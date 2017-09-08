И рыбку съесть, и в ресторан присесть

До недавнего времени россияне не очень активно путешествовали по Северной Германии. Отчасти это объяснимо. Тут нет ни могучих баварских Альп, ни романтических рейнских замков, ни пленительного рислинга, взращенного на крутых склонах Мозеля. Этот край привлекает другим — красотой балтийских дюн, старинными ганзейскими городами, невероятным гостеприимством и, конечно, местными деликатесами. «Лента.ру» выясняла, что именно здесь непременно стоит попробовать.

По гамбургскому счету

Основу традиционной кухни Гамбурга, как и положено портовому городу, составляют рыбные блюда. В припортовых тавернах подают фирменный суп из угря (его здесь частенько готовят с кусочками кураги). А еще паннфиш — обжаренный картофель с панированной рыбой. Лучший — в ресторане «Фишерхаус», да еще, пожалуй, в «Фишерайхафен», облюбованном местной богемой. Здесь все довольно просто и незамысловато, но очень вкусно. А если захочется чего-то более изысканного, загляните в экстравагантный «Буллерай», который принадлежит звезде телевизионных кулинарных шоу Тиму Мельцеру. Впрочем, в Гамбурге можно найти ресторан на любой вкус.

На рыбном рынке в квартале Санкт-Паули подают знаменитые рыбные булочки Фото: Christian Spahrbier 1 /2

На заметку: На рыбном рынке в квартале Санкт-Паули продают знаменитые булочки с рыбой. За этим лакомством специально приезжают со всех концов города.

Кстати, об угре. Эта рыба традиционно очень популярна в Нижней Саксонии, особенно областях, прилегающих к Эльбе, Везеру, озеру Цвишенан и Штайнхудскому морю. Чего только из нее не готовят! Попробовать многие традиционные блюда можно, например, в ресторане «Шпикер» в городке Бад-Цвишенан.

Капустный сезон

Удивительно, с каким нетерпением в Нижней Саксонии ждут первых заморозков. Однако тому есть вполне рациональное объяснение. В ноябре начинается сезон зимней капусты — грюнколя, популярнейшего местного деликатеса, и продолжается он до марта. Грюнколь готовят всеми возможными способами — тушат, варят, парят, даже чай заваривают. Но самым востребованным региональным блюдом в эти месяцы считается грюнколь с пинкелем, пикантной колбаской с большим количеством свиного сала, лука и специй.

Бременские затейники

В Бремене, совсем небольшом городке, сложилась собственная гастрономическая культура. Причем местные деликатесы иногда кажутся странными даже жителям соседних областей, не то что иностранцам. Такова, например, коричневая капуста или браунколь. На самом деле это грюнколь, но бременцы настойчиво варят ее до тех пор, пока она не изменит цвет.

В Бремене пинкель начиняют крупой и вареной капустой Фото: BTZ

Разумеется, они тоже ждут, пока капусту прихватит первым морозцем, и лишь затем отправляют на кухню. Обычно ее подают вместе с касслером (свининой, которую сначала хорошенько просаливают, а потом запекают) или баухшпеком (жирной свиной грудинкой). Получается вкусное и сытное блюдо — как раз для северной непогоды. Пинкель в Бремене также популярен, но и эту колбаску здесь готовят иначе, добавляя в нее крупу и все ту же вареную капусту.

Ответ Чемберлену

Нижняя Саксония славится местными прохладительными и горячительными напитками, прежде всего бесконечными сортами пива и шнапса. Но мало кто из туристов слышал про фризский чай тетид. Между тем северяне его очень любят и охотно угощают им гостей. Тетид подается обычно в фарфоровом чайнике и на специальной подставке со свечой внутри, чтобы все время поддерживать высокую температуру напитка. Прежде чем разливать чай, в чашки кладут по кубику сахара. Именно так, а не наоборот. В противном случае сахар растворяется недостаточно равномерно, что сказывается на вкусе напитка. При желании в чай можно добавить ложку сливок. Причем сливки подаются очень густыми, поэтому они образуют в чашке «облака». Традиционный фризский чай не перемешивается, но пьется тремя слоями — сначала сливки, затем горьковатая заварка и, наконец, сладкое окончание.

На заметку: В старинном городке Лер есть музей чая «Бунтинг». Там рассказывается обо всем: от процесса сбора чайных листьев и до конечных стадий производства, переработки и проверки чая.

Заварить кашу

Лабскаус — очень традиционное северогерманское блюдо. Современные гурманы полагают его деликатесом. А несколько сотен лет назад это была едва ли не основная пища моряков, грубоватая и предельно простая. В долгом плавании не было никакой возможности сохранять продукты свежими. Поэтому коки готовили нечто вроде каши, пуская в ход картофель, лук, маринованную свеклу и солонину из свинины.

Этому блюду посвящено множество морских легенд. А в наши дни в городе Вильгельмшафене ежегодно проводится самый большой в мире фестиваль лабскауса. Во многих ресторанах и кафе гости могут отведать любимую пищу моряков. Кстати, с недавних пор она доступна для вегетарианцев и даже веганов.

Имперский десерт

Считается, что готовить торжественный банкет по случаю 200-летия правления своей династии Вельфы предложили поварам из Ганновера. За одним из представленных на том празднике блюд даже закрепилось соответствующее название «Вюльфеншпайзе» (блюдо Вельфов): во многом из-за совпадения его цветовой палитры с фамильными цветами династии (белым и нежно–желтым). Этот двухслойный десерт из молочно-ванильного и винного крема сегодня значится в меню многих ресторанов Ганновера и его окрестностей.

На заметку: Примерно в 20 километрах от Ганновера находится замок Мариенбург — летняя резиденция Вельфов и один из самых значительных архитектурных памятников Северной Германии. В бывшей трапезной замка сегодня открыт ресторан.

И еще немного сладостей

Город Любек известен своим марципаном Фото: Niederegger 1 /2

Компания «Лейзиффер» славится своим шоколадом не только по всей Германии, но и далеко за ее пределами. Главный офис и производственная фабрика семейного предприятия расположены в городе Оснабрюк. А самыми популярными сладостями Лейзефферов считаются «райские» глазированные конфеты: покрытая сахаром шоколадная глазурь с трюфельной начинкой внутри.

Город Любек известен своим марципаном. Познакомиться с этим деликатесом можно в фирменном магазине «Нидереггер» — в самом центре города, прямо напротив ратуши. Здесь есть кафе, а на третьем этаже — вкусный марципановый музей.