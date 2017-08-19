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«Никогда не гуглите это!»

Кто и зачем снял самое отвратительное видео в истории интернета

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Кадр: Tyler Oakley / YouTube

Видеореакции — один из самых популярных жанров на современном YouTube. Блогеры записывают их буквально на все, что попадет им под руку: сюжетные повороты в сериале «Игра престолов», очередной клип от рэпера Канье Уэста и даже новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят». Но мало кто знает, что положило начало вирусному тренду. «Лента.ру» вспомнила историю самого отвратительного ролика за всю историю сети и выяснила, как он превратился в одну из наиболее долгоиграющих интернет-шуток.

Давным-давно

В далеком январе 2007 года, когда еще не существовало «ВКонтакте» и Instagram, а Myspace был популярнее Facebook, в сети появился ролик под названием «Две девушки, одна чашка» (Two girls, one cup или 2G1C).

Минутное видео представляло собой лишь промо к полнометражному фильму для взрослых «Голодные сучки» (Hungry Bitches) от бразильского режиссера Марко Фиорито и студии MFX-Media. На видео две девушки-подруги Карла и Латиша под ненавязчивый аккомпанемент песни Lovers Theme французского композитора Харви Роя поочередно совершают акт дефекации и с помощью вафельных рожков тестируют необычный коктейль, якобы смешанный из рвоты и кала.

Видео: Fartenewt / Youtube

Безнравственный и непристойный ролик предсказуемо нашел отклик в сердцах пользователей — в 2007 году большинство из них просто никогда еще не сталкивалось с настолько аморальным контентом. Более того, многие восприняли происходящее в кадре за чистую монету. Тогда никому и в голову не могло прийти, что роль кала исполняет шоколадный пудинг, а актрис перед съемками заставляли делать по две-три клизмы.

Но по словам основателя и главного редактора ресурса Know Your Meme Бреда Кима, решающую роль в вирусной популярности видео сыграла так называемая реверсивная психология. Дело в том, что шокированные трюками с дефекацией пользователи принялись массово предупреждать и уговаривать друзей и знакомых отказаться от просмотра «Две девушки, одна чашка». «Никогда не гугли 2G1C», — писали они друг другу, тем самым лишь подогревая интерес к видео.

«Тогда человек мог посмотреть "Две девушки, одна чашка" только по двум причинам, — вспоминает Ким. — Из праздного любопытства, либо из-за обмана коварных друзей, которые замирали в ожидании вашего крика. Как раз это и породило ныне популярный жанр реакции».

Реакция на 2G1C

Некоторые каналы современного YouTube собирают миллионы просмотров исключительно вокруг концепции видеореакций. «Сегодня я записываю свою реакцию на реакцию Shkolnick228, который записал реакцию на мою реакцию на новый клип Скриптонита», — примерно так звучит вступление каждого второго ролика.

Первая волна видеореакций прокатилась по сети еще в 2006 году. Тогда в топах YouTube активно распространялось пранк-видео «Страшный лабиринт», которым тысячи пользователей видеохостинга с завидным рвением старались напугать своих товарищей.

Но именно просмотр 2G1C стал «золотым стандартом» в жанре видеорекций — юзеры показывали непристойный ролик друзьям, родственникам и даже родителям, тайно снимая процесс на камеру. Самые удачные записи, естественно, попадали на YouTube, где набирали миллионы просмотров.

Все началось с реакций, опубликованных на канале Fartenewt, однако одним из самых популярных роликов стала «Реакция бабушки на 2G1C» (более десяти миллионов просмотров, оригинал удален), на котором престарелая женщина, как нетрудно догадаться, смотрит промовидео к «Голодным сучкам».

Видео: Break / YouTube

Шокированная и кричащая «Какого черта тут происходит?!» старушка настолько впечатлила пользователей, что вслед за ней «Две девушки, одна чашка» принялись смотреть и записывать на камеру все, кому не лень.

К своеобразному флешмобу присоединились как вездесущие школьники, так и взрослые, казалось бы, адекватные люди. Свою реакцию на 2G1C записывали сотрудники полиции, морские пехотинцы, порнозвезды и рок-музыканты.

Видео: ggwarpig's channel / YouTube

Любопытно, что тренд с реакцией мгновенно завирусовался и в Рунете — уже в октябре 2007 года пользователи не только с удовольствием наблюдали за гримасами ужаса друзей, но и самостоятельно загружали тематические ролики на YouTube.

2G1C в массовой культуре

Сегодня вирусные тренды и мемы быстро теряют популярность и пропадают на фоне постоянно нарастающего информационного шума. Порой достаточно лишь суток, чтобы то или иное интернет-явление окончательно утратило актуальность. Однако десять лет назад у пользователей не было таких производительных контент-мейкеров, как Ивангай или Ололошка, поэтому им приходилось наслаждаться одним и тем же мемом на протяжении нескольких лет.

В результате, в отличие от современных мемов, 2G1C надолго засела в головах впечатлительных зрителей. Более того, реакция на «Две девушки, одна чашка» широко распространилась и за пределами сети.

Так, невольным зрителем ролика оказался популярный хип-хоп исполнитель Вайклеф. Он стоически выдержал зрелище, задумчиво пережевывая кукурузу. К нему присоединился и бывший гитарист культовой глэм-рок-группы Kiss Эйс Фрейли. «Самая сумасшедшая вещь, которая может случится на дороге. А вообще, я предпочитаю водные виды спорта», — загадочно отозвался он.

Видео: Family Guy Clippings / YouTube

Мем успешно интегрировали и в анимационные сериалы. Например, создатель скандального мультика «Гриффины» Сет Макфарлейн заставил одного из персонажей наблюдать за веселыми фокусами Карлы и Латишы. Это был младенец Стьюи, которого с 2G1C познакомил пес Брайан. Примечательно, что говорящая собака следовала негласному сценарию реакции на «Две девушки, одна чашка» — стояла рядом с ребенком и смеялась ним.

Видеореакции на проморолик «Голодных сучек» до сих пор публикуются на YouTube и набирают сотни тысяч просмотров, а зрители с не меньшим удовольствием, чем десять лет назад, наблюдают за уже до боли знакомыми эмоциями.

Антон Болотов

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