Выстрел в девятку

Первая еврокубковая неделя получилась для всех трех российских клубов успешной. ЦСКА и «Зенит» в стартовых матчах практически решили вопрос о выходе в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, а «Краснодар» проявил характер и одержал волевую победу на последних минутах, которая наверняка поможет быкам выйти в следующий раунд отбора второго по значимости европейского клубного турнира. «Лента.ру» подробнее о ярких моментах этих встреч.

Падение рекорда

К выездному матчу ЦСКА против греческого АЕК было приковано внимание не только армейских болельщиков, но и персональных «хейтеров» голкипера красно-синих Игоря Акинфеева. Вот уже несколько лет пользователи сети потешаются над «вечным рекордом» россиянина, который до матча с греками с 2006 года не мог сохранить ворота в неприкосновенности в матчах Лиги чемпионов. Примечательно, что сильнее всех над армейцем подтрунивали главные враги ЦСКА — спартаковские болельщики, коим оппоненты напоминали о другой не менее запоминающейся серии, которая длилась 16 лет. Что до Акинфеева, то за 11 лет ведомый им ЦСКА сыграл 43 матча в Лиге чемпионов, и всякий раз голкиперу не удавалось уйти с поля «сухим».

Поговаривают, что страшное проклятие обрушилось на Акинфеева за фантастический 0:0 на «Хайбери» 1-го ноября 2006 года. Если кто забыл, то в том матче «Арсенал» запорол с две дюжины моментов, умудряясь не забивать даже с нескольких метров. Та встреча навсегда останется в истории футбола как пиршество расточительности.

44-й отметки в печальном рекорде Акинфеева не суждено было случится, но заслуга вратаря в этом минимальна. «Вину» за падение уникального достижения между собой могут разделить защитники ЦСКА и атакующие игроки АЕК. Первые грамотно сыграли в обороне, не подпуская соперника к воротам, а вторые действовали в атаке довольно беззубо и прямолинейно. Практически все перспективные вылазки греков на половину поля соперника заканчивались безадресными подачами в штрафную, неакцентированными и неточными ударами с 30 метров или передачами чужому.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

Армейцы же, проведя не самый удачный первый тайм, сумели «забить в раздевалку» с углового: отличился залечивший все травмы Алан Дзагоев. Во втором тайме преимущество москвичей стало подавляющим, что вылилось в еще один гол — и снова после подачи с угла поля. На этот раз точный удар на свой счет записал Понтус Вернблум. В дальнейшем футболисты ЦСКА имели еще несколько хороших моментов, чтобы завершить вечер разгромом, однако счет на табло остался прежним. В любом случае, 2:0 на чужом поле — отличная заявка на выход в раунд плей-офф квалификации.

Плоды трудов Галицкого

О бизнесмене Сергее Галицком, принесшем в российский футбол много хорошего, сказано и написано немало. Практически сразу же после основания им «Краснодара» в городе была открыта одноименная детская академия. В создание уникальной суперсовременной спортивной базы для юных воспитанников Галицкий вложил около 60 миллионов долларов, и уже сейчас эти инвестиции начали оправдывать себя.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против датского «Лонгбю» за «Краснодар» сыграли сразу три воспитанника академии «быков»: успевший понюхать пороха в прошлом сезоне 21-летний Илья Жигулев, а также дебютировавшие в команде этим летом 18-летний Иван Игнатьев и 17-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Последний в итоге стал главным героем встречи.

Бронзовый призер чемпионата Дании «Лонгбю», несмотря на выездной статус матча, играл довольно агрессивно и к середине второго тайма создал немало моментов у ворот «горожан». Именно поэтому гол форварда датчан Йеппе Кьера на 64-й минуте выглядел логичным. Это событие серьезно взбодрило хозяев, и уже через три минуты шведский нападающий «Краснодара» Виктор Классон удачно сыграл на добивании, восстановив равенство в счете. Развязка наступила на третьей добавленной минуте, когда вышедший на замену Сулейманов нанес неотразимый удар с линии штрафной по отскочившему от защитника «Лонгбю» мячу, принеся «Краснодару» важнейшую победу.

Пробуждение силы

Александр Кокорин — пожалуй, самый критикуемый футболист России в последнее время. Обладающий бесспорным талантом игрок несвоевременными походами по дорогим ресторанам, отправкой «месседжей» главному тренеру сборной и демонстрацией роскошной жизни в соцсетях добавил работы представителям СМИ и заставил ненавидеть себя сограждан победнее. При этом на футбольном поле спортсмен в прошлом сезоне не блистал, из-за чего даже лишился места в национальной команде.

Пришедшему в «Зенит» на пост главного тренера Роберто Манчини, похоже, удалось найти подход к талантливому нападающему. Кокорин отметился голом в первом туре чемпионата России со «СКА-Энергией» (2:0), провел качественный матч во втором туре против «Рубина» (2:1), отдав голевую передачу на Себастьяна Дриусси, а в третьей встрече кряду в рамках квалификации Лиги Европы против израильского клуба «Бней Иегуда» на последних минутах установил окончательный счет — 2:0. Автором первого гола сине-бело-голубых в выездной игре стал Доменико Кришито.

«Существует ли еще интрига в противостоянии? Если я скажу да — вы будете смеяться надо мной ближайшую неделю. Понятно, что мы приедем в Санкт-Петербург не отбывать номер, а попытаемся достойно отыграть», — в таких пессимистичных красках оценил итог игры главный тренер израильтян Йосси Абукасис.

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Победы ЦСКА, «Краснодара» и «Зенита» добавили России очков в таблице коэффициентов УЕФА, нашей стране удалось закрепиться на шестом месте в таблице. Отставание от пятой позиции, где находится Франция, довольно велико. Маловероятно, что его удастся отыграть за один сезон. Немного шансов обогнать нас и у идущей седьмой Португалии. Это значит, что в ближайшие пару сезонов Россия сможет делегировать в Лигу чемпионов три клуба.