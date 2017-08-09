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Харе Гитлер!

Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме

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Фото: Keystone / Getty Images

Отставные британские военные Фрэнсис Йейтс-Браун и Джон Фуллер после своей службы в Индии увлеклись йогой. Они считали ее не только личной духовной практикой, но и способом возродить британскую нацию. Приверженцы евгеники и антисемиты, они органично влились в фашистское движение. Об их жизни в своей статье, опубликованной в журнале Journal of British Studies, рассказывает историк Кейт Айми (Kate Imy).

Накануне Второй мировой войны бывший офицер Британской Индийской армии Фрэнсис Йейтс-Браун много писал о трех своих личных героях: Махатме Ганди, Томасе Эдварде Лоуренсе и Адольфе Гитлере. Он подчеркивал, что все они «были аскетами» и это придавало им «магнетизм и властность». Такие качества, по мнению Йейтса-Брауна, были присущи йогам. В 1930-е годы он разъезжал с лекциями на эту тему, а также публиковал статьи о том, как занимался йогой, в особенности когда служил в Индии.

Другой британский военный, генерал-майор Джон Фуллер, «нешаблонный солдат» (как он сам характеризовал себя), написал книгу о йоге после службы в этой далекой стране. Йейтс-Браун превозносил Ганди и Гитлера, а Фуллер называл диктаторов «кузнецами новой мужественности». К началу 1930-х годов оба они погрузились с головой в йогу и британский фашизм, считая силу и дисциплину в вопросах физической культуры моделью для возрождения тела нации. Точно так же, как в йоге, от ученика требовалась преданность учителю, они полагали, что нации должны следовать курсу, заданному конкретным «великим человеком».

Оккультизм и мужественность

В Индии и у Фуллера, и у Йейтса-Брауна обнаружились проблемы со здоровьем, что повлияло на их интерес к физической культуре. Первый много болел и жаловался на это в своей личной переписке, второй боялся оказаться «ненужным» и слабаком.

Подобных им людей на службе британской короны было немало. Те, кого по воле государства заносило в Индию, из-за непривычного климата часто страдали от болезней. Они были слабы как морально, так и физически. Нередко британские солдаты отказывались принимать участие в спортивных играх с местными, зная, что победа достанется индийцам, многие из которых занимались йогой и поддерживали себя в отличной форме.

Глядя на них, Йейтс-Браун и Фуллер уверились в том, что йога способна вернуть британцам силу и мужественность. Йетс-Браун писал, что йога «укрепляет нервы и помогает обрести духовный мир здесь, на Земле», позволяя отстраниться от мира, полного «невротиков и моральных деградантов, которых порождает современный ускорившийся ритм жизни». Фуллер соглашался с этим, подчеркивая, что йога представляет собой систему самоконтроля над телом, инстинктами и, наконец, над разумом и душой. Йога, по его словам, помогла ему почувствовать себя настоящим мужчиной.

Интересно, что, несмотря на тесную связь с индийской культурой, генерал-майор заинтересовался йогическими практиками через оккультизм. Заболев брюшным тифом в 1905 году, он так увлекся стихами оккультиста и мага Алистера Кроули, что вскоре вступил с ним в переписку. В одном из писем оккультисту британский военный выразил опасение, что тот не захочет обсуждать с ним йогу. Кроули ответил: «Я считаю, что вы — один из немногих, с кем есть смысл говорить об этом».

В 1906 году Фуллер приехал в Англию в отпуск и лично познакомился с оккультистом. Книга Фуллера «Звезда Запада» сыграла важную роль в распространении учения Кроули. Фуллер называл Кроули «идеальным предводителем» и признавал «превосходство его гения». При этом ему не нравились некоторые феминные словесные обороты, которые использовал оккультист. Он считал странным выражение «мое чрево беременно безумными лунами и солнцами», утверждая, что «нельзя наделять столь мужественного мастера таким женским органом». Однако оговаривался, что этот образ можно применять к мозгу Кроули, ибо тот «беременен» идеями.

Дружба между ними, однако, продолжалась недолго. В 1910 году Фуллер и Кроули перестали общаться. Оккультист столкнулся с неприятием его спорных духовных экспериментов (которые включали в себя однополый секс) в обществе и дискредитацией его личности. Военный успел обзавестись собственной армией поклонников и чувствовал, что неспособность — или нежелание — оккультиста оградить себя от скандалов может повредить и его репутации. Хотя ранее Фуллер живо интересовался сексуальными практиками Кроули и считал необходимым низвержение традиционной морали.

Покачивая бедрами

Йейтса-Брауна же совершенно не смущало преодоление грани между феминным и мужественным в дискуссиях о йоге вплоть до 1930-х годов — хотя в это время в Европе гомосексуализм и все, что связано с нетрадиционной сексуальностью, яростно осуждалось. Признавая йогов «мужественными», Йейтс-Браун писал об их «женственных полных бедрах». Он говорил, что йог представляет собой «слияние полов, среднего человека, не совсем мужчину и не совсем женщину». Эту гендерную неопределенность англичанин проецировал и на себя, иногда представляя свою женскую инкарнацию во время йогических практик и переодеваясь в женскую одежду на потеху другим военным.

После Индии и злоключений, которые преследовали его там, Йейтс-Браун не смог найти свое место в жизни, как в профессиональной, так и в личной. В 1923 году он поспешно женился, что свойственно мужчинам нетрадиционной половой ориентации. Работал в консервативной газете Spectator, жил в городе Рай и общался с публикой из Ромни-Марш, центра гомосексуальной литературной культуры.

Начал собственную литературную карьеру, описывая свои духовные практики. Своим учителем он выбрал некоего Бернарда по прозвищу «Большой Оом». В отличие от Фуллера, которого отвратили от Кроули гомосексуальные эксперименты оккультиста, Йейтс-Браун знал о спорной сексуальной репутации своего духовника. Впрочем, Бернард славился своим мастерством совращения женщин, а не мужчин. В закрытом клубе, который тот содержал, Йейтс-Браун обрел место для общения с представителями элит, иногда читал там популярные лекции о йоге и войне.

Женственность, а также приверженность идеям феминизма делали Йейтса-Брауна уникальной фигурой в фашистском движении. Известные издания восхваляли Гитлера за то, что он «оторвал женщину от станка и возвратил в дом, вернув мужчине его социальные и экономические позиции»; этих же идей придерживался Фуллер. Но Йейтс-Браун считал, что гендерная неопределенность является частью концепции «мужественности». Так, он писал, что Гитлер обладает «женской интуицией», дополняемой «холодным разумом и сильной волей».

Высшая раса

В начале XX века термин «арийский» в основном применялся по отношению к индийской культуре и верованиям. В то же время многие теософы-ориенталисты присваивали ему значение превосходства одних людей над другими. Скажем, Елена Блаватская писала об «арийских кастах» в Индии — в которые якобы входили сверхлюди. Теософ Анни Безант говорила о духовных иерархиях, состоящих из «рас», и «арийская раса» была наивысшей.

Если Безант рассуждала о «духовной иерархии», то Йейтс-Браун определенно имел в виду биологический расизм. В одной из своих неопубликованных тетрадей он упоминал «веды и писания нашей собственной белой арийской расы» и то, что для «получения чистой энергии необходима чистая белая или арийская кровь». Йейтс-Браун описывал своих индийских гуру как «высоких блондинов».

Увлечение оздоровлением британской нации через йогу прекрасно сочеталось у него с идеями о том, как страна должна развиваться в межвоенный период. В своих работах он часто возвращался к индийскому опыту, утверждая, что брахманы «сохранили свою расу» благодаря социальной эксклюзивности и контролируемым половым контактам. «Для мира лучше, если сильные расы будут процветать», — утверждал он. И выражал надежду, что Британия не станет «загрязнять свою кровь чужой», призывал к ее «очищению», чтобы «евреи не правили миром».

Фуллер в своей книге «Зубы дракона» уверял, что британскую кровь портит демократия, позволяющая бедным, больным и безумным размножаться. Он поддерживал «сегрегацию, стерилизацию и усыпление» таких «дегенератов».

Друзья Гитлера

Активное участие в британском фашистском движении предоставило Фуллеру и Йейтсу-Брауну возможность проявить свою «мужественность» в политике, учитывая, что оба были неудачниками как в профессиональной, так и в личной жизни. Йейтс-Браун присоединился к движению в 1926 году и написал множество статей, восхваляющих Гитлера.

Фуллер сыграл ведущую роль в развитии британского фашизма. В 1935 году он опубликовал в журнале Fascist Quarterly известную антисемитскую статью под названием «Раковая опухоль Европы». По его словам, евреи правили миром в течение последней тысячи лет и создали «заговор на основе расовых интересов».

Пытаясь откреститься от Кроули и оккультизма, Фуллер объявлял представителей этого народа врагами христианства, желающими уничтожить цивилизацию магией и мистицизмом. Он говорил, что евреи старались внедрить аморальный образ жизни в обществе с помощью психоанализа и авангардного искусства.

В 1939 году его пригласили на 50-летие Адольфа Гитлера. Публично объявив себя британским фашистом в письме редактору журнала Times, он получил множество положительных отзывов от поклонников. После начала войны Великобритании с Германией, и Фуллер, и Йейтс-Браун были завсегдатаями на собраниях сочувствующих нацистам активистов и антисемитов, призывавших прекратить военные действия.

Михаил Карпов

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