Хачанов на нынешнем «Ролан Гаррос» и вовсе дошел до 1/8 финала. Так что у отечественных болельщиков есть серьезный повод для оптимизма.

После ярких побед Марата Сафина и Евгения Кафельникова, а затем и после менее громких, но все же успехов Михаила Южного и Николая Давыденко в российском мужском теннисе наступило титульное затишье. Сейчас эксперты и болельщики все чаще констатируют завершение у россиян смены поколений и возлагают на молодежь большие надежды. Рублев, кстати, идет по графику Сафина и Кафельникова. Два двукратных победителя турниров «Большого шлема» тоже завоевали свои первые титулы в ATP в возрасте 19 лет.