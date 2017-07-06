Edifice предложил девушкам часы-унисекс

Японский бренд Edifice, принадлежащий компании Casio, предложил девушкам часы линейки ERF, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

По мнению представителей бренда, эти хронографы в стиле унисекс хорошо подойдут для пляжного сезона, поскольку их можно носить во время купания и снорклинга (ныряния с маской): часы водонепроницаемы до 10 бар (до 100 метров). Дизайн циферблата светло-серебристого либо темно-синего оттенка вписывается в отпускной стиль casual. Хронографы снабжены металлическими браслетами либо ремешками из коричневой кожи.

Фото: пресс-служба Edifice 1 /3

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen. В мае компания представила «умные» часы EQB-501XDB — аналоговый хронограф, который четырежды в день подключается через смартфон владельца к интернет-серверу, автоматически определяя местоположение и данные о точном времени.