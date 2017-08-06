«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»

В середине июня на YouTube-канале Satyr появилась пародия на шоу главного редактора портала Sports.ru Юрия Дудя «вДудь». За месяц видео набрало более миллиона просмотров и получило множество положительных отзывов, как от пользователей видеохостинга, так и от самого Дудя. Канал набирает популярность, ролики стабильно попадают в топы сервиса. Один из создателей и ведущий Satyr Илья Шабельников рассказал «Ленте.ру» об эре освоения YouTube, актерском мастерстве и искусстве профессиональной пародии.

Театр

«Данное видео носит исключительно пародийный характер и не несет в себе цели кого-либо оскорбить. Все персонажи вымышлены, а все совпадения случайны», — первое, что бросается в глаза при просмотре роликов на канале Satyr.

Второе — харизматичный ведущий, который мастерски копирует мимику пародируемого персонажа, имитируя артикуляцию и голос. «Чел, у тебя просто дар. Делай еще», «Голос очень похож, копия»﻿, «Лучше, чем 90 процентов современных российских актеров»﻿ — стандартные комментарии под роликами канала.

Это неудивительно. Шабельников профессионально занимается актерским ремеслом с 2008 года. «После окончания театрального училища я пять лет играл в малюсеньком молодежном театре, — рассказывает пародист. — И уже почти два года работаю в новосибирском государственном академическом театре "Красный факел"».

Правда, в отличие от многих коллег по цеху, он не считал театр чем-то священным, а работу там — делом всей жизни. «Актерская профессия? Да, безусловно! Но не все упирается в театр», — говорит актер.

За полтора месяца аудитория Satyr выросла до 93 тысяч человек. Видео Шабельникова стабильно набирают более 300 тысяч просмотров и порой перешагивают отметку в полмиллиона. Каждый выпуск — своеобразная пародия на ту или иную медийную личность, высмеивающая основные черты ее характера и поведения. Под прицел ехидных театралов уже успели попасть такие топовые блогеры, как Сергей Дружко, Николай Соболев, Юрий Хованский и даже онлайн-проект Versus Battle.

«Героев для пародий я выбираю не только исходя из личных симпатий. В первую очередь, человек должен дать некий повод затроллить, выстегнуть и постебаться. Например, у Николая Соболева такой повод есть, а у кого-то, конечно, найти его сложней. Сейчас мы делаем ролик про Wylsacom — он мне кажется интересным чуваком, но очевидной возможности постебаться тут нет. Как раз ищем. А вообще, хочу сделать ролик про пранкера Вальнова. Он очень колоритный, однако, мне кажется, не все поймут».

Шабельников отмечает, что всегда предпочитал играть только характерные роли. «Я не берусь за типажи героев, которые ведут за собой людей. Мне ближе антагонисты и придурковатые мужики. Один режиссер, готовивший меня для поступления в училище, сказал мне: "Ты, Шабельников, будешь играть либо мудаков, либо придурков"», — смеется актер, судя по всему, намекая на некоторых персонажей своих роликов.

Эра освоения YouTube

Как и многие пользователи Рунета, Шабельников начал знакомство с YouTube со смешных роликов, которыми его личку заваливали друзья во «ВКонтакте». Уже после молодой человек узнал о существовании «каких-то там каналов, на которые можно подписаться, и где какие-то люди что-то рассказывают». «Мне всегда импонировали ребята из "Клик-клака" и комик Даня Поперечный. Однако сейчас мне приходится смотреть и то, к чему бы я никогда в жизни не притронулся», — отмечает актер.

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Наблюдая за успехом таких проектов, как Druzhko Show, «вДудь» и Big Russian Boss Show, будущий ютубер осознал —телевизионные форматы завоевывают YouTube, а блогеры, записывающие челленджи с газировкой и чипсами, постепенно отходят на второй план.

Поэтому вполне понятно, что именно пародия на шоу «вДудь» стала прорывной в карьере блогера. Ролик заметил сам Юрий Дудь, который оценил старания Satyr и рассказал об актерском объединении своей миллионной аудитории.

«Честно говоря, у меня была надежда, что когда-нибудь кто-то из них заметит нас и увидит: все сделано на совесть. Так и вышло с Дудем. Но я не думал, что это будет настолько масштабно. Он запостил нас во "ВКонтакете", Twitter и в Instagram ссылку на сутки повесил. Нас даже назвали новым проектом Дудя, обвиняли в том, что мы заплатили ему за рекламу. А он мне на сообщение с благодарностью не ответил», — добавляет актер.

«Я актер!»

Шабельников объясняет, что слово «пародия» в названии роликов добавлено специально для массовой аудитории. «В понимании многих людей пародия — это когда человек выходит на сцену и начинает разговаривать голосами Ельцина и Жириновского. А то, что мы делаем, называется "актерское наблюдение"», — авторитетно заявляет актер.

Он поясняет, что наблюдение за людьми — стандартная дисциплина в театральном институте, которой обучают совершенно технически: «Это когда ты долго наблюдаешь за человеком, его повадками, речевыми характеристиками, дефектами, жестами рук и головы. Все это нужно повторять как обезьянка».

«Этого жанра как раз и нет на YouTube. Мне всегда казалось, что, по большому счету, тут также нет ни одного настоящего актера. И я говорю не об отсутствии таланта, а о банальном профессионализме, знании законов актерской, режиссерской, сценарной и комедийной техник», — говорит Шабельников, подчеркивая, что пародии, которые он встречал на YouTube, были сделаны на любительском уровне и не вызвали у него никакого восторга.

«А если к театральному наблюдению добавить элемент стеба? Такого черного стеба, с высмеиванием повадок и характера человека? Сейчас появилось множество так называемых публичных героев. Каждого из них можно спародировать. Я умею это делать. Я сделал это. Кому-то зашло. Делаем дальше», — объясняет он.

Деньги, реклама, два выбора

На создание каждого ролика уходит примерно неделя: три дня на сценарий, два — на съемку и день на монтаж. Сейчас в команде Satyr трудятся четыре человека, но ютуберы постоянно привлекают друзей, коллег, знакомых артистов и даже подписчиков, которые играли массовку в пародии на Versus Battle. «Роли первого, второго и третьего планов достаются только профессиональным артистам Новосибирска», — подчеркивает ютубер.

После пародии на Versus многие зрители обвинили Satyr в продажности: якобы артисты не обыграли обилие интегрированной в рэп-проект рекламы, а сами продвинули пару брендов. Однако, по иронии судьбы, бренды обратили на него внимание лишь после выхода ролика.

«Раньше нам приходили предложение в стиле "прорекламируй мой канал за две тысячи рублей". Нам это не интересно — у нас серьезный подход, мы много денег вкладываем. Иногда затраты на один ролик превышают 50 тысяч рублей», — посетовал актер.

Интересно, что после успеха пародии на «вДудь» с актерским объединением связался популярный блогер Макс Брандт и предложил сотрудничество. «Он мне написал в личку, мы пообщались. Затем мы созвонились в скайпе, где он озвучил свои условия. Мы согласились и пока ни разу не пожалели. Будем стараться и дальше — нам необходимы деньги на создание контента. В плюс мы пока вообще не выходим, хорошо хоть не в минус», — отмечает Шабельников.

И добавляет, что далеко не все рекламные предложения приходятся им по вкусу: «Нам действительно сложно, мы хотим, чтобы наши интеграции были похожи на рекламы в роликах героев наших пародий, чтобы было одновременно и стебно, и смешно, чтобы у зрителя не было отторжения от рекламы».

При этом уже через месяц актеру придется серьезно задуматься о будущем, ведь он пришел на YouTube во время небольшого перерыва в «Красном факеле». «Вот сейчас лето — закрытие сезона. Но в сентябре уже открытие. И я понимаю, что начнется театр, и мне придется сделать непростой выбор», — подытоживает он.