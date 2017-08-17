Огонь на Полярной

Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ленте сообщил источник в штабе пожаротушения, и эту же информацию подтвердили в Главном управлении МЧС.

«В 04:16 мск штаб пожаротушения объявил о ликвидации огня в логистико-складском центре на Полярной улице. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров, выгорела большая часть здания (его площадь — 21.000 метров). Обрушились кровля и межэтажные перекрытия на, по предварительной оценке, площади в 2,5 тысячи квадратных метров,» — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он уточнил, что проливка завалов и разборка обрушившихся конструкций продолжается, но основные силы сейчас будут отпускать в места постоянной дислокации. «По опыту, работы по проливке и разборке займут несколько суток, думаю, что не меньше недели. Так как горели резина, пластики и товары народного потребления, пожарище может тлеть очень долго, и в любой момент загореться вновь». — пояснил источник.

По его словам, следственная группа и дознаватели МЧС приступят к осмотру места происшествия только утром, а основные следственные действия начнутся после полного разбора завалов, то есть — на следующей неделе.

По предварительным данным, пострадавших нет, и нет оснований считать, что в здании мог находиться кто-то посторонний. Но сумма ущерба будет очень большой - предел огнестойкости бетона превышен в несколько раз, сбросы воды с вертолетов по разрушительности сопоставимы с падением авиабомб, в ходе тушения огня было только из брандспойтов вылито не менее 150 тысяч тонн воды. По этим причинам само здание вряд ли подлежит восстановлению. Сгорело и товарно-материальных ценностей на очень большую сумму — по самым скромным оценкам, ущерб от пожара превысит сумму в двести-триста миллионов рублей.

Первое сообщение о ЧП поступило на пульт 101 около 23:30. К моменту прибытия первого пожарного подразделения площадь пожара составляла около 250 квадратных метров, но огонь стремительно распространялся. Уже в 23:54 пламя охватило около 800 квадратных метров, и в 23:48 был объявлен «пожар номер 2», а в 00:25 — «пожар номер 3». Объявление номера означает автоматическое отправление к месту ЧП дополнительных сил и руководящего состава столичного пожарного гарнизона.

В 00:20 началось обрушение кровли, к 00:41 площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров, а в 00:57 прибывший на место происшествия и взявший на себя руководство тушением генерал-лейтенант Илья Денисов, начальник столичного главка МЧС, сообщил, что огонь бушует уже на площади в 15 тысяч квадратных метров. В это же время к тушению огня была привлечена авиация - два вертолета МЧС начали сбрасывать в очаг по пять тонн воды за заход. К этому моменту с огнем боролись уже свыше 60 пожарных расчетов, дежурили три бригады скорой помощи и три экипажа ДПС. Около 01:30 стало видно, что верхняя часть здания заметно деформировалась, и возникла угроза его полного обрушения. К счастью, этого так и не произошло, но все расчеты брандмейстеров отвели на безопасное расстояние и в укрытия.

«Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 02:45 пожар был локализован, в 03:05 ранг пожара был снижен до «1-Бис», а в 04:16 огонь был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступило», — заявили Ленте.ру в столичном Главке МЧС.

О причинах пожара говорить пока рано, и даже версий никаких пока нет. Они появятся только утром, после того, как сотрудники пожарного надзора поднимут наблюдательное дело и осмотрят место загорания. Но, скорее всего, потребуется специальная экспертиза, которая продлится несколько месяцев — все следы в очаге, скорее всего, сгорели буквально дотла.

«Есть традиционные версии, но они проверяются всегда: нарушение правил пожарной безопасности, короткое замыкание и внос открытого источника огня — так называют поджог. Но сейчас какую-то одну выбрать в качестве приоритетной не получается. Настораживает, конечно, скорость распространения огня по этажам, но только на этом основании делать выводы преждевременно», — рассказал источник «Ленты.ру».

В Северном Медведкове дым от пожара активно распространился по улицам, и даже достиг Дмитровского шоссе в соседнем Северном округе столицы. Автоматическая станция мониторинга атмосферного воздуха «Полярная улица» примерно с часа ночи стала фиксировать превышение содержания в воздухе окиси углерода, но цифры едва достигли отметки в 0,1 промилле, что соответствует выбросам в городе в рабочее время. И в региональном МЧС неоднократно заявляли, что на месте происшествия работает выездная лаборатория, которая анализирует состояние воздуха, и никаких превышений ПДК не зарегистрировала, то есть угрозы людям нет. Но неприятный запах гари чувствуется в радиусе нескольких километров от места пожара.

Ещё до ликвидации пожара на Полярную улицу приехали представители всех надзорных ведомств, а в Прокуратуре Москвы корреспонденту Интерфакса официально заявили, что ведомство уже организовало проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.