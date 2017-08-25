Праздник стрелков, регата и аттракционы

Северная Германия — регион необычайно интересный, но недостаточно исследованный российским туристом. В попытке исправить это недоразумение «Лента.ру» рассказывает о самых интересных событиях этого и будущего года, к которым можно приурочить знакомство со страной.

Фраймаркт Бремен

Старейший и третий в Германии по масштабам народный фестиваль ежегодно собирает около четырех миллионов гостей на бременской площади Бюргервайде. Такого разнообразия каруселей и аттракционов (их здесь 300!) нет ни на одном другом празднике. Парк развлечений занимает площадь около 100 тысяч квадратных метров.

По соседству, на Рыночной площади, проходит малый фраймаркт, где в уютных, отделанных под старину киосках можно полакомиться свежеприготовленными пончиками, обжаренным миндалем и пряной лакрицей.

Когда: с 13 по 29 октября 2017 года.

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День рождения Гамбургского порта

Очередной 827 день рождения «морских ворот» города и страны в Гамбурге будут праздновать более 1,5 миллиона гостей. Хозяевами этого самого массового в мире морского фестиваля, как и прежде, станут Эльба и Гамбургский порт. Гостей ждет обширная программа на воде, на земле и в воздухе: традиционный вечерний фейерверк и парад буксиров, концерты и шоу-программа, а также широкий выбор блюд национальной и региональной кухни.

Когда: С 10 по 13 мая 2018 года.

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День рождения Гамбургского порта Фото: HMTG 1 /2

Кильская неделя

Более трех миллионов человек ждут одного из самых масштабных летних праздников в Европе и одновременно самого большого парусного состязания планеты (более четырех тысяч участников), которое пройдет в Киле в июне следующего года. Безусловно, это очень важное событие для города, которое он готовится отпраздновать при большом скоплении гостей со всего мира.

В программе — парусная регата, парад парусников, более ста концертов под открытым небом, детские мероприятия, выставки, доклады, встречи, выставка воздушных шаров, международный рынок с традиционной едой более чем из 30 разных стран и, конечно же, грандиозный фейерверк.

Когда: с 16 по 24 июня 2018 года.

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Праздник стрелков Шютценфест в Ганновере

По традиции ганноверский Шютценфест — традиционный в германоязычных странах охотничий фестиваль, или «состязание стрелков» — начинается в пятницу, перед первым понедельником июля. Корнями ганноверский Шютценфест уходит в XV век. Подтверждением популярности этих состязаний, превратившихся в яркий народный праздник, служат более 1,5 миллионов зрителей, которые стекаются в Ганновер. 250 каруселей, аттракционов, пивных лотков и палаток с местными деликатесами превращают город в огромный луна-парк.

Кульминация Шютценфеста — «Парад стрелков», который появился еще в XVI веке. К пяти тысячам участников состязаний присоединяются семь тысяч их поклонников, наряженных в традиционные костюмы своих стрелковых клубов. С ними по улицам движутся красочные платформы. Самый длинный в Европе праздничный парад ежегодно приветствуют более 200 тысяч зрителей.

Когда: с 29 июня по 8 июля 2018.

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Ганзейская регата Фото: Lutz Zimmermann 1 /2

Ганзейская регата

Во время регат и народных фестивалей ни на секунду не пропадает желание праздновать, тем более когда речь идет о возможности провести время на свежем воздухе, на бескрайнем побережье. Одно из самых известных морских мероприятий в земле Мекленбург — Передняя Померания —

это Ганзейская регата (Hanse Sail) в Ростоке.

Ежегодно мероприятие посещают около миллиона человек. Во время регаты главный городской порт на целых три дня превращается в арену, на которой разыгрывается чрезвычайно красочный спектакль. В 2018 году регата пройдет уже в 26-й раз.

Когда: 9 по 12 августа 2018 года.

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