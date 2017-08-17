Просто космос

Ровно 40 лет назад Северный полюс впервые был покорен в надводном плавании. Это стало возможно благодаря атомоходу «Арктика». Судно отплыло из Мурманска 9 августа, а уже спустя неделю с небольшим добралось до «пупа Земли» и отправилось в обратный путь. Это событие сродни полету человека в космос — скептики так же, как и в 1961 году, заявляли о категорической невозможности подобной экспедиции. К 40-летию этого достижения «Лента.ру» рассказывает о легендарном атомоходе.

Поход «Арктики» к полюсу доказал возможность круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Ледовитого океана. Кроме того, было выполнено несколько научных исследований, в ходе которых впервые были опробованы приборы для определения толщины льда и спутниковая навигация.

В экспедиции 1977 года принимали участие 200 человек. От Мурманска до Северного полюса атомоход шел семь суток и восемь часов. За это время он преодолел 2528 морских миль. 17 августа в 4:00 по московскому времени цель была достигнута. На льду установили десятиметровую мачту и подняли флаг СССР.

На вертолетной площадке Фото: Роман Денисов / РИА Новости 1 /3

Проводили ледокол к Северному полюсу красноярские авиаторы, искавшие так называемые реки — проход во льдах без препятствий. По словам Валентина Удалова, главного штурмана Красноярского управления гражданской авиации (КУГА), сопровождение «Арктики» для летчиков было мероприятием достаточно будничным. Сотрудники КУГА и ранее летали к Северному полюсу и исследовали Ледовитый океан. Авиаторы доставляли полярникам почту, проводили во льдах суда и искали места для ледовых аэродромов.

«Завертелось. Экипажи начали бороздить море-океан в поисках прохода для "Арктики". Наконец за проливом Вилькицкого нашли хорошую "речку". По ней и пошли на север, 17 августа достигнув Северного полюса. "Арктику" довели до места, сделали кружок над экспедицией и ушли на базу», — вспоминал Удалов в разговоре с ТАСС.

В ходовой рубке, 1977 год Фото: Роман Денисов / РИА Новости 1 /3

На вершине мира «Арктика» провела 15 часов. Ученые выполнили все запланированные исследования и наблюдения, водолазы проверили состояние винтов ледокола. Перед уходом с полюса команда оставила здесь памятный знак — металлическую плиту с выгравированным гербом СССР и капсулу с проектом Конституции СССР, а также текстом гимна.

Колоссальным значение экспедиции было и с политической точки зрения. Иностранное судно впервые смогло достичь Северного полюса лишь спустя 15 лет после «Арктики». Тем самым СССР подтвердил свое право называться центром арктических исследований.

С тех пор «Арктика» не раз участвовала в значимых походах. Например, в 1998 году ледокол осуществлял проводку немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн», целью экспедиции было исследование хребта Альфа в Северном Ледовитом океане.

Капитан атомного ледокола «Арктика» Юрий Кучиев Фото: М. Начинкин / РИА Новости 1 /2

В августе 2005 года ледоход прошел свою миллионную милю, а уже 1 сентября того же года во второй раз достиг Северного полюса.

Спустя еще три года корабль совершил последний рейс, атомную установку заглушили. В 2011 году с судна был снят экипаж, а саму «Арктику» перевели в «холодный» отстой в ожидании утилизации.

По данным проекта «Наша "Арктика"», который пытается сохранить судно и превратить его в музей, утилизация атомохода обойдется бюджету в два миллиарда рублей. По оценкам авторов проекта, такая же сумма потребуется для модернизации и переоборудования ледохода в музей, научный и учебный центр. С 2012 года «Наша "Арктика"» собирает подписи в поддержку своей инициативы. Правда, пока не особо успешно — за пять лет их собралось лишь немногим больше 21 тысячи.