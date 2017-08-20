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Енисей, Ленин и современное искусство

Что обязательно стоит увидеть в Красноярске

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Красноярск — один из самых интересных для туриста сибирских городов. Здесь достаточно как природных, так и рукотворных достопримечательностей. «Лента.ру» составила программу-минимум для тех, кто собирается провести в Красноярске хотя бы выходные.

Город

Прогулку по Красноярску стоит начать с проспекта Мира — центральной улицы города. За время своего существования он сменил несколько названий: Большой, Воскресенский, улица Советская, Сталина. Однако несмотря на разные имена, улице удалось сохранить свое главное достояние — здания, построенные зажиточными купцами и городскими властями.

Среди них усадьба Кузнецова, дома Тюрепина, Даниловых, Терских, женская прогимназия, Епархиальное училище, типография Кахановской и другие. Здесь же располагается и драматический театр имени Пушкина, построенные в конце XIX века. Здесь часто с гастролями бывают гости из столицы, однако не меньший интерес представляет и спектакли местной труппы под руководством главного режиссера Олега Рыбкина.

В конце проспекта Мира туристов ждет Триумфальная арка, построенная на месте, где в 1628 году на берег Енисея сошли казаки — основатели города. Отсюда по мосту можно отправиться на Татышев, сравнительно небольшой остров, — любимое место отдыха горожан с точками проката велосипедов и роликов.

Не хочется на Татышев — пройдитесь по берегу Енисея — главной водной артерии города, да и, пожалуй, всего края. Лучше всего прочувствовать мощь и силу этой реки можно с одной из смотровых площадок, которые разбросаны как по самому городу, так и по его близлежащим окрестностям.

Неподалеку от этого места расположен Музейный центр «Площадь Мира» — крупнейшее в Сибири собрание современного искусства. Вход в музей обойдется в 150 рублей. Имейте в виду, что на осмотр экспозиции и временных выставок легко можно потратить полдня. Рядом с центром на берегу Енисея пришвартован музей-пароход «Святитель Николай», построенный в 1886 году. Когда-то он принадлежал промышленнику Сибирякову и считался самым быстрым и комфортабельным на Енисее. Именно на этом пароходе в 1891 году совершил краткую поездку Цесаревич Николай.

Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит отправиться в фанпарк «Бобровый лог». Здесь любители экстрима могут освоить горный велосипед, прокатиться на зиплайне или родельбане, а зимой освоить лыжи и сноуборд.

Первая очередь парка была открыта в 2006 году. Генеральным инвестором всесезонной зоны отдыха стал «Норникель».

Сейчас здесь помимо активных видов спорта можно расслабиться в SPA-комплексе «Колодецъ» с сауной, хамамом и гидромассажем, отдохнуть в пляжном комплексе «Мираж» или просто пожарить шашлыки, арендовав одну из беседок для пикников.

Кстати, в 2019 году «Бобровый лог» принимает Зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 19 марта при поддержке «Норникеля».

Еще одно место для любителей активного туризма — заповедник «Столбы». Здесь каждый сможет найти пешие маршруты по душе и уровню физической подготовке. На некоторые из столбов — огромных камней — можно забраться. Если хочется отдохнуть от городской суеты, по в заповеднике можно провести ночь с палаткой и наблюдать за звездным небом, кажущимся здесь почему-то особенно близки.

Окрестности

Несколько любопытных достопримечательностей можно найти неподалеку от города. Первым делом, даже если уже насмотрелись на Енисей, отправляйтесь на смотровую площадку «Царь-рыба». Расположена она на высоком берегу главной реки Сибири. Отсюда открывается вид на, кажется, бескрайнюю тайгу и разрывающий ее Енисей. Чаще всего красноярцы привозят на «Царь-рыба», получившую такое название из-за одноименного памятника, иностранных гостей или официальные делегации.

Продолжить маршрут стоит поездкой к Красноярской ГЭС — известнейшему российскому гидротехническому сооружению, которое даже попало на банкноту в 10 рублей. Сделать снимок с купюрой на фоне ГЭС для Instagram здесь, разумеется, тоже можно.

Кстати, именно здесь работает единственный в России судоподъемник. ГЭС считается 10 по мощности в мире и второй в России (после Саяно-Шушенской).

Закончить поездку по окрестностям города можно в Шушенском. Те, кто постарше помнят, что здесь отбывал ссылку Владимир Ленин. Здесь он пробыл с 1897 по 1900 годы. Пребыванию Ильича в Шушенском посвящен историко-этнографический музей-заповедник, расположенный в селе. Однако интересен он будет даже тем, кому личность вождя мирового пролетариата вовсе неинтересна. В этом комплексе под открытым небом собраны 29 старинных домов, 23 из которых были построены еще в XIX веке. Внутри воссозданы условия жизни сибиряков того времени, показаны подсобные промыслы и ремесла. В двух домах, где во время ссылки жил Ленин, сохранена обстановка тех лет.

Тимур Юсупов

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