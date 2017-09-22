У немца на языке

Еще совсем недавно заядлые фуди объезжали Берлин стороной. Город, после падения Стены стремительно ворвавшийся в мир насыщенной ночной жизнью, удивительной свободой отношений и продвинутой хипстерской тусовкой, в плане еды оставался глухой провинцией. Нет, с голоду здесь не умирали. Но вездесущие кебабы, пиццы и карривурсты оставляли туристам мало возможности для гастрономического маневра. Однако сегодня столица Германии стремительно наверстывает упущенное. «Лента.ру» убедилась в этом на собственно опыте.

Жажда знаний

«Восточные немцы до самого начала 2000-х годов мало интересовались едой, — говорит известный берлинский фуд-блогер Пер Мойерлинг. — В этой части страны была очень традиционная кухня — солонина, свинина с капустой, сосиски, пиво. Серьезные изменения произошли только пять-шесть лет назад».

Потихоньку восстанавливалось мелкое сельское хозяйство, появились фермы, производившие очень качественные продукты. Повара увлеклись поисками старых рецептов и начали их возрождать, попутно экспериментируя. Многие отправились путешествовать, набираясь опыта не только в Италии и Франции, но и в Китае, Таиланде, Японии, Израиле, Индии, Иране, Мексике и Перу. И успели уже основательно поработать в продвинутых ресторанах Лондона, Нью-Йорка, Сингапура и Гонконга.

С другой стороны, в Берлин потянулись туристы, благо здесь есть что посмотреть. А еще сюда устремились дизайнеры, художники, музыканты, архитекторы, что, в сущности, логично, ведь в столице не было крупного промышленного производства, как в Мюнхене, Дюссельдорфе или Гамбурге. Мультикультурный креативный класс набирал силу и в конце концов подготовил почву, на которую упали семена современной берлинской гастрономии.

Вкус превыше всего

Ресторан Nobelhart & Schmutzig открылся немногим более двух лет назад, но практически сразу привлек к себе внимание. По всем параметрам шансов на быстрый успех у него было совсем немного. Довольно незамысловатая еда с минимальным поварским участием. Совершенно неприметная вывеска, которую замечаешь, только если точно знаешь что искать, да и то не сразу. Наглухо зашторенные окна и вечно запертая дверь. Нужно воспользоваться дверным звонком, но предварительно обязательно договориться о визите по телефону. Просто так в ресторан не попасть — даже в будни здесь полная посадка.

На заметку: Подобная таинственность вообще очень характерна для Берлина. Чтобы попасть во многие популярные заведения, нужно «пройти путь», проявить смекалку, терпение и настойчивость, раздобыть нужный телефон, познакомиться с тем, кто может порекомендовать и так далее. Зато потом вы испытываете чувство особой сопричастности к данному месту, ощущаете себя частью небольшого, но сплоченного сообщества единомышленников. Эта игра, в конечном счете, позволяет формировать лояльную аудиторию.

Nobelhart & Schmutzig открыл Билли Вагнер. Вообще-то, он никакой не ресторатор, зато один из лучших немецких сомелье. Поэтому с вином тут все отлично. В карте много по-настоящему редких позиций. Иные своей неформатностью могут сильно обескуражить неподготовленного человека. Но все вина очень гастрономичны и убедительно являют себя в партнерстве с едой.

В Nobelhart & Schmutzig даже в будни здесь полная посадка Фото: nobelhartundschmutzig.com 1 /2

Вагнер считается пионером в использовании исключительно локальных продуктов, всего того, что растет, плавает, летает или бегает в радиусе 250 километров от города. Среди ингредиентов не найти ни лимонов, ни оливкового масла, ибо в окрестностях Берлина это не растет и не производится. Зато на столе вдоволь кореньев, рыбы, трав и молочных продуктов.

В ресторане готовят сезонные сеты. Все предельно просто. Например, козлобородник с ореховой пастой, слегка припущенные огуречные «лингвини» с эстрагоном. Почти сырая картошка в сопровождении сливочного масла с травами. Мясистая щука с шалфеем и так далее.

Нарочитая прямолинейность и сдержанная гастрономичность кухни — сознательный выбор хозяина, что не помешало ему получить мишленовскую звезду. «Для нас главное уникальный вкус каждого продукта. На тарелке он солирует. А искусство повара для меня заключается в умении раскрыть вкус продукта в конкретном блюде», — поясняет Вагнер. Ресторан работает с несколькими десятками маленьких и совсем крохотных фермерских хозяйств.

Среди берлинских рестораторов у Вагнера, исключительно упорного и последовательного в своих действиях гастропуриста, пока немного последователей, но от года к году их число растет. А главное, под влиянием Nobelhart & Schmutzig все больше заведений работает с локальными продуктами.

Крохотное нео-бистро Lode & Stijn открылось на совершенно неприметной Лаузитцер штрассе чуть больше года назад Фото: страница «Lode & Stijn» в Facebook 1 /2

Креативная молодежь

Еще один очевидный тренд — современное прочтение традиционной региональной кухни, причем не только восточнонемецкой, но шире — всего того, что в принципе можно найти в южной части Балтийского бассейна.

Один из самых интересных проектов в этом ряду — Lode & Stijn молодых голландцев Лоде ван Цуйлена и Стийна Реми. Крохотное необистро открылось на совершенно неприметной Лаузитцер-штрассе чуть больше года назад, но быстро попало в различные неформальные ресторанные рейтинги Берлина. Столичные фуди передают заветный адрес из уст в уста, а зарубежных гостей здесь едва ли не больше, чем немцев.

Принцип локальности в заведении выдерживается не так строго. Здесь подают и отличную выдержанную гауду, и жирную балтийскую треску, и абрикосы, и йогурт из овечьего молока, ну и голландский майонез, конечно. Сеты вполне креативны и строго сезонные, а иные вина в относительно компактной карте не уступят тому, что отобрал для себя Вагнер.

В похожем ключе работают и другие актуальные проекты. Например, очень добротный PeterPaul, где блюда немецкой кухни превратили в оригинальные тапас, или Industry Standart с его причудливым миксом кухонь народов мира, или Coda, куда специально заезжают за десертами и парочкой-другой великолепных коктейлей.

Тим Рауе — последовательный приверженец паназиатской кухни, преимущественно в ее дальневосточном воплощении Фото: tim-raue.com 1 /3

Место в строю

Эти и подобные им заведения адресованы прежде всего тем, кто ищет в берлинской кухне яркой актуальности и смелой новизны. К услугам гурманов более традиционных взглядов найдется дюжина очень приличных мишленовских ресторанов. Причем иные известны далеко за пределами столицы и даже страны. Например, Restaurant Tim Raue, помимо аж двух звезд от известного гида в этом году, отвоевал себе 48-е место в престижнейшем топ-50 лучших ресторанов мира по версии S.Pellegrino.

Тим Рауе — последовательный приверженец паназиатской кухни, преимущественно в ее дальневосточном воплощении. И надо признать, ее секретами и техниками он владеет виртуозно, возводя их в ранг подлинного гастрономического искусства. Слегка припущенного судака он сервирует аккуратно маринованным имбирем и заправляет соевым соусом десятилетней выдержки. Причем соус рекомендуется есть ложкой, как суп. Получается замысловатая и очень гармоничная палитра текстур и вкусов. Утку по-пекински подают с фуа-гра, маринованным огурцом, имбирным кремом и бамбуковыми грибами. Соблазнительно похрустывающая кожица готовится отдельно, чтобы не пересушить нежно-розоватое мясо. Вдобавок маэстро предлагает густой «суп» из утиного желудочка, сердца и языка. А десерт Рауе вполне может сконструировать из айвы и австралийского ореха. Айва присутствует одновременно в виде маринованных кусочков с шафраном, желе и сорбета. А орех — в виде мусса из нуги и карамелизированного ролла.

Немногочисленные продуктовые лотки на Марктхалле Нойн остались как приятное, но необязательное дополнение к новому формату Фото: markthalleneun.de

Рыночные отношения

На Марктхалле Нойн яблоку негде упасть, особенно вечером. Некогда это был самый настоящий рынок. Но пару лет назад его превратили в полноценный фуд-корт. Немногочисленные продуктовые лотки остались как приятное, но необязательное дополнение к новому формату. Весь хипстерский (и не только) Берлин приезжает сюда есть, пить и тусоваться. Посетители, плотно рассаживаясь за общими столами, быстро знакомятся и сбиваются в импровизированные компании. Снова едят и снова пьют. Благо выбор еды и напитков здесь огромен.

В крытом павильоне Марктхалле поместилось несколько десятков лотков, ларьков, магазинчиков и крохотных закусочных. Здесь можно найти блюда практически любой кухни — от суши и бао до сморребродов, бургеров и эмпанадас. Это стритфуд в самом истинном его воплощении. Все готовится очень быстро и буквально на глазах, а продается за сущие копейки. При этом многие продукты имеют пометку bio или organic — не все так просто.

Помимо еды, здесь торгуют крафтовым пивом и винами — немецкими рислингами, новозеландскими совиньонами, испанскими темпранильо, чилийскими карменерами и многим другим. Можно взять бокал или бутылку, купить немного фермерского сыра, мисочку пряной тайской лапши и… позабыть о времени.

Сюда непременно стоит заглянуть хотя бы ради того, чтобы убедиться: гастрономический Берлин в тренде. И если какого-то формата здесь пока нет, в ближайшем будущем он непременно появится.

Fes BBQ — единственное место в Берлине, где турецкий стритфуд превращают в нечто особенное. Фото: страница «Fes - Turkish BBQ» в Facebook

P.S.

Разумеется, ни кебабы, ни карривурсты никуда не деваются. Истинные берлинцы, известные своей прижимистостью, равно как и толпы студентов, у которых вечно не хватает денег на самое необходимое, ежедневно отдают им должное. Но даже здесь есть проекты, стремящиеся довести эту предельно простую еду до серьезного гастрономического уровня.

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Таковы, например, Rüya, где готовят невероятный куриный кебаб, или Imren с исключительным качеством мяса, или Fes BBQ — единственное место в Берлине, где турецкий стритфуд превращают в нечто особенное.

На заметку: В Берлин удобно добираться прямыми рейсами, благо сюда летает немало авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» и Air Berlin. Последнее время на данном направлении хорошо себя зарекомендовал UTair. У этого перевозчика и удобное время вылета и прилета в обе стороны, и аккуратный сервис, и, пожалуй, самая низкая цена на билеты — за счет того, что за скобки вынесено бортовое питание. При желании его можно приобрести за дополнительную плату. В ассортименте стандартный набор горячих и холодных закусок, а также халяльное и кошерное меню. Так что начать подготовку к заманчивому гастрономическому путешествию можно уже в самолете.