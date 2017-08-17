69-я параллель
 
Последние новости
Появилось видео с места наезда на пешеходов в Барселоне
Очевидец рассказал о брошенных на месте теракта в Барселоне россиянах
Наезд на пешеходов в Барселоне назвали терактом
Два человека погибли при наезде микроавтобуса на пешеходов в Барселоне
Сын Пескова назвал расследование ФБК кошмаром и ужасом
Глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в подготовке убийства «ярких» киевских политиков
Московский пенсионер устроил дебош в машине скорой  

Просто космос

Как выглядит атомоход, впервые доплывший до Северного полюса

Перейти в «Мою Ленту»
Атомный ледокол «Арктика»
Атомный ледокол «Арктика»
Фото: Николай Зайцев / Wikipedia

Ровно 40 лет назад Северный полюс впервые был покорен в надводном плавании. Это стало возможно благодаря атомоходу «Арктика». Судно отплыло из Мурманска 9 августа, а уже спустя неделю с небольшим добралось до «пупа Земли» и отправилось в обратный путь. Это событие сродни полету человека в космос — скептики так же, как и в 1961 году, заявляли о категорической невозможности подобной экспедиции. К 40-летию этого достижения «Лента.ру» рассказывает о легендарном атомоходе.

Поход «Арктики» к полюсу доказал возможность круглогодичной навигации по кратчайшим маршрутам Ледовитого океана. Кроме того, было выполнено несколько научных исследований, в ходе которых впервые были опробованы приборы для определения толщины льда и спутниковая навигация.

В экспедиции 1977 года принимали участие 200 человек. От Мурманска до Северного полюса атомоход шел семь суток и восемь часов. За это время он преодолел 2528 морских миль. 17 августа в 4:00 по московскому времени цель была достигнута. На льду установили десятиметровую мачту и подняли флаг СССР.

Проводили ледокол к Северному полюсу красноярские авиаторы, искавшие так называемые реки — проход во льдах без препятствий. По словам Валентина Удалова, главного штурмана Красноярского управления гражданской авиации (КУГА), сопровождение «Арктики» для летчиков было мероприятием достаточно будничным. Сотрудники КУГА и ранее летали к Северному полюсу и исследовали Ледовитый океан. Авиаторы доставляли полярникам почту, проводили во льдах суда и искали места для ледовых аэродромов.

«Завертелось. Экипажи начали бороздить море-океан в поисках прохода для "Арктики". Наконец за проливом Вилькицкого нашли хорошую "речку". По ней и пошли на север, 17 августа достигнув Северного полюса. "Арктику" довели до места, сделали кружок над экспедицией и ушли на базу», — вспоминал Удалов в разговоре с ТАСС.

На вершине мира «Арктика» провела 15 часов. Ученые выполнили все запланированные исследования и наблюдения, водолазы проверили состояние винтов ледокола. Перед уходом с полюса команда оставила здесь памятный знак — металлическую плиту с выгравированным гербом СССР и капсулу с проектом Конституции СССР, а также текстом гимна.

Колоссальным значение экспедиции было и с политической точки зрения. Иностранное судно впервые смогло достичь Северного полюса лишь спустя 15 лет после «Арктики». Тем самым СССР подтвердил свое право называться центром арктических исследований.

С тех пор «Арктика» не раз участвовала в значимых походах. Например, в 1998 году ледокол осуществлял проводку немецкого научно-исследовательского судна «Поларштерн», целью экспедиции было исследование хребта Альфа в Северном Ледовитом океане.

В августе 2005 года ледоход прошел свою миллионную милю, а уже 1 сентября того же года во второй раз достиг Северного полюса.

Спустя еще три года корабль совершил последний рейс, атомную установку заглушили. В 2011 году с судна был снят экипаж, а саму «Арктику» перевели в «холодный» отстой в ожидании утилизации.

По данным проекта «Наша "Арктика"», который пытается сохранить судно и превратить его в музей, утилизация атомохода обойдется бюджету в два миллиарда рублей. По оценкам авторов проекта, такая же сумма потребуется для модернизации и переоборудования ледохода в музей, научный и учебный центр. С 2012 года «Наша "Арктика"» собирает подписи в поддержку своей инициативы. Правда, пока не особо успешно — за пять лет их собралось лишь немногим больше 21 тысячи.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Вездеходная экспедиция по арктическому бездорожью пересекла плато Путорана
Россия к 2035 году пошлет в Арктику восемь новых ледоколов
На очистку Арктики от мусора в 2017 году выделят 1,69 миллиарда рублей
69-я параллель
69-я параллель18:42 7 августа

Восходящее солнце Талнаха

Как веселятся и что празднуют коренные народы Севера
23:4016 августа

Первую в стране постоянную площадку напольного керлинга откроют в Красноярске

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

15:39Сегодня

В Норильске откроют школу стрит-арта

69-я параллель16:5121 июня

«Лета нет, но вы держитесь»

Реакция пользователей соцсетей на снегопад в Мурманской области в середине июня
21:3215 августа

Стартовал отбор школьников для обучения в красноярском технопарке «Кванториум»

19:40 7 июня

Красноярские депутаты решили наградить пенсионерку-путешественницу бабу Лену

20:3616 августа

Шесть изъятых в Москве контрабандных кречетов выпустили на волю на Ямале

69-я параллель10:1411 августа

Хэйро и нганасан

Неизвестные факты о нравах и быте северных народов: тест «Ленты.ру»
23:4514 августа

Два частных медцентра в НАО получат рекордные субсидии на модернизацию

18:5815 августа

Бильярдную в ямальском суде переделают в комнату для присяжных

14:4311 августа

Самый масштабный оpen-air поэтический фестиваль страны пройдет в Мончегорске

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Два человека погибли при взрыве в Дагестане
Пьяный волгоградец пострелял из окна по шумным соседским детям
Жителя Крыма задержали в Домодедово за шутку о бомбе
Пьяный посетитель Калининградского зоопарка попытался украсть какаду
Все материалы
Мир
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Наезд на пешеходов в Барселоне назвали терактом
Появилось видео с места наезда на пешеходов в Барселоне
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Киев объявил в розыск через Интерпол 52 картины Симферопольского музея
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
На Украине отчитались о сносе всех памятников Ленину
В Киеве назвали нормальным наличие неонацистов и язычников в полку «Азов»
На Украине мужчина пригрозил суицидом и потребовал встречи с консулом России
СМИ сообщили о смерти в тюрьме приведшего к власти президента Туркмении генерала
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Австралия усилит регулирование криптовалют
Назван размер средней российской зарплаты
«Альфа Капитал» начала внутреннее расследование из-за письма о проблемных банках
Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП
Россия и Армения объединили свои платежные системы
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа
Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий
Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей
Назван планируемый объем выпуска самолетов МС-21
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
Все материалы
Силовые структуры
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Американским «Томагавкам» вернут способность атаковать корабли
В Москве задержали мужчину при попытке продать трех женщин за 250 тысяч рублей
Замглавы Специального летного отряда «Россия» арестован по делу о хищениях
Руководящий сотрудник военкомата Москвы осужден за получение 12 взяток
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
iPhone стал самым популярным в мире смартфоном
В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями
Пост главы НАСА предрекли стороннику колонизации Луны американцами
Открыт механизм синтеза грибных галлюциногенов
Все материалы
Спорт
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
СМИ сообщили о желании «Матч ТВ» получать деньги от клубов РФПЛ за анализ их игр
ФИФА назвала имена претендентов на призы лучшему тренеру и футболисту года
20-летний футболист сбежал из «Боруссии» ради перехода в «Барселону»
Объявлен размер призовых для участников группового этапа Лиги Европы
Фигуристку Медведеву номинировали на звание лучшей спортсменки года
Двукратный чемпион мира по велотреку из Австралии получил гражданство России
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда
Компьютер испортил арт-проект требованием интимных фото
Вновь обвиненный в мошенничестве шансонье Новиков обматерил журналистов
Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Просочившихся в рунет американских неонацистов заблокировали
Россиян предупредили об атаковавшем приложения по вызову такси вирусе
СМИ сообщили о пробах Меньшовой на место Малахова
Умный дозатор для мыла отказался обслуживать чернокожего
Все материалы
Ценности
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Рианна увековечила свой образ в носках
Burberry уменьшил сумки под размер покупателей
Incanto накормил сладостями полуголых моделей с оружием в руках
Hermes представил буковые лонгборды за три тысячи долларов
Французы провозгласили синий новым черным
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
В Крыму спасли потерявшего сознание от укуса шершня украинского туриста
Перечислены основные претензии туристов к отдыху в России
Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines
Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции
Названы самые дешевые для туристов страны
Все материалы
Из жизни
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Американец пожаловался врачам на девятисантиметровый гвоздь в сердце
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Влюбленный китаец накормил лапшой пять тысяч прохожих
Бешеный койот укусил женщину за лицо во время прогулки в Нью-Йорке
Все материалы
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Машины, которые не угонят
Какие машины не пользуются спросом у угонщиков
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Немецкий проктолог выставил на продажу по-настоящему суровый Porsche 911
Китайцы совместили в одном кроссовере копии сразу четырх автомобилей
Министр экологии Германии поменяла «Теслу» на «Мерседес»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы