Россиянам предложили выложить более 3 миллионов за спецверсию Volkswagen Touareg

Немецкая марка Volkswagen представила Touareg в новом исполнении Wolfsburg Edition. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Машина предлагается в двух версиях: с бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил или с дизельными моторами (204 и 245 лошадиных сил).

Машина оборудована новыми 19-дюймовыми колесными дисками Moab серебристо-черного цвета, бампером в дизайне Chrome&Style, зеркалами, окрашенными в черный цвет, затемненными задними LED-фонарями, а также тонированными задними и боковыми стеклами.

Фото: пресс-служба Volkswagen 1 /2

Интерьер автомобиля выполнен в черно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium. В салоне установлены сиденья с вентиляцией спереди и подогревом на первом и втором ряду.

Цены на новую версию Touareg начинаются от 3,2 миллиона рублей.