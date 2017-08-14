Ценности
 
Последние новости
Мэр Шарлотсвилля возложил на Трампа вину за беспорядки в городе
«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании
Автобус с туристами врезался в мост в Риме
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о злости соперниц из-за ее побед
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Популярные новости
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Прыгунья в высоту Ласицкене рассказала о злости соперниц из-за ее побед
Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Немецкие СМИ сообщили о тайной отправке вооружений из Ирана в Россию
Автобус с туристами врезался в мост в Риме

Спиннер под капотом

К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль

Перейти в «Мою Ленту»
GM Firebird III
GM Firebird III
Фото: Bettmann / Getty Images

Установить на автомобиль газотурбинный двигатель пытались — с переменным успехом — почти четверть века. Увы, несмотря на компактность и мощность агрегата, автопроизводители в конце концов отказались от затеи — последняя большая программа разработки легковых авто с ГТД была свернута компанией Chrysler ровно 40 лет назад. Однако в этом столетии газовые турбины могут вернуться на автомобили — хотя и в неожиданной комбинации.

Крутится, ревет

Как ни странно, турбина была едва ли не первым двигателем, изобретенным человечеством, — эолипил греческого механика Герона Александрийского был создан еще в 50 году нашей эры. Впрочем, чтобы занятная игрушка превратилась в пламенный мотор, потребовались почти два тысячелетия.

Конец XIX века ознаменовался бурным развитием транспортной индустрии и, как следствие, поисками новых, более эффективных, чем паровая машина, способов приводить в движение корабли, «безлошадные экипажи» и (в самых смелых мечтаниях того времени) летательные аппараты. В 1890-е швед Густав Лаваль и британец Чарлз Парсонс создали первые пригодные к практическому применению паровые турбины, а в 1903 году норвежец Эгидиус Эллинг сумел воплотить в металле и газотурбинный движок мощностью 11 лошадиных сил (немало для той поры).

Несмотря на относительную простоту конструкции и большую компактность по сравнению с поршневыми моторами, развитие газотурбинных двигателей тормозило из-за отсутствия как необходимых термостойких материалов для лопаток, так и теоретической базы. С развитием технологий и прорывам в газо- и термодинамике к середине ХХ века промышленные газовые турбины, а также авиационные и судовые газотурбинные двигатели стали реальностью Тогда же возник и замысел оснастить ими автомобили.

Главным недостатком газотурбинного двигателя остается его низкий (по сравнению с ДВС) коэффициент полезного действия, но компактность и большая мощность, по мнению инженеров 1950-х, компенсировали его с лихвой. Первым газотурбинным легковым прототипом стал в 1950 году созданный главным инженером британской компании Rover Морисом Уилксом двухместный родстер JET1. Двигатель располагался за задними сиденьями и мог работать на бензине, керосине или дизельном топливе (еще одно преимущество ГТД) на испытаниях машина показала максимальную скорость в 140 километров в час, а после ряда усовершенствований в 1952 году достигла на трассе в Яббеке (Бельгия) результата в 240 километров в час.

Rover продолжил эксперименты с ГТД, собрав еще три прототипа дорожных автомобилей, а в начале 1960-х представил гоночную модель Rover-BRM, не без успеха участвовавшую в «24 часах Ле-Мана» в 1962-64 годах. Знаменитый гонщик Грэм Хилл так описывал свои впечатления от болида: «Ты сидишь в этой штуке, которую можно назвать автомобилем, но в следующую минуту она звучит так, словно у тебя за спиной "Боинг 707", который сейчас всосет тебя и слопает, как какой-то гигантский монстр».

В 1954 году свой концепт с ГТД показали итальянцы. Автомобиль, названный без лишних изысков Fiat Turbina, был оснащен 300-сильным ГТД, позволявшим футуристичному купе развивать скорость до 250 километров в час. Кстати, кузов машины обладал рекордно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,14 (у современного BMW i8, к примеру, этот показатель равен 0,26). Модель так и осталась прототипом — из-за очень большого расхода топлива (беда всех первых газотурбинных моторов) и проблем с охлаждением двигателя. Тогда же опытный рекордный болид с ГТД выкатили и французы: Renault Étoile Filante в 1956 году развил скорость 308,6 километров в час на соляном озере Бонневиль в США, установив рекорд для своего класса. Впрочем, дальнейшего развития проект также не получил.

Развлечения сверхдержав

Зато в конкурировавших в области технологий сверхдержавах за ГТД взялись основательно. Об использовании их в качестве силовых установок для бронетехники и скоростных военных кораблей (например, ракетных катеров) знают многие. Но фантазия инженеров на военном применении не остановилась

В Советском Союзе 1960-х легковые авто все еще были мало кому доступной роскошью, так что использование ГТД на «москвичах» и «волгах» осталось вне обсуждения. Зато успешно прошел испытания гоночный «Пионер-1» с двумя газотурбинными двигателями, поставивший несколько национальных рекордов скорости. Проводились и эксперименты по использованию турбин на коммерческих (точнее, как тогда они назывались в СССР, народнохозяйственных) автомобилях. Министерство обороны финансировало работы по созданию газотурбинного тяжелого грузовика. КрАЗ-Э260Е заметно выделялся внешне невероятным — почти в половину грузового отсека — капотом. Увы, автомобиль оказался крайне прожорливым, а коробка передач венгерского производства постоянно выходила из строя, так что проект был свернут. По тем же причинам неудачей окончилась и программа НАМИ по разработке газотурбинного автобуса на базе ЗИЛ-127.

Американцы также экспериментировали с газотурбинными грузовиками, но проект оказался экономически невыгодным: экономия на массе двигателя (турбина весом чуть более 100 килограммов против дизеля равной мощности весом в тонну) сводилась на нет необходимостью возить огромный запас топлива для прожорливого ГТД. Зато программы по разработке газотурбинных легковушек растянулись на два десятка лет.

Четыре прототипа корпорации General Motors под общим названием Firebird (не путать с одноименными «пони-карами» Pontiac, выпускавшимися с 1967 по 2002 год) до сих пор внушают трепет своим космическим дизайном — многие современники искренне принимали эти машины за аппараты на реактивной тяге. В реальности установленные в них ГТД, разумеется, вращали через понижающий редуктор обычные колеса. Однако другие инновации, использованные в машинах, опережали свое время на десятилетия.

К примеру, Firebird III (1958) был оборудован системой круиз-контроля, дистанционным открыванием дверей и системой управления при помощи джойстика, на манер авиационной. Авиационной была и система экстренного торможения — при помощи парашюта в кормовом отсеке. Впрочем, General Motors не планировал создания на базе «жар-птиц» серийных автомобилей, а вот конкуренты из Chrysler серьезно рассматривали такую возможность.

Более того, в 1962-64 годах компания действительно выпустила малой серией (50 экземпляров) газотурбинный Chrysler Turbine Car. Из почти 30 тысяч американских водителей, желавших принять участие в тестировании элегантного купе в кузове итальянской фирмы Ghia, было отобрано около двух сотен, равномерно распределенных по территории страны. Автомобили передавались во временное пользование; топливо оплачивали сами участники испытаний.

Отзывы по результатам были в целом благожелательными — большинству понравился даже характерный звук двигателя, напоминавший «свист» реактивного самолета (при этом уровень шума внутри салона оказался значительно ниже, чем у обычного автомобиля). Испытатели также отмечали комфортность автомобилей благодаря повышенной плавности хода. Однако расход топлива оказался, судя по всему, катастрофически высоким — представители Chrysler не разглашали данных и запретили делать это принимавшим в программе испытаний водителям, но неофициально признавали его кошмарным.

К тому же в качестве топлива рекомендовалось использовать керосин или, в крайнем случае, низкооктановый бензин — на самый распространенный этилированный был наложен запрет, так как он приводил к быстрой порче силового агрегата. Были и курьезы: один из автомобилей был отправлен в Мексику для презентации. Во время осмотра новинки президент страны Адольфо Лопес Матеос поинтересовался, сможет ли она работать на текиле. После краткой консультации по телефону с инженерами в Детройте авто заправили национальным напитком и успешно прокатили Матеоса, к полному восторгу публики и прессы.

Окончательный же удар нанесли, как это всегда бывает, бухгалтеры — цена машины при серийном производстве составила бы около 50 тысяч тогдашних долларов (386 тысяч сегодняшних). За такие деньги покупателей нашлось бы крайне мало, так что, хотя фирма продолжила экспериментировать с ГТД, в 1977 году программа была окончательно свернута.

Наперегонки со временем

Зато на гоночных трассах газотурбинные двигатели нашли применение — по крайней мере, пока мода на них не сошла на нет к середине 1980-х. Тут можно вспомнить такие машины, как STP-Paxton Turbocar и созданный на его основе Lotus 56, использовавшие авиационный двигатель Pratt & Whitney Canada PT6.

Определенные признаки возобновившегося интереса к ГТД появились уже в нашем веке. Можно упомянуть и совершеннейшую экзотику вроде единственного, а также самого дорогого — 185 тысяч долларов — и самого мощного (385 лошадиных сил) в мире мотоцикла MTT Y2K Turbine Motorcycle. Благодаря газотурбинному двигателю Rolls-Royce M250 (такие же стоят, например, на вертолетах МВВ Во-105) впервые представленный в 2000 году байк разгоняется до скорости 365 километров в час.

Но более перспективным представляется использование ГТД в гибридных силовых установках. Например, в опытном Jaguar C-X75, показанном на Парижском автосалоне 2010 года, микротурбины служили дополнительными источниками энергии для подзарядки аккумуляторов при движении на дальние расстояния.

Для XXI столетия немаловажно и то, что ГТД выбрасывают в атмосферу гораздо меньше вредных веществ. А проблема с низкой эффектностью, возможно, также близка к разрешению — в 2011 году компания Mitsubishi продемонстрировала первый промышленный газотурбинный двигатель с КПД более 60 процентов.

Владислав Крылов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности
Россиянам предложили выложить более 3 миллионов за спецверсию Volkswagen Touareg
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Ценности
Ценности08:01 9 августа

Цени мой стиль

Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
16:3711 августа

Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев

13:5411 августа

Gucci предложил подкрутить ресницы инновационной спиралевидной щеточкой

06:0212 августа

Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами

Ценности00:0410 августа

«Раньше я мечтал кататься на Rolls-Royce, сейчас — на доске»

За что борется и в чем побеждает рэпер Тимати
13:5411 августа

Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»

11:3111 августа

Мануфактура Richard Mille посвятила часы олимпийским легкоатлетам

11:4611 августа

Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов

Ценности09:22 7 августа

«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»

Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин
13:1211 августа

Рэпер Оксимирон представил «совместный подгон» с Reebok

09:5311 августа

Марка adidas сделала одежду с сердцебиением спортсменов

15:3710 августа

Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Москвичей предупредили о грозе и граде в понедельник
Мужчина разбился насмерть при падении с автомобильной эстакады в Шереметьево
В России прокомментировали сообщения о тайной доставке вооружений из Ирана
Пьяный водитель проехал по встречке на МКАД
Проехавшего на МКАД по встречке водителя оштрафовали
Все материалы
Мир
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США
Автобус с туристами врезался в мост в Риме
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Прохожий побил зигующего американца в Дрездене
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Пранкер обещал доказать факт беседы с главой МВД Грузии о «кокаинщике» Саакашвили
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
МВД Грузии опровергло нецензурную беседу с пранкерами об экстрадиции Саакашвили
Ляшко в цветастых трусах призвал ценить жизнь и верить в себя
В оборонном бюджете Украины найдена «дыра» в 237 миллионов долларов
В сети высмеяли пост Украинских железных дорог об отсутствии кондиционеров
Все материалы
Финансы
Таки шекель
Иудеи и мусульмане ищут гешефт в криптовалютах
Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
В Германии удивились росту российской экономики вопреки санкциям
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Рейтинг неугоняемых машин в России возглавила Lada Vesta
У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Стало известно о роли российских ВКС при освобождении Эс-Сухне в Сирии
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
79-летний генерал сел за штурвал «Дугласа» на авиафестивале в Подмосковье
Шойгу посоветовал оппозиции самой бороться с боевиками в зонах деэскалации в САР
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Ребенок пострадал при обстреле полицейского из Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Бот впервые победил профессионального игрока в Dota 2
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
В МГУ назвали сроки наводнений в России
Раскрыто главное нововведение iPhone 8
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Неймар забил мяч в первом матче за ПСЖ
Лукашевич одержал победу на четвертом этапе Кубка России Mitjet
Избежавший удаления вратарь «Зенита» открыто признал судейскую ошибку
Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро чемпионата мира
«Зенит» разгромил «Ахмат» в РФПЛ
Скачут кони, топчут мясо
Два гола за две минуты, драка и поток туалетной бумаги — ЦСКА обыграл «Спартак»
Все материалы
Культура
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Том Круз получил травму на съемках «Миссия: невыполнима 6»
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Артиста Виктора Смирнова похоронят на Серафимовском кладбище
Пожигайло нашел у «Матильды» все шансы на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Источник рассказал об увольнении команды «Пусть говорят» с Первого канала
Основатель Microsoft завел страничку в Instagram
Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире
В сети Жириновского на надувном матрасе сравнили с китом
Все материалы
Ценности
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Первый катер Aston Martin отправился к владельцу в Майами
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
Троих россиян задержали в Испании по подозрению в убийстве итальянца
Российская туристка впала в кому в Турции
Итальянский турист на глазах у дочерей до смерти избил менеджера отеля в Египте
Ростуризм рассказал о способах вернуть деньги за путевки в Турцию
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Королева Великобритании устроила вечеринку в стиле ABBA
Индийский охотник застрелил раздавившего 15 человек слона
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Volkswagen построил двухэтажный дом на колесах
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы