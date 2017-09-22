Путешествия
 
Последние новости
Названа главная опасность возвращения в Россию воюющих в Сирии боевиков
Facebook передаст Конгрессу США данные о «российском вмешательстве»
Погиб бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
«Россия 24» объяснила антироссийские высказывания Фримана его любовью к травке
Найден безотказный способ определить паленую водку
Львовский мэр на русском языке похвалил Путина
Российские военные раскрыли подробности прорыва окружения в Сирии
Популярные новости
Найден безотказный способ определить паленую водку
Российские военные раскрыли подробности прорыва окружения в Сирии
Львовский мэр на русском языке похвалил Путина
Погиб бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
«Россия 24» объяснила антироссийские высказывания Фримана его любовью к травке
Во Франции заявили о возможном пропуске сборной Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане
Прорыв окружения российским спецназом в Сирии показали на видео

У немца на языке

Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: nobelhartundschmutzig.com

Еще совсем недавно заядлые фуди объезжали Берлин стороной. Город, после падения Стены стремительно ворвавшийся в мир насыщенной ночной жизнью, удивительной свободой отношений и продвинутой хипстерской тусовкой, в плане еды оставался глухой провинцией. Нет, с голоду здесь не умирали. Но вездесущие кебабы, пиццы и карривурсты оставляли туристам мало возможности для гастрономического маневра. Однако сегодня столица Германии стремительно наверстывает упущенное. «Лента.ру» убедилась в этом на собственно опыте.

Жажда знаний

«Восточные немцы до самого начала 2000-х годов мало интересовались едой, — говорит известный берлинский фуд-блогер Пер Мойерлинг. — В этой части страны была очень традиционная кухня — солонина, свинина с капустой, сосиски, пиво. Серьезные изменения произошли только пять-шесть лет назад».

Потихоньку восстанавливалось мелкое сельское хозяйство, появились фермы, производившие очень качественные продукты. Повара увлеклись поисками старых рецептов и начали их возрождать, попутно экспериментируя. Многие отправились путешествовать, набираясь опыта не только в Италии и Франции, но и в Китае, Таиланде, Японии, Израиле, Индии, Иране, Мексике и Перу. И успели уже основательно поработать в продвинутых ресторанах Лондона, Нью-Йорка, Сингапура и Гонконга.

С другой стороны, в Берлин потянулись туристы, благо здесь есть что посмотреть. А еще сюда устремились дизайнеры, художники, музыканты, архитекторы, что, в сущности, логично, ведь в столице не было крупного промышленного производства, как в Мюнхене, Дюссельдорфе или Гамбурге. Мультикультурный креативный класс набирал силу и в конце концов подготовил почву, на которую упали семена современной берлинской гастрономии.

Вкус превыше всего

Ресторан Nobelhart & Schmutzig открылся немногим более двух лет назад, но практически сразу привлек к себе внимание. По всем параметрам шансов на быстрый успех у него было совсем немного. Довольно незамысловатая еда с минимальным поварским участием. Совершенно неприметная вывеска, которую замечаешь, только если точно знаешь что искать, да и то не сразу. Наглухо зашторенные окна и вечно запертая дверь. Нужно воспользоваться дверным звонком, но предварительно обязательно договориться о визите по телефону. Просто так в ресторан не попасть — даже в будни здесь полная посадка.

На заметку: Подобная таинственность вообще очень характерна для Берлина. Чтобы попасть во многие популярные заведения, нужно «пройти путь», проявить смекалку, терпение и настойчивость, раздобыть нужный телефон, познакомиться с тем, кто может порекомендовать и так далее. Зато потом вы испытываете чувство особой сопричастности к данному месту, ощущаете себя частью небольшого, но сплоченного сообщества единомышленников. Эта игра, в конечном счете, позволяет формировать лояльную аудиторию.

Nobelhart & Schmutzig открыл Билли Вагнер. Вообще-то, он никакой не ресторатор, зато один из лучших немецких сомелье. Поэтому с вином тут все отлично. В карте много по-настоящему редких позиций. Иные своей неформатностью могут сильно обескуражить неподготовленного человека. Но все вина очень гастрономичны и убедительно являют себя в партнерстве с едой.

Вагнер считается пионером в использовании исключительно локальных продуктов, всего того, что растет, плавает, летает или бегает в радиусе 250 километров от города. Среди ингредиентов не найти ни лимонов, ни оливкового масла, ибо в окрестностях Берлина это не растет и не производится. Зато на столе вдоволь кореньев, рыбы, трав и молочных продуктов.

В ресторане готовят сезонные сеты. Все предельно просто. Например, козлобородник с ореховой пастой, слегка припущенные огуречные «лингвини» с эстрагоном. Почти сырая картошка в сопровождении сливочного масла с травами. Мясистая щука с шалфеем и так далее.

Нарочитая прямолинейность и сдержанная гастрономичность кухни — сознательный выбор хозяина, что не помешало ему получить мишленовскую звезду. «Для нас главное уникальный вкус каждого продукта. На тарелке он солирует. А искусство повара для меня заключается в умении раскрыть вкус продукта в конкретном блюде», — поясняет Вагнер. Ресторан работает с несколькими десятками маленьких и совсем крохотных фермерских хозяйств.

Среди берлинских рестораторов у Вагнера, исключительно упорного и последовательного в своих действиях гастропуриста, пока немного последователей, но от года к году их число растет. А главное, под влиянием Nobelhart & Schmutzig все больше заведений работает с локальными продуктами.

Креативная молодежь

Еще один очевидный тренд — современное прочтение традиционной региональной кухни, причем не только восточнонемецкой, но шире — всего того, что в принципе можно найти в южной части Балтийского бассейна.

Один из самых интересных проектов в этом ряду — Lode & Stijn молодых голландцев Лоде ван Цуйлена и Стийна Реми. Крохотное необистро открылось на совершенно неприметной Лаузитцер-штрассе чуть больше года назад, но быстро попало в различные неформальные ресторанные рейтинги Берлина. Столичные фуди передают заветный адрес из уст в уста, а зарубежных гостей здесь едва ли не больше, чем немцев.

Принцип локальности в заведении выдерживается не так строго. Здесь подают и отличную выдержанную гауду, и жирную балтийскую треску, и абрикосы, и йогурт из овечьего молока, ну и голландский майонез, конечно. Сеты вполне креативны и строго сезонные, а иные вина в относительно компактной карте не уступят тому, что отобрал для себя Вагнер.

В похожем ключе работают и другие актуальные проекты. Например, очень добротный PeterPaul, где блюда немецкой кухни превратили в оригинальные тапас, или Industry Standart с его причудливым миксом кухонь народов мира, или Coda, куда специально заезжают за десертами и парочкой-другой великолепных коктейлей.

Место в строю

Эти и подобные им заведения адресованы прежде всего тем, кто ищет в берлинской кухне яркой актуальности и смелой новизны. К услугам гурманов более традиционных взглядов найдется дюжина очень приличных мишленовских ресторанов. Причем иные известны далеко за пределами столицы и даже страны. Например, Restaurant Tim Raue, помимо аж двух звезд от известного гида в этом году, отвоевал себе 48-е место в престижнейшем топ-50 лучших ресторанов мира по версии S.Pellegrino.

Тим Рауе — последовательный приверженец паназиатской кухни, преимущественно в ее дальневосточном воплощении. И надо признать, ее секретами и техниками он владеет виртуозно, возводя их в ранг подлинного гастрономического искусства. Слегка припущенного судака он сервирует аккуратно маринованным имбирем и заправляет соевым соусом десятилетней выдержки. Причем соус рекомендуется есть ложкой, как суп. Получается замысловатая и очень гармоничная палитра текстур и вкусов. Утку по-пекински подают с фуа-гра, маринованным огурцом, имбирным кремом и бамбуковыми грибами. Соблазнительно похрустывающая кожица готовится отдельно, чтобы не пересушить нежно-розоватое мясо. Вдобавок маэстро предлагает густой «суп» из утиного желудочка, сердца и языка. А десерт Рауе вполне может сконструировать из айвы и австралийского ореха. Айва присутствует одновременно в виде маринованных кусочков с шафраном, желе и сорбета. А орех — в виде мусса из нуги и карамелизированного ролла.

Рыночные отношения

На Марктхалле Нойн яблоку негде упасть, особенно вечером. Некогда это был самый настоящий рынок. Но пару лет назад его превратили в полноценный фуд-корт. Немногочисленные продуктовые лотки остались как приятное, но необязательное дополнение к новому формату. Весь хипстерский (и не только) Берлин приезжает сюда есть, пить и тусоваться. Посетители, плотно рассаживаясь за общими столами, быстро знакомятся и сбиваются в импровизированные компании. Снова едят и снова пьют. Благо выбор еды и напитков здесь огромен.

В крытом павильоне Марктхалле поместилось несколько десятков лотков, ларьков, магазинчиков и крохотных закусочных. Здесь можно найти блюда практически любой кухни — от суши и бао до сморребродов, бургеров и эмпанадас. Это стритфуд в самом истинном его воплощении. Все готовится очень быстро и буквально на глазах, а продается за сущие копейки. При этом многие продукты имеют пометку bio или organic — не все так просто.

Помимо еды, здесь торгуют крафтовым пивом и винами — немецкими рислингами, новозеландскими совиньонами, испанскими темпранильо, чилийскими карменерами и многим другим. Можно взять бокал или бутылку, купить немного фермерского сыра, мисочку пряной тайской лапши и… позабыть о времени.

Сюда непременно стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы убедиться: гастрономический Берлин в тренде. И если какого-то формата здесь пока нет, в ближайшем будущем он непременно появится.

P.S.

Разумеется, ни кебабы, ни карривурсты никуда не деваются. Истинные берлинцы, известные своей прижимистостью, равно как и толпы студентов, у которых вечно не хватает денег на самое необходимое, ежедневно отдают им должное. Но даже здесь есть проекты, стремящиеся довести эту предельно простую еду до серьезного гастрономического уровня.

Таковы, например, Rüya, где готовят невероятный куриный кебаб, или Imren с исключительным качеством мяса, или Fes BBQ — единственное место в Берлине, где турецкий стритфуд превращают в нечто особенное.

На заметку: В Берлин удобно добираться прямыми рейсами, благо сюда летает немало авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» и Air Berlin. Последнее время на данном направлении хорошо себя зарекомендовал UTair. У этого перевозчика и удобное время вылета и прилета в обе стороны, и аккуратный сервис, и, пожалуй, самая низкая цена на билеты — за счет того, что за скобки вынесено бортовое питание. При желании его можно приобрести за дополнительную плату. В ассортименте стандартный набор горячих и холодных закусок, а также халяльное и кошерное меню. Так что начать подготовку к заманчивому гастрономическому путешествию можно уже в самолете.

Александр Сидоров

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лучшим стритфуд-проектом России назвали треску с картошкой
Итальянский аэропорт изменил правила безопасности из-за соуса песто
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
Путешествия
Путешествия00:0520 сентября

Kissing – Petting – Fucking

Самый сексуальный маршрут Европы
21:5821 сентября

Глава итальянских энологов обучит виноделов Геленджика

19:0921 сентября

СМИ рассказали о едва не разбившемся под Москвой крупнейшем авиалайнере

13:4521 сентября

Посольство США в Киеве поманило россиян визами

Путешествия14:4715 сентября

Кубанский бургер и Цезарь в юбке

Как в России продвигают черноморскую кухню
01:3919 сентября

РЖД пообещали помочь Меркель попасть в Сибирь

17:2121 сентября

В Китае запустили самый быстрый в мире поезд

11:3321 сентября

Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты

Путешествия00:0822 августа

Пошли на корм

Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
10:0015 сентября

Российская турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет

14:4621 сентября

Новый российский перевозчик совершил первый полет

16:2520 сентября

Названы главные причины недовольства туристов Крымом

Россия
Нашлось все
«Яндекс» познакомил Путина с «Алисой»
«Русская водка — тоже бренд»
Автор памятника Калашникову отвечает на вопросы хейтеров
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Москалькова раскрыла причины смерти пяти жителей Чечни из списка «Новой газеты»
Ставропольский насильник 12 лет скрывался в Дагестане под чужим именем
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
«А на постсоветском пространстве все не так»
Почему крестьянское сознание мешает жителям больших российских городов
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Российские и американские военные провели очную встречу по ситуации в Сирии
Трамп заявил о расширении американских санкций против Северной Кореи
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Власти Дубая пригрозили тюрьмой британцу за средний палец в адрес водителя
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Порошенко обвинили в намерении «зачистить» Донбасс руками миротворцев
Порошенко заявил о поддержке Трампом предложения Киева о миротворцах в Донбассе
Будапешт пригрозил Киеву потерей дружбы с Венгрией из-за закона об образовании
Нападение ос сорвало уроки в одной из школ Таллина
Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха
Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минфин назвал ситуацию в банковском секторе стабильной
Медведев обвинил США в желании похоронить «Северный поток-2»
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
«МегаФон» представил онлайн-сторожа для загородных домов
Умерла богатейшая женщина мира
СМИ узнали о возможном росте цен на иномарки в 2018 году
В «Нафтогазе» увеличили на два миллиарда сумму иска к России за активы в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Полиция начала задержания мигрантов у ТЦ «Москва»
Появилось видео разгона мигрантов у ТЦ «Москва»
В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»
Жена бывшего замглавы Минкульта рассказала о долгах из-за «дела реставраторов»
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле
В космосе нашли аномальный объект
Лягушка-монстр оказалась способна пожирать динозавров
Раскрыта причина появления длинных пенисов
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуЭкономия налицо
Где спортсмены прячут свои миллионы
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Во Франции заявили о возможном пропуске сборной Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане
Погиб бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе
Тренер ПСЖ выбрал пенальтиста среди скандальных легионеров
«Зенит» проиграл санкт-петербургскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
Кубинец Ригондо потребовал от Ломаченко ответа за русские мультфильмы
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Стал известен претендент на «Оскар» от России
Автор «Приключений пингвиненка Лоло» попал в больницу со съемочной площадки
Умер актер из «В осаде» и «Мести придурков»
Учитель назвал справедливым выбор Оскаровского комитета
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Обнаружена новая международная хакерская группировка
В опросе про однополые браки зашифровали фразу «анальный секс»
В сети высмеяли манеру Цукерберга жевать и снова нарекли его рептилоидом
Ряд сотрудников «Яндекса» не пустили на работу в день визита Путина
Разоблачительный пост о Павле Дурове исчез из сети
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
В России в прямом эфире покажут белье из Парижа
В соцсетях разглядели Безрукова в новой футболке Supreme со средним пальцем
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
К кроссовкам Air Max добавили люксовый штрих
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Глава итальянских энологов обучит виноделов Геленджика
СМИ рассказали о едва не разбившемся под Москвой крупнейшем авиалайнере
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
Новый российский перевозчик совершил первый полет
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин
Коала выжила после 16-километровой поездки в подвеске машины
Хэтчбеки Peugeot 208 и DS3 переведут на электротягу
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы