Древность и классика

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» оправдал ожидания зрителей, участников и организаторов. Жители и гости Севастополя смогли насладиться оперными произведениями в окружении памятников античной архитектуры, исполнители выступили в необычных декорациях, которые напоминали об истоках театрального искусства, организаторы приобщили несколько тысяч человек к классике мирового музыкально-драматического искусства. «Лента.ру» рассказывает о том, как готовилось и проходило самое знаковое и нестандартное культурное событие Севастополя в 2017 году.

Пролог к фестивалю

На сцене фестиваля перед слушателями предстали как молодые оперные певцы из разных уголков России, так и звезды: солисты Большого театра Агунда Кулаева и Владимир Маторин, лауреат международного конкурса Maria Callas Grand Prix Вероника Джиоева, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского Алексей Татаринцев, итальянский оперный певец Валерио Згарджи.

Один из первых анонсов музыкального фестиваля прозвучал в аэропорту столицы Крыма — Симферополя. 6 августа там прошел приуроченный к фестивалю флешмоб оперных артистов из Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Для пассажиров, встречающих и провожающих прозвучала ария «Заздравная» из «Травиаты» Джузеппе Верди по мотивам романа «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына в исполнении Владимира Кудрявцева, Юлии Денисенко и Эмилии Джабаровой.

В течение трех дней фестиваля для севастопольцев и гостей города звучали классические произведения Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Опера в Херсонесе» 1 /3

Это была лишь одна из серии акций, которые послужили прологом к «Опере в Херсонесе». Так, вечером 16 августа артисты провели открытую репетицию — во время заката на набережной Корнилова выступал оркестр Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Одновременно в бухту вошла яхта с исполнителями — приглашенными звездами оперной сцены. Под звуки арий она проследовала мимо Графской пристани, Екатерининского сквера, Памятника затопленным кораблям, Приморского бульвара и набережной Перелешина.

Тогда жители и гости города смогли услышать классические произведения в исполнении выдающихся оперных артисток: Арзы Меджидовой, Марии Мандзий, Виктории Накорнеевой и Анны Качаловой. Зрителей настолько впечатлил перформанс, что они потребовали исполнить на бис дуэт «Баркарола».

Традиции благотворительности

18 августа, в день открытия фестиваля, организаторы показали, что «Опера в Херсонесе» обладает не только культурной, но и социальной значимостью. Оперные артисты встретились с воспитанниками детского дома и городского приюта. Итальянский певец Валерио Згарджи исполнил для маленьких слушателей Sole Mio, а также Bohemian Rhapsody группы Queen. Скрипачки крымского Государственного академического музыкального театра Анастасия Тимошенко и Маргарита Киракосова сыграли несколько музыкальных фрагментов, попросив детей угадать названия произведений. Затем воспитанники детского дома получили от организаторов фестиваля подарки, которые позволят им заниматься музыкой.

В этот же день организаторы провели дополнительный гала-концерт в благотворительных целях. Были приглашены почетные граждане Севастополя, ветераны, заслуженные деятели культуры, учащиеся музыкальных заведений, представители культурных учреждений.

Для гостей «Оперы в Херсонесе» звучали арии из «Князя Игоря» Бородина, сцены Любаши и Грязного из «Царской невесты» Римского-Корсакова и другие произведения Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Опера в Херсонесе» 1 /2

Также 18 августа директор фестиваля Олег Беркович на пресс-конференции ознакомил всех с программой «Оперы в Херсонесе». «На концертах 18-19 августа мы делаем акцент на русской опере и стремимся в полной мере продемонстрировать величие наследия отечественной оперной школы. 20 августа состоится особый концерт: мы пригласили молодых артистов, которые являются достойными преемниками российских традиций в опере и искусстве», — рассказал он.

Преемственность культуры

Основной отличительной чертой фестиваля было, как это видно по его названию, место его проведения — на территории древнего города, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Артистка Вероника Джиоева высоко оценила замысел организаторов, признавшись, что рада возможности «ощутить волшебную атмосферу античного театра, где декорациями станут колонны древней базилики Херсонеса и море». «Оперные шедевры в живых декорациях рядом с морем невероятно вдохновляют», — поддержал Джиоеву певец Алексей Татаринцев.

Сочетание древности с европейской классикой — это не просто необычный антураж для выступлений, это символ преемственности культуры. Но это также и огромная ответственность организаторов — уровень мероприятия должен соответствовать духу «декораций» — памятников архитектуры. По этой же причине современные декорации устанавливались и демонтировались на территории Херсонеса с большой осторожностью.

Организаторы фестиваля приобщили несколько тысяч человек к классике мирового музыкально-драматического искусства Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Опера в Херсонесе» 1 /3

Директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова указала на то, что «заповедник поддерживает тенденции ведущих музеев мира, которые стремятся быть более открытыми и интегрированными в местную культурную программу и общественную жизнь».

Хотя Севастополь регулярно принимает масштабные культурные мероприятия, фестиваль такого формата — выступление лучших голосов мира на знаковой исторической площадке — проходит в городе впервые. «Опера в Херсонесе» порадовала ценителей музыкальной драмы, дала возможность приобщиться к лучшим образцам мировой оперы тысячам жителей и гостей города. Фестиваль, вызвавший восторг севастопольцев, претендует на то, чтобы стать одной из визитных карточек города, обязательной частью туристических маршрутов в Крыму. Тем более что такая традиция может подчеркнуть статус Севастополя как города федерального значения, города-символа всей страны.

Избранные произведения

В течение трех дней фестиваля для севастопольцев и гостей города звучали классические произведения, в том числе арии из оперы «Князь Игорь» Бородина, сцена Любаши и Грязного из «Царской невесты» Римского-Корсакова, песенка Георга из «Риголетто» Верди, ария Роберта из «Иоланты» Чайковского, песня Земфиры из «Алеко» Рахманинова и избранные арии из оперы «Кармен» Бизе.

«Мы очень рады, что при участии правительства можем предоставить жителям и гостям Крыма и Севастополя возможность приобщиться к великому искусству и познакомиться с лучшими произведениями русской и зарубежной оперной классики в исполнении артистов с мировым именем. И все это на удивительной площадке античного города Херсонес Таврический. Это очередное масштабное событие в культурной жизни города, проводимое при участии правительства Севастополя, которое повышает туристическую привлекательность региона», — подвел итоги фестиваля Беркович.

Посещение фестиваля президентом и главой правительства России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым — показатель значимости «Оперы в Херсонесе» Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Опера в Херсонесе» 1 /5

Посещение «Оперы в Херсонесе» 18 августа президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым — наглядное подтверждение того, что фестиваль воспринимается как значимое событие в культурной жизни всей страны. Глава государства после концерта пообщался с артистами, выразил им благодарность за выступление.

Если резюмировать результаты завершившегося мероприятия, то можно с уверенностью сказать: повестка событий этого года Севастополя уже обогатилась символическим мероприятием, которое подчеркивает преемственность европейской культуры на крымской земле. «Херсонес Таврический», часть единого пространства Древней Греции, где зародилось театральное искусство, принял фестиваль музыкальной драмы. Как и в античные времена, представления гармонично вплелись в городские праздники. Если «Опера в Херсонесе» станет ежегодным фестивалем, то красочная палитра культурной жизни южного форпоста России на Черном море засияет еще ярче.