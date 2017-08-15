Ценности
 
Последние новости
ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму
На Паулса пожаловались из-за выступления на русском языке в Латвии
Активистов из Славянска возмутил отказ молодых людей встать под гимн Украины
Болельщик сделал предложение возлюбленной в раздевалке лондонского «Арсенала»
Найден новый способ борьбы с облысением
СМИ узнали об объявленной неизвестными охоте на руководство СБУ
В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов
Популярные новости
Познер назвал провальным интервью с «беспомощным» Шнуровым
ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ
В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов
Главу Кубани попросили разобраться с задержанием танцоров лезгинки
НАСА показало снимок разорванной галактики
Крым обошел Анталью по числу зараженных человек
Регионы России вышли из экономической депрессии

На пределе возможного

Почему гонщики «Формулы-1» не обходятся без часов Edifice

Перейти в «Мою Ленту»
Хронограф Scuderia Toro Rosso EFR-554TR
Хронограф Scuderia Toro Rosso EFR-554TR
Фото: пресс-служба Edifice

Уже полтора года пилоты команды Scuderia Toro Rosso, признанные профессионалы автогонок «Формулы-1», узнают время по стальным хронографам и умным часам из лимитированной серии бренда Edifice. Гоночную философию и философию японского производителя часов объединяет девиз «Скорость и интеллект».

Сотрудничество гонщиков «команды Красного Быка», среди которых — Даниил Квят, Карлос Сайнс и новая звезда — индонезиец Шон Гелаэль — началось в январе 2016 года. «Я горжусь тем, что мы выпускаем часы, символизирующие наше официальное партнерство с молодой и многообещающей командой Scuderia Toro Rosso», — отметил тогда Сигэнори Ито, старший руководящий директор и старший генеральный директор отдела глобального маркетинга компании Casio Computer Co., Ltd., в которую входит бренд Edifice. В свою очередь Франц Тост, глава команды Scuderia Toro Rosso, заявил, что приветствует выход «совместной модели часов, созданной в духе инновационного, динамичного бренда Edifice».

Первой моделью в лимитированной совместной линии стали кварцевые хронографы Scuderia Toro Rosso EFR-554TR в стальном корпусе диаметром около 50 миллиметров и на стальном браслете из литых звеньев. Внимание поклонников команды сразу привлекает ее крупный логотип на циферблате: он позволяет всем, принадлежащим к фанатскому братству «Красного Быка», легко узнавать друг друга.

Вообще весь дизайн циферблата выдержан в стиле Scuderia Toro Rosso: алые и золотистые элементы на ярко-синем фоне. Часовые метки также покрыты розовым золотом. На безель нанесено золотистое IP-покрытие и синее напыление с перламутровым отливом. Этим оформлением хронограф напоминает другую линию Edifice, посвященную Red Bull Racing. Ярко-алая стрелка, напоминающая стрелку спидометра гоночного болида, отсчитывает секунды, на счетчики приборов в кабине болида похожи и счетчики хронографа с ярко-синими шкалами. О связи с «Формулой-1» напоминают и очертания болида на упаковке часов: в ней, кроме собственно хронографа, обладатель часов найдет подставку для их хранения и памятную карту.

В последние пару лет умные часы, способные соединяться со смартфоном и корректировать показания времени, стали настоящим трендом. Разумеется, Edifice не остались в стороне от этой глобальной тенденции: например, новый хронограф марки — модель EQB-501XDB — четырежды в день подключается к смартфону для корректировки времени с максимальной точностью. Не остались без своих особых смарт-часов и поклонники «Красного Быка»: они получили модель EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition.

Часы в стальном вороненом корпусе диаметром 52 миллиметра на текстильном ремне с кожаной подкладкой весят всего 103 грамма, но их электронная «начинка» впечатляет. Они легко выходят на связь с устройствами под управлением операционной системы iOs и Android с помощью технологии Bluetooth Smart. Другая технология Bluetooth — Bluetooth Dual Time Display позволяет отправлять данные одним нажатием кнопки, что существенно экономит энергию. Ею механизм питает аккумуляторная панель, подзаряжающаяся от световой энергии (как естественного, так и искусственного освещения). Ночью и в темном помещении люминисцентное покрытие циферблата, отдавая накопленную энергию, позволяет легко считывать данные.

Часы располагают функцией мирового времени в основных городах и регионах мира. Оно также корректируется подключением к смартфону. Кроме того, EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition предлагает функции, разработанные специально для гонщиков и полностью отвечающие общему для них и бренда Edifice девизу «Скорость и интеллект». Например, секундомер и тахиметр позволяют с точностью до секунды отмерять отрезки времени длительностью до 24 часов, фиксировать время прохождения всей дистанции и части дистанции (например, круга на треке), отмечать лучшее времени прохождения дистанции. Полезна для автогонщика и возможность расчета средней скорости на пройденном маршруте. Все данные можно записать и затем просматривать на смартфоне, разрабатывая стратегию для следующих состязаний.

Умные часы от Edifice упрощают и повседневную жизнь своих владельцев, предлагая им функцию поиска смартфона: при нажатии кнопки на часах смартфон «отвечает» им звуковым сигналом. Также EQB-501TRC Scuderia Toro Rosso Limited Edition работают «секретарем», сообщая о поступлении электронной почты символической иконкой на дисплее на циферблате. А отправляясь на очередной этап в «Формулы-1» в Монако или Сочи, обладатель часов может одним нажатием кнопки переключить их в авиарежим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Edifice представил часы с карбоновой отделкой для автолюбителей
Edifice предложил девушкам часы-унисекс
Casio пополнил коллекцию Edifice сверхточным хронографом
Ценности
Ценности00:04Сегодня

Кошка, Карл!

Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
04:59Сегодня

Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»

10:21Сегодня

Немцы предложили состоятельным россиянам с дорогими машинами опробовать Audi

11:14Сегодня

Дизайнер Раф Симонс предложил поддерживать штаны липкой лентой за 200 долларов

Ценности08:01 9 августа

Цени мой стиль

Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
15:5714 августа

Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина

17:5914 августа

Американский бренд Supreme матерно послал президента США

15:2614 августа

Elisabetta Franchi пустила модель в полосатом костюме гулять по Парижу 1940-х

Ценности00:0814 августа
GM Firebird III

Спиннер под капотом

К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
14:0614 августа

MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт

12:5214 августа

Шведы призвали к строгости в одежде

14:3414 августа

Американцы предложили совместить пляжный отдых с нанесением макияжа

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Спасательные работы на аварийном руднике в Якутии частично прекращены
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Бильярдную Лабытнангского суда переделают в совещательную комнату
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек
На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием
Все материалы
Мир
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и ненавидят геев
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Роухани пригрозил выйти из ядерной сделки в случае расширения санкций США
В МИД сравнили отношения Москвы и Тегерана с разменной монетой для западных СМИ
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Все материалы
Бывший СССР
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
СМИ узнали об объявленной неизвестными охоте на руководство СБУ
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Поезд Львов — Москва стал лидером по вывозу украинцев в Россию
Активистов из Славянска возмутил отказ молодых людей встать под гимн Украины
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность
В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты
Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Крупнейшее предприятие Приморья продадут для погашения долгов по зарплате
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Губернатор Подмосковья поздравил «Радио 1» с 85-летием
Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода
Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»
Мантуров рассказал о масштабах сокращений на «АвтоВАЗе»
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
ФСБ обнародовала видеозапись задержания украинского диверсанта в Крыму
В петербургском метро заявили о прекращении дела в отношении своего главы
Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154
Готовившими теракты в Москве оказались граждане Таджикистана
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Опубликовано секретное видео сборки iPhone 8
НАСА показало снимок разорванной галактики
Раскрыт финальный дизайн iPhone 8
Найден метод регулирования терпимости к беженцам и мигрантам
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Болельщик сделал предложение возлюбленной в раздевалке лондонского «Арсенала»
Панов сравнил «Спартак» с любимой женщиной
Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет
Лопырева рассказала об объятиях с фанатами МЮ
Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Все материалы
Культура
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»
Тейлор Свифт отсудила один доллар по делу о сексуальных домогательствах
Количество просмотров баттла Оксимирона и Гнойного перевалило за 10 миллионов
Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек
Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых спустя двое суток после приезда
Дуров призвал россиян брать пример с Путина и сниматься с голым торсом
Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу
Все материалы
Ценности
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»
Немцы предложили состоятельным россиянам с дорогими машинами опробовать Audi
Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Американский бренд Supreme матерно послал президента США
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Все материалы
Путешествия
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Крым обошел Анталью по числу зараженных человек
Отдых в турецком All Inclusive отеле шокировал российских туристов
Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом
Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона
В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Все материалы
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
У спортивной «Весты» будет два двигателя на выбор
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы