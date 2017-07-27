Довели до точки кипения

Президент России Владимир Путин продолжает серию поездок по предвыборным регионам страны. В среду, 26 июля, глава государства посетил столицу Карелии, оценил новинку Петрозаводска и поддержал исполняющего обязанности главы региона. Кроме того, он встретился с волонтерами и представителями социально ориентированных НКО. С их жалобами соглашался, но подчеркивал, что к реформам, даже назревшим, надо подходить аккуратно.

В Петрозаводске президенту первым делом продемонстрировали новую точку сбора, а точнее, «Точку кипения» — коворкинг-центр Агентства стратегических инициатив (АСИ), который открылся в столице Карелии за день до приезда Путина. И познакомили с киборгом Русланом. Собранный за три недели и получивший программное обеспечение, написанное для него за три дня, робот крутил головой и двигал руками. Движения его сложно было назвать ловкими, но для работы в токсичной среде, где человеку небезопасно, подойдет, решили создатели.

После этого президента пытались удивить «умным браслетом», который отслеживает физическое и эмоциональное состояние персонала. Но делает это почему-то в течение получаса. «К этому времени как раз заснешь», — отозвался Путин. Но, разобравшись с еще одной функцией, воскликнул: «Так они еще и калории показывают? Безобразие! Выбросить их надо! Так же жить будет невозможно!». Чтобы исправить неловкое впечатление, он все же заметил, что над разработками «можно похихикать немножко», но без них жизнь превратится в болото.

Тем временем к журналистам, как бы между делом, вышел исполняющий обязанности губернатора Новгородской области (а также бывший глава АСИ) Андрей Никитин. Охотно отвечая на множество вопросов, он ни в какую не захотел признать себя технократом («Это тот, кто бездумно применяет модели и схемы, а я стараюсь исходить из реалий»), но много и с готовностью нахваливал новгородских предпринимателей. Их напор президент испытал в апреле, когда перед ним развернули карту области и указывали пальцем: «Вот Боровичи, вот две дороги — на Питер и на Новгород, других способов вывозить продукцию нет. С покрытием очень плохо, помогите починить!» «Какую из двух?» — уточнил тогда Путин. И получил решительный ответ: «Да обе!»

«А вы знаете, сколько этот предприниматель вкладывает в развитие города? И я ему дорогу построю!» — заверил, вспомнив ту историю, Никитин. Он почти с упоением говорил, как напористы и инициативны бизнесмены в его области. Заодно, конечно, и собственный энтузиазм показал.

Через полчаса напор демонстрировали и представители социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), собравшиеся в Петрозаводске, чтобы подключить к своим инициативам президента страны. «Чтобы решить что-то, нужна политическая воля, а ее нет! Вы как будто самый волевой в стране человек!» — объяснила суть почти любой проблемы одна из участниц встречи. Путин в шутку расправил плечи: «Хочется сразу выглядеть решительным». Но на самом деле призывал к осторожности и вдумчивости.

Больше всего его удивил директор интерактивной образовательной платформы «Учи.ру» Иван Коломоец, сумевший экспортировать свою разработку в Африку, спонтанно встретившись с президентом ЮАР. «Как так, он по улице гулял?» — не понял Путин. Оказалось, не гулял. Но российские ребята узнали, что за 800 долларов Джейкобу Зуме можно задать вопрос на своеобразной прямой линии. Заплатили, заинтересовали и продвинули разработку. «Молодцы, красавцы», — оценил их предприимчивость Путин.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, напротив, привел пример неповоротливости и инертности. Он пожаловался президенту на то, что сегодня по закону нельзя определить местоположение пропавшего человека по находящемуся у него мобильному телефону. А промедление в таких ситуациях смерти подобно. «Вы уверены, что нельзя по закону?» — удивился Путин. Но выступающий был полностью уверен в том, что говорил. «Есть пилотный проект, но пока он не работает», — сказал глава поискового отряда, отметив, что конкретно в эти минуты в Подмосковье не могут найти пропавшего человека с мобильным телефоном.

Врио главы Карелии, бывший главный судебный пристав России Артур Парфенчиков Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На вмешательство Путина рассчитывала и директор благотворительного фонда Константина Хабенского (занимается организацией помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга). Она просила снять ограничения доступа в реанимацию к детям, а Путин в ответ рекомендовал действовать аккуратно. Такой же подход он предпочел бы в вопросе реформирования системы психоневрологических интернатов. На замечание президента петербургской благотворительной организации «Перспектива», что исправить ситуацию можно только решительными действиями, он напомнил: «В 90-е годы это называлось шоковой терапией, тогда говорили, что нужно все рубануть». Такие действия чреваты тяжелыми последствиями, и их нужно избежать, указал он.

В завершение программы президент провел отдельную встречу с исполняющим обязанности главы Карелии Артуром Парфенчиковым. И по уже сложившейся традиции передал ему зеленую папочку с жалобами жителей региона, поступившими на прямую линию в июне. Среди основных проблем Путин выделил ветхое жилье, доступность медпомощи, задержки заработной платы и вырубку лесов, очертив таким образом круг первоочередных задач для нового главы республики.