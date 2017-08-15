На пределе возможного

Уже полтора года пилоты команды Scuderia Toro Rosso, признанные профессионалы автогонок «Формулы-1», узнают время по стальным хронографам и умным часам из лимитированной серии бренда Edifice. Гоночную философию и философию японского производителя часов объединяет девиз «Скорость и интеллект».

Сотрудничество гонщиков «команды Красного Быка», среди которых — Даниил Квят, Карлос Сайнс и новая звезда — индонезиец Шон Гелаэль — началось в январе 2016 года. «Я горжусь тем, что мы выпускаем часы, символизирующие наше официальное партнерство с молодой и многообещающей командой Scuderia Toro Rosso», — отметил тогда Сигэнори Ито, старший руководящий директор и старший генеральный директор отдела глобального маркетинга компании Casio Computer Co., Ltd., в которую входит бренд Edifice. В свою очередь Франц Тост, глава команды Scuderia Toro Rosso, заявил, что приветствует выход «совместной модели часов, созданной в духе инновационного, динамичного бренда Edifice».

Гонщики Scuderia Toro Rosso Карлос Сайнс и Даниил Квят Фото: пресс-служба Edifice 1 /2

Первой моделью в лимитированной совместной линии стали кварцевые хронографы Scuderia Toro Rosso EFR-554TR в стальном корпусе диаметром около 50 миллиметров и на стальном браслете из литых звеньев. Внимание поклонников команды сразу привлекает ее крупный логотип на циферблате: он позволяет всем, принадлежащим к фанатскому братству «Красного Быка», легко узнавать друг друга.

Вообще весь дизайн циферблата выдержан в стиле Scuderia Toro Rosso: алые и золотистые элементы на ярко-синем фоне. Часовые метки также покрыты розовым золотом. На безель нанесено золотистое IP-покрытие и синее напыление с перламутровым отливом. Этим оформлением хронограф напоминает другую линию Edifice, посвященную Red Bull Racing. Ярко-алая стрелка, напоминающая стрелку спидометра гоночного болида, отсчитывает секунды, на счетчики приборов в кабине болида похожи и счетчики хронографа с ярко-синими шкалами. О связи с «Формулой-1» напоминают и очертания болида на упаковке часов: в ней, кроме собственно хронографа, обладатель часов найдет подставку для их хранения и памятную карту.

Часы EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition Фото: пресс-служба Edifice 1 /4

В последние пару лет умные часы, способные соединяться со смартфоном и корректировать показания времени, стали настоящим трендом. Разумеется, Edifice не остались в стороне от этой глобальной тенденции: например, новый хронограф марки — модель EQB-501XDB — четырежды в день подключается к смартфону для корректировки времени с максимальной точностью. Не остались без своих особых смарт-часов и поклонники «Красного Быка»: они получили модель EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition.

Часы в стальном вороненом корпусе диаметром 52 миллиметра на текстильном ремне с кожаной подкладкой весят всего 103 грамма, но их электронная «начинка» впечатляет. Они легко выходят на связь с устройствами под управлением операционной системы iOs и Android с помощью технологии Bluetooth Smart. Другая технология Bluetooth — Bluetooth Dual Time Display позволяет отправлять данные одним нажатием кнопки, что существенно экономит энергию. Ею механизм питает аккумуляторная панель, подзаряжающаяся от световой энергии (как естественного, так и искусственного освещения). Ночью и в темном помещении люминисцентное покрытие циферблата, отдавая накопленную энергию, позволяет легко считывать данные.

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Часы располагают функцией мирового времени в основных городах и регионах мира. Оно также корректируется подключением к смартфону. Кроме того, EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition предлагает функции, разработанные специально для гонщиков и полностью отвечающие общему для них и бренда Edifice девизу «Скорость и интеллект». Например, секундомер и тахиметр позволяют с точностью до секунды отмерять отрезки времени длительностью до 24 часов, фиксировать время прохождения всей дистанции и части дистанции (например, круга на треке), отмечать лучшее времени прохождения дистанции. Полезна для автогонщика и возможность расчета средней скорости на пройденном маршруте. Все данные можно записать и затем просматривать на смартфоне, разрабатывая стратегию для следующих состязаний.

Умные часы от Edifice упрощают и повседневную жизнь своих владельцев, предлагая им функцию поиска смартфона: при нажатии кнопки на часах смартфон «отвечает» им звуковым сигналом. Также EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition работают «секретарем», сообщая о поступлении электронной почты символической иконкой на дисплее на циферблате. А отправляясь на очередной этап в «Формулы-1» в Монако или Сочи, обладатель часов может одним нажатием кнопки переключить их в авиарежим.

