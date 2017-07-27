Россия
 
Последние новости
Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником
Тиллерсон опроверг слухи о желании покинуть пост госсекретаря
Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Популярные новости
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником
Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток

Довели до точки кипения

Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии

Перейти в «Мою Ленту»
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил Климентьев
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжает серию поездок по предвыборным регионам страны. В среду, 26 июля, глава государства посетил столицу Карелии, оценил новинку Петрозаводска и поддержал исполняющего обязанности главы региона. Кроме того, он встретился с волонтерами и представителями социально ориентированных НКО. С их жалобами соглашался, но подчеркивал, что к реформам, даже назревшим, надо подходить аккуратно.

В Петрозаводске президенту первым делом продемонстрировали новую точку сбора, а точнее, «Точку кипения» — коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив (АСИ), который открылся в столице Карелии за день до приезда Путина. И познакомили с киборгом Русланом. Собранный за три недели и получивший программное обеспечение, написанное для него за три дня, робот крутил головой и двигал руками. Движения его сложно было назвать ловкими, но для работы в токсичной среде, где человеку небезопасно, подойдет, решили создатели.

После этого президента пытались удивить «умным браслетом», который отслеживает физическое и эмоциональное состояние персонала. Но делает это почему-то в течение получаса. «К этому времени как раз заснешь», — отозвался Путин. Но, разобравшись с еще одной функцией, воскликнул: «Так они еще и калории показывают? Безобразие! Выбросить их надо! Так же жить будет невозможно!». Чтобы исправить неловкое впечатление, он все же заметил, что над разработками «можно похихикать немножко», но без них жизнь превратится в болото.

Тем временем к журналистам, как бы между делом, вышел исполняющий обязанности губернатора Новгородской области (а также бывший глава АСИ) Андрей Никитин. Охотно отвечая на множество вопросов, он ни в какую не захотел признать себя технократом («Это тот, кто бездумно применяет модели и схемы, а я стараюсь исходить из реалий»), но много и с готовностью нахваливал новгородских предпринимателей. Их напор президент испытал в апреле, когда перед ним развернули карту области и указывали пальцем: «Вот Боровичи, вот две дороги — на Питер и на Новгород, других способов вывозить продукцию нет. С покрытием очень плохо, помогите починить!» «Какую из двух?» — уточнил тогда Путин. И получил решительный ответ: «Да обе!»

«А вы знаете, сколько этот предприниматель вкладывает в развитие города? И я ему дорогу построю!» — заверил, вспомнив ту историю, Никитин. Он почти с упоением говорил, как напористы и инициативны бизнесмены в его области. Заодно, конечно, и собственный энтузиазм показал.

Через полчаса напор демонстрировали и представители социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), собравшиеся в Петрозаводске, чтобы подключить к своим инициативам президента страны. «Чтобы решить что-то, нужна политическая воля, а ее нет! Вы как будто самый волевой в стране человек!» — объяснила суть почти любой проблемы одна из участниц встречи. Путин в шутку расправил плечи: «Хочется сразу выглядеть решительным». Но на самом деле призывал к осторожности и вдумчивости.

Больше всего его удивил директор интерактивной образовательной платформы «Учи.ру» Иван Коломоец, сумевший экспортировать свою разработку в Африку, спонтанно встретившись с президентом ЮАР. «Как так, он по улице гулял?» — не понял Путин. Оказалось, не гулял. Но российские ребята узнали, что за 800 долларов Джейкобу Зуме можно задать вопрос на своеобразной прямой линии. Заплатили, заинтересовали и продвинули разработку. «Молодцы, красавцы», — оценил их предприимчивость Путин.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, напротив, привел пример неповоротливости и инертности. Он пожаловался президенту на то, что сегодня по закону нельзя определить местоположение пропавшего человека по находящемуся у него мобильному телефону. А промедление в таких ситуациях смерти подобно. «Вы уверены, что нельзя по закону?» — удивился Путин. Но выступающий был полностью уверен в том, что говорил. «Есть пилотный проект, но пока он не работает», — сказал глава поискового отряда, отметив, что конкретно в эти минуты в Подмосковье не могут найти пропавшего человека с мобильным телефоном.

На вмешательство Путина рассчитывала и директор благотворительного фонда Константина Хабенского (занимается организацией помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга). Она просила снять ограничения доступа в реанимацию к детям, а Путин в ответ рекомендовал действовать аккуратно. Такой же подход он предпочел бы в вопросе реформирования системы психоневрологических интернатов. На замечание президента петербургской благотворительной организации «Перспектива», что исправить ситуацию можно только решительными действиями, он напомнил: «В 90-е годы это называлось шоковой терапией, тогда говорили, что нужно все рубануть». Такие действия чреваты тяжелыми последствиями, и их нужно избежать, указал он.

В завершение программы президент провел отдельную встречу с исполняющим обязанности главы Карелии Артуром Парфенчиковым. И по уже сложившейся традиции передал ему зеленую папочку с жалобами жителей региона, поступившими на прямую линию в июне. Среди основных проблем Путин выделил ветхое жилье, доступность медпомощи, задержки заработной платы и вырубку лесов, очертив таким образом круг первоочередных задач для нового главы республики.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин протестировал браслет для измерения уровня стресса
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Новый глава Карелии пообещал лично посещать стройки
Другие материалы рубрики
Россия10:1325 июля

Языческая сила

Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
20:3826 июля

ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве  

15:5525 июля

Более 300 выпускников Подмосковья получили максимальный балл по ЕГЭ

22:1326 июля

Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет

Россия23:3826 июля

На почтальона всегда стучат дважды

Кто и как ворует на почте в России
20:1126 июля

Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве  

20:3426 июля

Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВКС России в Сирии

19:4826 июля

Комитет солдатских матерей отреагировал на идею Москальковой о женской службе

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
15:2825 июля

Устроивший «шашки» на Волоколамском шоссе водитель скрылся с места массового ДТП

20:0926 июля

Академик РАН назвал сосудистые патологии «главным киллером» россиян

19:4326 июля

Путин протестировал браслет для измерения уровня стресса

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил КлиментьевДовели до точки кипения
Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве
Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВКС России в Сирии
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Подозреваемый в терроризме марокканец задержан в Испании
Глава ЦРУ назвал Китай основным источником угроз для США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Саакашвили из США пообещал ходить по Майдану без украинского гражданства
Депутат Рады рассказал о вариантах экстрадиции Саакашвили в Грузию
На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений
Захарченко отрекся от создания Малороссии
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
«Открытие» и правительство Рязанской области договорились о сотрудничестве
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Генпрокуратура направила дело бывшего министра Улюкаева в суд
Пострадавший от действий смоленских гаишников прокурор сообщил подробности дела
Террористка из Ростова-на-Дону получила три года после сделки со следствием
Попытавшийся выстрелить в полицейского адвокат из Москвы оказался под следствием
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Adobe похоронит Flash
В МГУ посмотрели на вспышку
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Фьюри снова объявил о завершении спортивной карьеры
Британский журнал поставил Яшина на 22-е место в списке величайших футболистов
Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Паттинсон рассказал о конфликте с авторами «Сумерек» из-за своей печальности
Селена Гомес спела про любовный фетиш в новом клипе
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Сергея Дружко признали врагом Украины
Британка обнаружила умершую мать на панорамах Google
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Лететь нельзя вернуть
Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
Вышел трейлер новой части игры Need For Speed
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы